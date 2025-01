Frankreich: Free Louna! Neuigkeiten zum Fall von Louna, einer anarchistischen Transfrau, die im Rahmen des Kampfes gegen die A69 inhaftiert ist.

Der nächste wichtige Termin für Lounas Freilassung kommt Mitte Februar: Der Richter für Freiheit und Haft muss über eine Verlängerung der Untersuchungshaft entscheiden. Wir sollten den Slogan „Free Louna“ weit verbreiten, ihre Freilassung fordern und dafür sorgen, dass die Gefängnisse, die Repression und die staatliche Transphobie aussterben!

Die Ermittlungsergebnisse

In der Nacht vom 4. auf den 5. Mai 2024 wurde eine Baumaschine unweit der Trasse der A69 in Brand gesetzt. Den Ermittlern zufolge zeigten Videoüberwachungsaufnahmen vor Ort, wie zwei Personen einen Bagger in Brand setzten und eine von ihnen anschließend einen Flammenrückschlag erlitt. In derselben Nacht wurde eine Person mit Verletzungen, die mit dem gefilmten Unfall übereinstimmen könnte, in die Notaufnahme eines der Krankenhäuser eingeliefert, die dem Brandort am nächsten lagen. Es handelt sich hierbei um Louna, die in der Nacht tatsächlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde.

Auf den Bildern der Videoüberwachung des Krankenhauses war zu erkennen, dass sie von drei Personen begleitet wurde. Die Ermittler machten das Auto ausfindig, in dem Louna mit den drei Personen angekommen sein sollte, und stellten das Kennzeichen und damit die Identität des Besitzers fest. Außerdem hatte Louna in einem Notfallformular die Telefonnummer einer nahestehenden Person angegeben, die die Polizei offenbar einer der Begleiter*innen zugewiesen hatten. Die Polizei beschlagnahmte während ihres Krankenhausaufenthalts auch ihre Kleidung und fanden DNA auf einer kurzen Hose und auf einer Maske, die sich in einer Tasche befand. Diese DNA wurde einer der Personen zugeordnet, die verdächtigt wurden, Louna ins Krankenhaus begleitet zu haben. Bei ihrem Besuch machte die Polizei auch Fotos von den Begleiter*innen, die von besserer Qualität waren als die Bilder der Videoüberwachung, da sie mit einem Smartphone aufgenommen wurden. Dies geschah wahrscheinlich, um anschließend zu versuchen, eine Gesichtserkennung durchzuführen, beispielsweise durch den Vergleich mit den Fotos aus dem TAJ (behördliche Datenbank) oder den Fotos von A69-Aktivist*innen, die aus ihrer unaufhörlichen Erfassung hervorgegangen waren.

Nach zwei Tagen im Krankenhaus entschied sich Louna, von sich aus zu gehen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse wurden Mitte Oktober vier Personen festgenommen: Louna, zwei mutmaßliche Begleitpersonen und der Besitzer des Autos. Die Untersuchungshaft dauerte bis zu 94 Stunden, und die Verhöre folgten Schlag auf Schlag. Die Ermittler*innen nutzten den Gewahrsam auch, um Lunas DNA auf einem Becher zu sichern, den sie benutzt hatte, zusätzlich zu der DNA, die sie wahrscheinlich bereits auf ihrer Kleidung im Krankenhaus gefunden hatten. Sie erklären, dass dieselbe DNA auch auf einer Covid-Maske gefunden wurde, die am Brandort zurückgeblieben war. Daraufhin wurde Louna im Rahmen dieser Untersuchung angeklagt und die drei anderen Personen wurden freigelassen. Die Anklagepunkte lauteten Zerstörung eines Baggers durch eine explosive Substanz und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung zum Zweck der Zerstörung durch gefährliche Mittel.

Mitte November durchsuchten die Ermittler*innen erneut die Wohnung einer*s Mitstreiters*in und nahmen die Person fest, da sie immer noch auf der Suche nach mindestens einer*m der Krankenhausbegleiter*innen waren. Sie durchsuchten die Wohnung nach einer Gießkanne, da die Videoüberwachung des Krankenhauses angeblich eine Person zeigt, die mit einer Gießkanne aus dem Auto steigt (versteckt eure Gießkannen, haha).

Die Polizisten hätten die Person per Gesichtserkennung ins Visier genommen, da sie der Polizei wegen ihres Aktivismus in der Öko-Szene ihrer Stadt bekannt sei. Auch diese Person wurde bislang ohne weitere Maßnahmen freigelassen.

Zu den weiteren Techniken, die die Beamt*innen nach eigenen Angaben oder Vermutungen eingesetzt haben, gehören das Abhören von unverschlüsselten Anrufen und SMS und die Verfolgung der Bewegungen einer oder mehrerer Personen durch das Anzapfen ihres Mobiltelefons/ihrer Mobiltelefone. Sie scheinen auch Kontoauszüge angefordert zu haben (auch von Verwandten der Verdächtigen), und da sie dies fast systematisch tun, ist es denkbar, dass sie auch um die Datenpakete der Nummer(n) gebeten haben, die sie einer verdächtigen Person zugewiesen haben. Schließlich wurden die Eltern einiger Verdächtiger während des Polizeigewahrsams zu einer Anhörung vorgeladen, wenn sie von den Verdächtigen als zu benachrichtigende Angehörige bezeichnet worden waren.

