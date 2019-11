Antifaschistischer Stadtrundgang - Solidarität mit der PKK - Kriminalisierung beenden

26 Jahre PKK Verbot – 26 Jahre Kriminalisierung der Kurd*innen – Abdullah Öcalan seit 20 Jahren in Haft



Im Jahr 1993 sprach die deutsche Bundesregierung ein Betätigungsverbot gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) aus und ebnete so den Weg für die Kriminalisierung der kurdischen Identität. Seit 26 Jahren wird an diesem Verbot festgehalten, obwohl sogar das EU-Gericht in Luxemburg entschied, dass die Lage einer Neubewertung unterzogen werden müsste. Zudem urteilte ein Gericht in Belgien, dass die PKK nicht als Terrororganisation geführt werden kann, da sie keine Bürger*innen terrorisiert, sondern lediglich für die Rechte der Kurd*innen kämpft.

Für die Bundesregierung spielen all diese Dinge keine Rolle. Durch den sogenannten „Flüchtlingsdeal“, der mit Erdogan unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Interessen und Verwertungslogiken abgeschlossen worden ist, geht die Bundesregierung immer repressiver gegen kurdische Organisationen und die Identität der Kurd*innen vor.

Im Februar diesen Jahres verbot das Bundesinnenministerium den Mezopotamien-Verlag in Neuss. Mit der Begründung, dass der Verlag eine Unterorganisation der PKK sei, wurde ein Vertrieb verboten, welcher lediglich mit Büchern, DVDs und Musik auf kurdischer Sprache handelte. Die Entfaltung einer kurdischen Identität in der Diaspora wird den Menschen somit erschwert und das Gefühl eines Verbotes ihrer eigenen Identität macht sich bei den Betroffenen breit.

Solche Verbote und Repressionen sind dabei kein Einzelfall. Immer wieder stehen kurdische Aktivst*innen vor Gericht und müssen sich vor einer Anklage unter dem Paragraphen 129 fürchten. Allein das Organisieren von Bussen für Demonstrationen und Protesten ist für die Geheimdienste oftmals ein ausreichendes Zeichen, um den Aktivist*innen eine Mitgliedschaft in der PKK zu attestieren, zu verfolgen und einzuschüchtern – oftmals enden diese Verfahren in hohen Haftstrafen für die Betroffenen.

Der geistige und ideologische Vordenker der kurdischen Bewegung Abdullah Öcalan, welcher seit genau 20 Jahren in Einzelhaft auf der türkischen Insel İmralı festgehalten wird, wird im Kontext von öffentlichen Auftritten und Demonstrationen ebenfalls kriminalisiert. Das Tragen seines Abbilds auf Shirts, Fahnen und Transparenten, wurde durch das Innenministerium per Erlass in diesem Jahr verboten. Damit ist er neben Adolf Hitler der einzige Mensch, dessen Abildung nicht öffentlich getragen werden darf. Eine solche Gleichstellung zeigt die Perspektive des deutschen Staates, der nicht zum ersten mal auf dem rechten Auge blind ist, auf dem linken jedoch besondere Aufmerksamkeit aufbringt.

Dabei betrifft das Verbot nicht nur die PKK direkt, sondern auch Organisationen die ihrer Ideologie nahestehen könnten. Seit einiger Zeit kriminalisieren verschiedene Organe der Behörden Menschen, welche sich mit den Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus Rojava (Nordsyrien), welche im Kampf gegen den islamischen Staat hohe Bekanntheit und Sympathie erreichten, solidarisieren. Vor allem die Staatsanwaltschaft München scheint ein Faible für die Verfolgung von solidarischen Menschen entwickelt zu haben. So ermittelte sie letztes Jahr gegen eine Vielzahl von Menschen und überzog diese mit horrenden Strafen.

Während also deutsche Leopardpanzer durch die Landschaften Rojavas schießen und Terrorgruppen, wie der Islamische Staat sich wieder aufbauen und die Selbstverwaltung in Rojava angreifen, wird in der Bundesrepublik der Widerstand gegen die imperialistischen Barbareien der türkischen Regierung und der unterstützenden islamistischen Terrorgruppen kriminalisiert.

Daher fordern wir, ein Zusammenschluss verschiedener Bochumer & Dortmunder Antifaschist*innen, eine Aufhebung des Verbotes gegen die PKK und aller ihr vermeintlich nahestehenden Organisationen.

Die PKK ist ein legitimer Akteur in der kurdischen Frage und sollte die ihr zustehenden demokratischen Betätigungsrechte bekommen!

Es lebe der kurdische Widerstand

Bîjî PKK! Bîjî YPG û YPJ!

***

26 salan qedexekirina PKK – 26 salan qedexekirina xweserîtîyan Kurdan

Di 26’ê Mijdara 1993’an hukûmeta Almanya Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK) qedexe kir. Bi vê yekê re ji bo Kurdên li Almanyayê pêvajoyeke nû dest pê kir.

Herçiqas mehkemê Yekîtiya Ewropayê (EU) li Luksemburg nirxandina nû biryar kirin û mehkemê Belçîka biryar kir ku PKK ne Partiya terorê ye û ku tenê ji bo azadiya Kurdan şer dikê, ev 26 salan dewleta Almanya li ser vê qedexekirinê disekinê.

Qerarên mehkemê Yekîtiya Ewropayê (EU) û Belçîka ji bo Almanya ne muhîm in.

Bi hevhatina li ser koçberan û penaberan di navbera Erdogan û Almanya de, hukûmetê Almanya Mafê Kurdan zêdetir dan alîkî û bindest kir.

Îsal, di meha reşemî de, weşanxane Mezopotamya li Neuss ê hatiyê qedexekirin. Wilo, dewleta Almanya dest daye ser pirtûkên, muzîkên û cihazên DVD e Kurmancî. Li gor dewleta Almanya menîya vê qedexekirinê „agîtasîya terorê PKK“ ye. Peydakirinê pirtûken û muzîken bi vê qedexekirinê girantir û zehmetir bu.

Qedexekirinê wilo ne tenê li weşanxane Mezopotamya çebûn. Bi eks xelkê Kurdan ê siyasî tên e buhtan kirin, gelek caran ji bo meseleyen biçûk, wek gihandina otoboza ji bo meşa Kurdan.

Rêber Abdullah Öcalan jî ji îsal ve qedexeye. Hûkumetê Almanya însanê ê ku Apo li ser alan, kurtilkan û gumlekan şanî dikin darizan dikin. Bi vî qedexekirin re, tenê wêne Rêber Apo û Hitler li Almanya qedexe ne.

Ev qedexekirin ne tenê ji bo PKK ye. Yekitîyê YPG, ê ku li Rojava û Sûrî şer dikin û Daesh strî şikenandin jî, tenê ji ber ku îdeolojîya wan û ê PKK wekhevin, qedexe ne.

Zirikê hukûmetê Almanya li Rojava digerin, dewleta Tirkî û xedarîya wan ê emperyalîst bi ser Rojava de digirin, û berxwedana miletê me li Almanya dîse jî sal bi sal qedexetir dibê.

Ji ber wilo, em dixwazin ku hukûmetê Almanya qedexekirina PKK ye rabikê û Mafê gelê Kurd bidê wan.

Qedexeya ku dewleta Alman ferz kir hêza rêxistinbûyî ya Kurdan têk nebir. Di demeke kurt de saziyên nû ava bûn.

Bi kurtasî qedexeya ku bi her rê û rêbazê hate bikaranîn nekarî Kurdan ji tevgera azadiyê qut bike.

Berxwedan jiyan e!

Bîjî PKK! Bîjî YPG û YPJ!