Ein Spaß für die ganze Familie - Pressegespräch mit Hindernislauf am Schlachtensee gegen Veteranenlauf

Einige Termine, die wir Euch nahelegen wollen.

Am 6.6. gibt es eine Autonome Vollversammlung. <3

Unter anderem werden wir dort nochmal kurz das Konzept vorstellen, mit dem wir dem Veteranentag aktiv gegen übertreten wollen.

AUTONOME VV:

https://stressfaktor.squat.net/node/319043

Und am 8.6., Pfingstsonntag, habt Ihr bestimmt nichts vor! Da haben wir für Euch ein kleines Bonbon in Vorbereitung. Dieser Drops will gelutscht werden. Olivfarben, klebrig. Und zwar schon pünktlich um 09.30 Uhr. Wir machen dort nämlich eine Pressekonferenz mit anschließendem Hindernislauf. Denn ein Veteranenverband will dort unverschämterweise einen "Run4Veterans" rund um den Schlachtensee veranstalten.



Falls Ihr Euch den Veteranen anschließen wollt: Weitere Informationen über den Veranstalter. 0173 6320210 oder www.recondovets.de/ . Der Motorradclub der Veteranen hat seine Stützpunkt in Kreuzberg in der Zossener Straße.

Mal ehrlich; Militärs, die in Gestalt von Veteranen um den See rennen, sind eine Unverschämtheit und nicht zu akzeptierende Provokation. Dieser Werbelauf für Militär hat an einem See, der von unterschiedlichsten Berliner*innen zur Erholung genutzt wird, nichts verloren. Es ist uns egal ob die Veteranen auf dem von einem selbsternannten „Wild Cat Laufteam“ durchgeführten „Run4Veterans“ sprinten, joggen oder gemütliches Walking betreiben. Wir ermuntern zu einem Hindernislauf, der in kreativer und satirischer Weise die rund 5,4 Kilometer zu einem Erlebnispark für die „Run4Veterans“ gestaltet. Der Schlachtensee ist öffentlich. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Wir demonstrieren bei unserem Pressegespräch auch einen Vorschlag für einen erfolgreichen Hindernislauf mit dem Namen „Hüpf,hüpf,hüpf“.

Zu dem öffentlichen Pressegespräch sind auch interessierte Anwohner*innen und Antimilitarist*innen aus ganz Berlin willkommen. Unbedingt weiter sagen. Ausflug planen. Picknickkorb und Transparente mitbringen. Antimilitaristische und anarchistische Symbole anbringen...

Überlegt Euch auch gerne eigenständige lustige Aktionen, der Schlachtensee ist lang. Auch niederschwellige Späße haben ihre Wirkung. Und teilt uns gerne Ergebnisse mit oder schickt uns Fotos.

Je unübersichtlicher der Spaß um so mehr Freude für die ganze Familie.

Presseerklärung:

https://antikrieg.noblogs.org/post/2025/06/04/pressegespraech-hindernislauf-am-schlachtensee-so-8-6-um-09-30-uhr/

Wir freuen uns auf Euch.

Und kurz vor dem Veteranentag veranstalten wir nochmal am 10.6. eine queer-feministische Diskussionsrunde zum Zusammenhang von Krieg, Militär und Patriarchat. Außerdem gibt es nochmal die letzten Updates zum Veteranentag am 15.6.

Veranstaltung 10.6. in der Linienstr 206:

https://stressfaktor.squat.net/node/319396

Foto: Die drei Bullizisten wurden bei einem intensiven Studium eines unserer Plakate in Kreuzberg erwischt.