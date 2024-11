No BSC! Keine Kriegskonferenz in Berlin!

***English below***

Treffen der Kriegslobby

Bei der Berlin Security Conference am 19. und 20. November treffen Politik, Industrie und Militär im Andel’s Hotel aufeinander, um Geschäfte zu machen. Mit Themen wie „Nachbarschaft“ klingt das Programm beinahe harmlos. Bei genauem Hinsehen entpuppt es sich als Anspruch auf globale Vorherrschaft über Arbeitskräfte, Ressourcen und Märkte. Die Teilnehmer*innen wollen nicht nur die Geschicke Europas in ihrem Sinne regeln. Auch Afrika, den Indopazifik und den Nahen wie Mittleren Osten haben sie im Visier.

Zweifelhafte Sicherheit

Was auf der Konferenz als Sicherheit verhandelt wird, verraten ihre Gäste. Letztes Jahr prahlte Pistorius, dass Deutschland die „militärische Führungsfähigkeit der EU“ stärken werde. Für ihn ist Krieg die Voraussetzung von Frieden.Dieses Jahr ist der israelische Brigadegeneral Dror Shalom zu Gast. Er nannte die völkerrechtswidrige Besatzung und Einkreisung des Gaza-Streifens einst „Risikomanagement“. Sicher war und ist dort seit Ewigkeiten niemand. Mit Lockheed Martin wird auch der größte Kriegsprofiteur der Welt vertreten sein. Allein im Jahr 2023 machte er 60 Milliarden Euro Umsatz. Der Gewinn finanzierte noch zerstörerische Waffensysteme.

Wer zahlt für den Krieg?

Wie immer fällt unter den Tisch, wer für diese Kriege eigentlich zahlt. Abertausende Tote nehmen die Kriegstreiber*innen natürlich billigend in Kauf, zumal Militärabkommen und Rüstungsexporte Milliardenprofite versprechen. Die BRD ist der fünftgrößte Rüstungslieferant weltweit. Lieferungen an die Militärdiktatur Ägypten zeigen, dass Menschenrechte dabei keine Rolle spielen. Doch auch daheim werden Opfer fällig. Die “Zeitenwende“ ist die umfangreichste Kriegsvorbereitung der BRD seit dem Ende des deutschen Faschismus. Unsummen, die die Regierung für Panzer, Gewehre und Rekrut*innen verschleudert, spart sie in der Schule, im Krankenhaus und im Nahverkehr ein. „Kanonen statt Butter“ lautete die Losung schon bei Goebbels. Selbst Jugendlichen soll wieder das Töten beigebracht werden. Das Resultat ist Unsicherheit, mangelnde Versorgung, Verteilungskampf und das Aufflammen menschenverachtender Ideologien.

Ihre Krisen und Kriege nicht auf unserem Rücken!

100 Milliarden für Bildung und Gesundheit!

Rüstungskonzerne enteignen!

Kontakt:

nobsc.noblogs.org

nobsc@riseup.net



***English***

Meeting of the war lobby

At the Berlin Security Conference on November 19 and 20, politics, industry and the military will come together at Andel’s Hotel to do business. With topics such as „Neighbourhood“, the program sounds almost harmless. On closer inspection, it turns out to be a claim to global dominance over labor, resources and markets. The participants not only want to control the fate of Europe in their own interests. They also have their sights set on Africa, the Indo-Pacific and the Middle East.

Dubious security

What is negotiated as security at the conference is revealed by its guests. Last year, Pistorius boasted that Germany would strengthen the „military leadership capability of the EU“. For him, war is the prerequisite for peace. This year’s guest is Israeli Brigadier General Dror Shalom. He once called the occupation and encirclement of Gaza, which violates international law, „risk management“. No one was and has been safe there for ages. Lockheed Martin, the world’s largest war profiteer, will also be represented. In 2023, it generated 60 billion euros in sabes. The profit financed even more destructive weapons systems.

Who pays for the war?

As always, who actually pays for these wars is overlooked. Of course, the warmongers accept thousands and thousands of deaths, especially as military agreements and arms exports promise billions of euros.

Germany is the fifth largest arms supplier in the world. Deliveries to the military dictatorship in Egypt show that human rights do not play a role. But sacrifices are also being made at home. The „Zeitenwende“ is the most extensive war preparation by Germamy since the end of German fascism. Vast sums of money that the government squanders on tanks, guns and recruits are scrimped in schools, hospitals and local transport. „Cannon instead of butter“ was already Goebbels‘ slogan. Even young people are being taught to kill again. The result is insecurity, a lack of supplies, distribution struggles and the flare-up of inhuman ideologies.

Your crises and wars not on our backs!

100 billion for education and health!

Expropriate arms companies!

Contact:

nobsc.noblogs.org

nobsc@riseup.net