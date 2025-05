Aktivistis Beschmieren Polizeirevier in Kiel

ACAT,

All Cops Are Targets, Alle Polizist*innen Sind Ziele.

Mit dieser Parole und einer Zielcheibe auf dem Polizeischild Besprühten wir in der Nacht vom Mittwoch (28.05.) auf Donnerstag (29.05.) das 5. Polizeirevier Kiel.

Warum taten wir dies? Wir als Linksradikale aktivistis kämpfen für eine frei welt ohne Kapitalissmus, Faschismus, Patriarchat und Autoritäten. In so einer Welt hat die Polizei nichts verloren, denn sie schütz schließlich nur die Reichen, Herschenden und/oder Rechten. Dafür hier einmal ein paar beispiele der letzten Monate. Vor Genau 11 monaten haben sie Maja T. eine nicht binäre person von Berlin nach Ungarn ausgeliefert grund dafür war das Maja vorgeworfen wird an angriffe auf Neonazis am sogenannten "Tag der Ehre" in Budapest beteiligt gewesen sein soll. Das Bundesverfassungsgericht hat die aulieferung als unzulässig entschieden aber die Polizei hat da Maja in einer geplanten Nacht und Nebel aktion so schnell ausgeliefert so das Maja schon nicht mehr in deutschland war als das Urteil gefällt worden war. Maja drohen in Ungarn bis zu 25 Jahre Haft unter unmenschlichen bedingung. Wir fordern die sofortige Rückbringung von Maja, die sofortige entlassung aus dem Knast und Wünschen allen untergetauschten und allen in Haft liebe und Kraft.

Die Todesopfer der an Polizeigewalt gestorbenen menschen sind in den meisten fällen PoCs (Persons of Color), so z.B. der 21 jährige Lorenz A. aus oldenburg. Dieser war vor etwas über einen Monat in der Nacht unterwegs und wurde mit 5 Schüssen von hinten erschossen. Die Aussagen der Polizei stimmen wie so oft nicht mit den Aussagen der Zeug*innen über ein. Für uns ist aber Klar das war Mord! Außerdem war Lorenz kein einzelfall. Lamin, Mouhamed Drame, Oury jallow und viele mehr die Liste ist lang.

Wer sich gegen diese Beispiele positioniert und dafür auf die Straße geht muss mit Repression und weiterer Polizeigewalt Rechnen. In den Letzten monaten sind diese Stärker geworden einer der Gründe dafür ist der Rechtsruck. Das haben viele aktivistis und Antifas vor genau einer woche erleben dürfen, als im Walkerdamm die gesichert Rechtsextreme AfD mit Rund 15 Menschen einer ihrer sogenannten Bürgerdialoge in ihrer Landesparteizentrale abgehalt hat zeigten die Polizist*innen mal wieder auf welcher seite sie stehen. Ganz Klar auf der Seite der Faschist*innen. Die draußen stehenden gegendemonstrat*innen haben ehr brutale Polizeigewalt erlebt wo bei einige auch Verletzt wurden. Als wäre das aber nicht genug zog die BFE (Beweisicherungs-, Festnahmeeinheit) zwei Antifas raus und haben ihre Personalien Aufgenommen und sie haben anzeigen bekommen. Dies geschah nicht nur letzte woche am Do. 22.05. sondern auch so ähnllich am Mo. 03.02. und am Fr. 18.10.24 vor der Landesparteizentrale der AfD und Das war für uns jetzt auch entgültig der Tropfen der das Fass zum überlaufen gebracht hat. Weshalb wir uns entschieden haben ein Zeichen setzten zu wollen und das Polizeirevier zu besprayen.

Aber warum dieses Polizeirevier? Ganz einfach denn All Cops Are Targets. Dieses Polizeirevier und die Polizist*innen die dort Arbeiten Tragen durch ihre Arbeit dazu bei das Ihre Kolleg*innen der oben genannten beispiele diese unbeschwert machen können, außerdem wird eine Freie Welt ohne unterdrückung wie wir sie uns vorstellen nicht möglich sein mit der Polizei.

Das Hier war für jede Abchiebung die ihr begangen habt und begehen werdet. Das hier ist war jede*n Wald(besetzung) die ihr geräumt und gerodet habt. Dies Hier war für Alle die ihr ausgeliefert habt. Das hier war für jeden obdachlosen den ihr vertrieben habt. Das hier war für alle Menschen die ihr umgebracht habt. Das hier war für Maja, Lorenz und alle weiteren. Das hier war für eure gewalt gegen alle Linken. Das hier war für eure Repression. Und das hier war und ist für eure gewalt die unsere Kompliz*innen beim Walkerdamm erleben mussten.

Zu guter letzt wollen wir außerdem schonmal verkünden das war nicht unsere letzte aktion gewesen, so Lange es die Polizei gibt. Hoffentlich können wir auch außerdem einige andere ermutigen auch Coole aktionen zu machen es muss jetzt nicht sowas wie eine Polizeistation besprühen sein aber seid kreativ und zeigt Alle Polizit*innen sind Ziele (ACAT).

Für eine Welt ohne Grenzen, unterdrückung, Faschismus, Kapital, Patriachat und Polizei.

161 statt 110

All Cops Are Targets, A.C.A.T!