Mitte Dezember letzten Jahres wurde eine weitere Ermittlungsuntersuchung eingeleitet, bei der drei Personen bei gezielten Festnahmen bis zu 36 Stunden lang in Polizeigewahrsam genommen wurden. Die Ermittlungen betrafen mehrere Brände von Baumaschinen, und die festgenommenen Personen wurden ohne weitere Maßnahmen wieder freigelassen. Angesichts der zahlreichen Brände, die den Kämpfenden gegen die A69 zugeschrieben werden, sind höchstwahrscheinlich noch weitere Ermittlungen zu anderen Tatbeständen im Gange. Um sich kollektiv gegen die Repression zu schützen, ist es unserer Meinung nach wichtig, sich weiterzubilden und sich über die Techniken der Bullen und die Praktiken der kollektiven Verteidigung auf den neuesten Stand zu bringen(…)

Wie man Unterstützung leistet

Louna sitzt seit drei Monaten im Gefängnis, in Einzelhaft in einem Männergefängnis, wie es für inhaftierte Transfrauen üblich ist. Sie hat einige Besuche, aber ihre Verwandten wohnen mehrere hundert Kilometer von Tarbes entfernt. Sie erhält auch viele Unterstützungsbriefe, die es ihr immer sehr warm ums Herz werden lassen. Um Informationen zu erhalten, um ihr zu schreiben, können ihr eine E-Mail an soutien-louna@riseup.net senden, da sie ihren Familiennamen und ihre Haftnummer nicht öffentlich bekannt geben möchte.

Louna leidet unter den Repressionen eines transphoben Justizsystems, das die kapitalistischen Interessen der Befürworter*innen der A69 schützt, eines Autobahnprojekts, dessen verheerender Aspekt ausführlich dokumentiert ist. Die Magistrate werfen ihr außerdem vor, nicht ausreichend sozial integriert zu sein, ein Grund, den diese klassenkämpferische Justiz für ausreichend hält, um jemanden in Untersuchungshaft statt unter richterlicher Aufsicht zu stellen. Wir laden alle antikapitalistischen, queeren, ökologischen und anderen Kämpfenden ein, ihre sofortige Freilassung zu fordern und die Worte: „Free Louna!“ zu verbreiten. Ihr können dieses Kommuniqué und das vom November weiterverbreiten, ausdrucken und an politischen Orten in eurer Stadt, auf Demos, bei Veranstaltungen, auf Transparenten usw. verteilen.

Ihr können die Free-Louna-Sticker auch ausdrucken und überall aufkleben und weitere Sticker erstellen.

Zögert generell nicht, die Initiative für jede Unterstützungsaktion zu ergreifen, die euch anspricht. Wir sammeln auf dieser Website alle Informationen, die mit Lunas Situation zusammenhängen. Ihr könnt den Link auf Flugblätter, Aufkleber und Publikationen setzen, die Sie verbreiten, und uns nach einer Unterstützungsaktion schreiben, damit wir sie auf der Website teilen können, wenn ihr das möchtet.

Schließlich können ihr auch finanzielle Unterstützung leisten. Es gab bereits mehrere Veranstaltungen zur Unterstützung von Louna (ein riesiges Dankeschön!!!), dank derer wir die Kosten für ihre Inhaftierung bislang tragen können. Ihr könnt weiterhin solche Veranstaltungen organisieren, insbesondere wenn ihre Inhaftierung länger dauert, oder auch in den Pool der Antirep-Aktion der A69 spenden, der Louna unterstützt, aber auch die über 100 laufenden Prozesse von Aktiven dieses Kampfes, die unter enormer Repression leiden.

Vielen Dank für all die Solidarität, die Louna entgegengebracht wird, es ist herzerwärmend! Ihr seid unglaublich!

Wir enden mit ein paar Worten von Louna :

> „Für alle Unterstützungsbriefe an Louna, schon jetzt vielen Dank für die Kraft <3 Es ist ein Teil des Trostes, so viel Unterstützung in meinen Händen zu sehen. Wie es in einem der Briefe heißt „Die Mauern sind dick, aber die Solidarität ist mächtig!“. All diese kleinen und großen Zeichnungen, Gedichte, Anekdoten, Worte der Liebe, Zärtlichkeit, Wut, Umarmungen, Umarmungen, Augenzwinkern... Wir sind da! Ein besonderer Dank an die Trans-Schwestern, wir erkennen uns, Kraft!

> Danke für die Unterstützungsabende, die Kantinen und alles andere.

> Ein Gedanke an diejenigen, die hier und anderswo kämpfen, wir sind zusammen <3 Kraft an diejenigen, die bauen, pflegen, bleiben <3 Liebe und Wut.

> TranS RightS “

Free Louna!

No Macadam!

Tod dem Knast!

Collectif de soutien à Louna

soutien-louna@riseup.net

https://soutienlouna.noblogs.org