[HRO] Outing Bilder zu Staatsschutz BeamtInnen

Die Outing Bilder zeigen besonders aktive BeamtInnen des polizeilichen Staatschutzes. Polizeilicher Staatsschutz ist der Oberbegriff für kriminalpolizeiliche Behördenabteilungen, deren Hauptaufgabe in der Verfolgung und Verhinderung politisch motivierter Straftaten liegt.

Die abgebildeten BeamtInnen und ihre AbteilungskollegInnen sind bei jeder (!) politisch linken Veranstaltung in unserer Region zugegen. Mal offensiv, mal vermeintlich undercover. Ihr Ziel ist es, Zusammenhänge auszuspähen, einzuschüchtern und Gespräche zu belauschen. Einige der hier gezeigten bewegen sich auch privat häufig an öffentlichen Orten und wohnen in der KTV. Wir beobachten, dass der Staatschutz häufig immer dreister vorgeht und sich in vermeintlicher Sicherheit wiegt. Aber wir haben ein wachsames Auge auf die Schweine und die hier veröffentlichten Bilder sind nur ein Ausschnitt unserer gesammelten Informationen!

Wir wollen dazu aufrufen, sich mit den Gesichtern vertraut zu machen, den BeamtInnen auf Veranstaltungen selbstbewusst entgegenzutreten und sie wegzuschicken. Vorallem aber auch keine Gespräche in ihrer direkten Nähe zu führen. Weder auf Demos und Kundgebung noch beim Kaffee trinken und draußen abhängen.

Wir kennen euch, wir hassen euch!

ACAB