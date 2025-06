Kressepomferenz der Clownsarmee am Schlachtensee

SchlAchtung! SchlAchtung! Hier spricht die Clownsarmee!

Sehr verkehrte Hamen und Derren, liebe Nasen und stinke Füße,

Willkommen bei der Kressepomferenz zum Hindernislauf um den Schlachtensee!

(Applaus)

Feierlich haben wir uns heut und hier am Schlachtensee versammelt um die geschlachteten Schlächter*innen der Schlacht am See zu be-Rennen! Wie ihr seht, fehlen die ganzen angekündigten Wildkatzen und wir sind sehr traurig, dass sie mit uns keinen tollen Hindernislauf spielen wollen.

Das Wildkatzenlauflaufteam hat den Ruckzug angetreten haben uns das Feld überlassen.

(Ooooohhh)

Jetzt muss die Clowsarmee allein an 1. Pfrond kämpfen, die tollste Armee Armee mit dem höchsten Grad Absurdität, Dienstverweigerung und Verwirrung. Also lass uns marschieren, diktieren, schwitzen und kitzeln um mehr Aufmerksamkeit zu erregen für den baldig anstehenden Tag der Veterananen!

(Yippiieeeh!)

Denn heute in genau einer Woche ist es endlich soweit! Am Sonntag, den 15.06.2025 feiert die Rundesbepublik den allerersten Nationalen Veterananentag in der Geschichte! Das wird eine ganz ganz große Partey mitten im Regierungsvirtel! Und das schönste ist: wir sind alle eingeladen!

(Tosender Applaus)

Da werden dann alle Schlächter und Schlächterinnen gebührlich geehrt, die jemals in den Krieg gezogen sind. Egal ob bewaffelt oder Scheibtischtäter, egal ob Kanonenfutter oder Rohrkrepierer, ob Tod oder lebendig, ob Stolz oder schäm dich, gefeiert werden ALLE die Kriege überhaupt möglich machten.

(Kollektives häää?)

Insbesondere geht es um die Veterananen. Aber wer sind diese Veterananen? Und Warum? Warum ist die Veteranane krumm? Ja das wissen wir auch nicht so genau. Aber eins können wir mit Sicherheit sagen! Sie haben alle eine 1 an der Waffel! Oder mindestens eine 1 minus. Weil so ein bewaffelter Krieg ist nicht nur mühsam, zermürbend, nervenaufreibend, umweltschädlich, gesundheitsschädlich, Lebensgefährlich, Laut, Blutig, Staubig, Kalt, Alt und dennoch aktuell, sondern auch sehr Traubatisierend. Stellt euch nur vor, das ganze Traubenmus! Überall ist Traubenmus! Es läuft über den Boden, es läuft aus den Kindern, es klebt an der Waffel, es klebt an den Händen und unter den Stiefeln knirscht es beim Schlecken.

PTBS heißt das Stichwort. Post-Traubatische-Belieferungs-Störung. Sprich wenn die Postbot*innen so viele Trauben liefern dass die letzten Friedenstrauben vom Himmel fallen (Bumm). Das macht selbbst die strammste Veteranane krumm und wer dann noch in den Krieg zieht der ist…

(gemischtes Gemurmel, Gekicher und angeekeltes)

Es geht bei dem Veterananen Tag aber auch darum das Nihilitär zu Mordalisieren! Die absurden Kriege auf der Welt sind nicht in Worte zu fassen. Statt Hilfsgüter werden Truppen entsendet, statt Schulen und Krankenhäuser aufzubauen wird alles komplett kaputt gekracht: auch Häuser, Familien, Katzenbabys und Kitas. Und das alles soll Normal werden. Das Nihilitär wird Mordalisiert und hat schon längst die große Teile der Galaxis eingenommen. Das werden wir nicht humorlos hinnehmen auch wenn uns ehr zum Kotzen ist.

Knie nieder ist jetzt!

Und wer nicht kniet fetzt!

(Jubel)

Heute, Werden wir Rennen! Wir rennen um den Schlachtensee. Wir be-rennen alle Schlachten und be-rennen alle Kriege. Auch Kriegsgeräte interessieren uns brennend! Brennst du auch für die selbe Sache?

Dann schließ dich uns an! Sei mit uns ein Hindernislauf. Sei ein Hindernis und lauf! Und sei ein Teil der Clandestinen, Insurektionellen & Rebelischen Clowns Armee!

Freak dem Krieg!

(unaufhaltsames Gejubel und „Freak dem Krieg“ Gebrüll)