Berlin: Heraus zum revolutionären 1. Mai - Antifa in die Offensive!

Baseballschlägerjahre 2.0: Faschos fühlen sich so sicher wie lange nicht mehr, Angriffe am helllichten Tage, Verfolgung durch Kieze ... und der Staat schaut weg - wenn er nicht sogar mitmacht. Mehr als 500 Faschist:innen abgetaucht, aber sie fahnden lieber öffentlich nach Antifaschist:innen, verhängen brutale Strafen oder liefern sie sogar an einen autoritären Staat wie Ungarn aus. Neonazis bekommen dort ein bisschen auf die Finger, aber Maja muss sich einem Schauprozess stellen. Es stehen bis zu 24 Jahre Haft im Raum.

Wir werden in diesem System keine Gerechtigkeit bekommen - wir müssen selbst für sie sorgen!

Dutzende unserer Genoss:innen sind in Knästen eingesperrt. Der Blick in die Zukunft, auf die parlamentarische Politik und ihre Faschofantasien, lässt uns zwar erschauern, aber niemals auseinander treiben! Ihre Repression wird uns nicht einschüchtern, wir lassen uns nicht spalten! Gefangen sind Einzelne - gemeint sind wir alle, also gibt es eine gemeinsame Antwort!

Antifa - das bedeutet Vielfalt. Es gibt verschiedene Kämpfe - sie alle gehören zusammen. Schulter an Schulter für eine bessere Welt.

Gegen die kapitalistische Ausbeutung, gegen rassistische, sexistische Strukturen, gegen die zunehmende Repression, gegen ihre rückwärtsgewandte Agenda des Hasses.

Sie können uns abhören, unsere Freiheit einschränken und unsere Knochen brechen, aber unsere Bewegung ist unbezwingbar. Ihre Unterdrückung ist Benzin für unsere brennenden Herzen.

Lasst uns gemeinsam am 1. Mai zeigen, dass wir uns nicht bezwingen lassen!

Schließt euch mit uns zusammen, kommt auf die Straße und erhebt eure Stimmen gegen den Bullenstaat und seine Handlanger!

Revolutionäre 1.Mai-Demo, Antifa-Block

Start 1. Mai, 18:00 am U-Bahnhof Südstern

Infos auf Mastodon: https://mastodon.berlin/@1mai

Infos auf Bluesky: https://bsky.app/profile/1mai.bsky.social