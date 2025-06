Mit Adbustings gegen den Veteranentag: Protest in 11 Bundesländern geplant

Werbevitrinen kapern

Der „Veteranentag“ ist in den Augen der Aktiven des Antimilitaristsichen Aktionsnetzwerkes ein guter Anlass, um gemeinsam mit vielfältigen Aktionen den Propagandatag der Militärs als „Naziprepper-Tag“ zu enttarnen. Das Antimilitaristische Aktionsnetzwerk rief dazu auf, bundesweit in den Innenstädten Werbevitrinen zu kapern. Das geht mit einfachen Rohrsteckschlüsseln aus dem Baumarkt. Mit diesem Werkzeug wollen die Aktivist*innen unerlaubt eigene Poster in die Werbekästen schmuggeln. Die Poster zeigen Sprüche auf dem bekannten Tarnfleck-Kasten-Design der Bundeswehr: „Abhängen mit Nazi-Preppern?“ und „Deutscher Mix: Nazis, Patronen, Einzelfälle.“ Darüber prangt ein pinker Störer mit der Aufschrift „Nein zum Veteranentag!“ samt QR-Code und der Netzadresse jugend.dfg-vk.de

Aktionen bundesweit in den Innenstädten

Dem Ehrentag für die Naziprepper aus den Veteranenverbänden setzen die Aktivist*innen die größte bundesweite Adbusting-Aktion seit langem entgegen. In Berlin, Bayern, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wollen Aktivist*innen unerlaubt in den Innenstädten Werbevitrinen öffnen. Sie planen, hunderte Plakate auszutauschen und durch Kritik am Militär zu ersetzen. Allein in Berlin wollen die vier beteiligten Gruppen Adbusting-Plakate in über 100 Werbevitrinen platzieren. In den weiteren beteiligten Städten soll die Zahl der ausgetauschten Plakate je nach Größe der Stadt zwischen 5 und 50 liegen.

Schießen, Saufen, Abhitlern?

Das Antimilitaristsiche Aktionsnetzwerk veröffentlichte im Vorfeld des Veteranentages eine Studie über die Veteranenverbände. Diese Veteranenvereine sind das maßgebliche Lobby-Netzwerk, das von der Politik mit dem Veteranentag bedacht wird. Das Problem: Die Veteranenvereine stehen weit rechts des Grundgesetzes. "Deswegen nennen wir den Veteranentag einen "Naziprepper-Tag!" erklärt Kai N. Krieger.

Die Deutungshoheit klauen

Die Poster im Bundeswehr-Design machen aus dem Veteranentag einen „Nazipreppertag“. So machen sie der Bundeswehr die Deutungshoheit streitig. “Wir lassen die Bundeswehr am 15. Juni nicht einfach so mit Flugshows und Panzer-Hüpfburgen davon ablenken, dass sie ein mörderischer und sexistischer Verein ist, in dem sich Nazis munter tummeln” erklärt Kai N. Krieger: “Am 15. Juni 2025 wollen wir aufzeigen, dass eine Welt ohne Militär möglich und nötig ist.”

Wer ist das Antimilitaristische Aktionsnetzwerk in der DFG-VK?

Das Antimilitaristische Aktionsnetzwerk ist eine Vernetzung von Engagierten in der Deutschen Friedensgesellschaft-Vereinigte Kriegsgegner*innen. Es ist aus dem Jugend-Netzwerk der DFG-VK hervorgegangen. Das Netzwerk eint die Ablehnung des Militärs, die Lust auf wilde kreative Aktionen und ein rotzfrecher Umgang mit Autoritäten. Auch in den eigenen Reihen: Das Engagement des Netzwerkes gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und die selbstkritische Thematisierung von Antisemitismus, Sexismus und Rassismus auch in den eigenen Reihen stößt in der DFG-VK und in der Friedensbewegung immer wieder auf Ablehnung. "Wir wollen zeigen, dass Antimilitarismus auch ohne Antisemitismus, Rassismus und Sexismus geht!"

Mehr Infos:

Hintergründe zu den Nazipreppern aus den Veteranenverbänden:

Aktionsaufruf: Den Veteranentag enttarnen!

https://jugend.dfg-vk.de/aktionsaufruf-den-veteranentag-als-naziprepper-tag-enttarnen/

Schießen, Saufen, Abhitlern? Die Veteranen-Vereine hinter dem Veteranentag:

Wie gehen Werbetrinen auf?

https://de.indymedia.org/tutorial/27605

https://adbustingschluesseldienst.noblogs.org/