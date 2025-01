Sachsen-Dunkeldeutschland: What a Week, Huh?

Nach den Protesten gegen den Bundesparteitag der AfD in Riesa, gab es erstmal von allen Seiten mediale "Erfolgsmeldungen". Gegenprotest, AfD, Polizei und Politik erklärten noch am Wochenende wie zufrieden sie alle seien, alle Ziele und Pläne seien aufgegangen. Nachdem überregional geteilt wurde, dass Nam Duy Nguyen von der Linken von Cops aus Niedersachsen geschlagen wurde, bekam das Thema Polizeigewalt in Riesa kurz Raum, sogar im MDR (https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/grossenhain-riesa/polizei...). Die Grünen aus Sachsen, die in den letzten Jahren das Versammlungsrecht weiter eingeschränkt haben (https://versammlungsfreihe.it/) und als Regierungspartei nichts zu Aufklärung von Polizeigewalt in den letzten Jahren beigetragen haben, sprangen ebenfalls auf das Thema auf und forderteten Aufklärung, denn es ist Bundestagswahlkampf.

Der Innenminister Armin Schuster (CDU) erklärte zu den Protesten eine "unverhohle auf Verhinderung angelegte Protestkultur dürfe in unserer Gesellschaft nicht Schule machen", es ist der selbe Politiker, der vor einem Jahr die Bauernproteste lobte, auch mit ihren Blockaden auf den Straßen, da sie sich gegen die Ampel-Regierung richteten. Er sprach sogar selbst auf den Bauern-Protesten und stachelte diese weiter an. Obwohl in Sachsen die Beteiligung von Neonazis und weiteren Rechten hoch war und diese sogar eigene große Demonstrationen und Blockaden veranstalteten, nahm der Innenminister diese in Schutz und erklärte, es gäbe keine "Unterwanderung" der Proteste.

Die Gewalt in Riesa gegen friedliche Proteste war massiv, wie das Grundrechtekomitee dokumentierte: https://www.grundrechtekomitee.de/details/pressemitteilung-gegendarstell...

Während für Riesa noch eine bundesweite Mobilisierung zu beobachten war, scheint es für den Neonazi-Aufmarsch an diesem Wochenende in Chemnitz (https://www.chemnitz-nazifrei.de/themen/nazischemniz/c-the-unseen-rechte...) oder im Februar in Dresden, dies bisher nicht zu geben. Ebenso gibt es keinerlei kritische innerlinke Diskussion, weder von der "Zeit zu Handeln" - Kampagne (https://de.indymedia.org/node/471617 / https://knack.news/10998 / https://knack.news/10782), noch auf das Riesa-Wochenende.

Fragen die vor Riesa gestellt wurden (https://bsky.app/profile/antikalypse.bsky.social/post/3lezlhscxsc2h):

Was mich ja ernsthaft interessiert ist: Habt ihr den Eindruck, dass irgendeine all der Gegenstrategien -Outings, Blockaden, Massendemonstrationen, Wahlen, Petitionen, Grönemeyer usw.- in den letzten zehn Jahren den gewünschten Effekt hatte? Ich halte wenig davon, den Jüngeren vorzuwerfen, sie seien einfach nicht krass genug. Die Bedingungen sind ganz andere, die Restbewegung ist in Abwehrkämpfe verstrickt, der Repressionsdruck ist enorm, etliche Leute sind untergetaucht. Hier Massenmilitanz zu fordern, ist Nostalgie. Und zynisch. Aber ich frage mich schon, was in den Köpfen der Protestchoreographen so vorgeht. Z.B. Riesa. Dort soll der Bundesparteitag verhindert werden.

In Riesa sollen die Bundestagswahlkandidaturen beschlossen werden. Was passiert, wenn der Parteitag verhindert wird? Wird dann die Wahl verschoben? Viel wahrscheinlicher ist: Die Proteste werden, so sie überhaupt in die Nähe einer möglichen Verhinderung kommen, mit massiver Repression konfrontiert werden. Dazu lese ich nirgends ein Wort. Weil nicht sein kann, was nicht sein darf.Und ich frage mich auch, warum man nicht Zweck und Mittel abgleicht. Wäre nicht sinnvoller, die Deligierten an der Abreise aus ihren Heimatorten zu hindern? Wäre nicht zielführend, den Veranstaltungsort außer Betrieb zu nehmen? Oder geht es nur um Symbolpolitik und Gemeinschaftsgefühl? Das Gefühl, dass gar nicht mehr groß darüber nachgedacht wird, was man eigentlich womit erreichen will, verlässt mich immer seltener. Stattdessen werden Busse über Busse angekündigt. Wir waren irgendwann mal schlauer. Und das heißt nicht zwingend militanter.