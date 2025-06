Adbustings gegen Veteranentag in Halle

Am Freitag hängten Aktivist*innen anlässlich des Veteranentages der Bundeswehr antimilitaristische Plakate in Werbevitrinen in Halle an der Saale auf. Auf den Plakaten steht: "Deutscher Mix: Nazis, Patronen, Einzelfälle" und "Abhängen mit Nazipreppern?", ein pinker Störbalken zeigt: "Nein zum Veteranentag!". Die Adbustingaktion zeigt, dass sich Nazi-Prepper in der Bundeswehr, den Veteranen- und Reservistenverbänden sammeln.

"Unsere Adbustings entlarven die bürgernahen Volksfeste als das was sie sind: Propaganda für Kriegstüchtigkeit und Aufrüstung" erklärt Pressesprecher*in Diana. Neben Halle hängen die Plakate in diversen weiteren Städten in ganz Deutschland um den Bundis ihren neuen Veteranentag zu vermiesen. Das Antimilitaristische Aktionsnetzwerk der DFG-VK hat den Protest organisiert. https://jugend.dfg-vk.de/