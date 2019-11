Neonazis am 23.11. in Leipzig-Connewitz

In einem anderen Beitrag (https://de.indymedia.org/node/46754) wurde schon auf die Strategie des Neonazi eingegangen und auf die Probleme für Antifaschist*innen. Zu ergänzen wäre, dass es sich dabei auch um einen staatlichen Angriff auf ein "linkes Viertel" handelt. Die Polizei will diese faschistische Aktion unbedingt durchsetzen und zieht jedes Mal dafür über 1000 Cops zusammen. Seit Jahren zeigt die Polizei in Sachsen immer wieder ihre Bezüge zu rechtsradikalen Strukturen. Erst im Oktober griff die Leipziger Polizei eine friedliche Spontandemonstration in Connewitz zu einem neonazistischen Terroranschlag in Halle an (https://de.indymedia.org/node/40300).

Am Samstag werden also nicht nur die üblichen Neonazis in Connewitz zu erwarten sein, sondern auch mehrere hundert Cops, die die gleichen Inhalte teilen, wie bei der Neonazi-Kundgebung geäußert werden. Bei allen "Kundgebungen" von André Poggenburg in Leipzig kam es zu Bedrohungen und Angriffen von Seiten der Bullen.

Der staatliche Angriff auf ein antifaschistisches Viertel (https://de.indymedia.org/node/35549) geht am Samstag in die nächste Runde.

Antifaschismus ist nicht "Liebe, sondern notwendiger Selbstschutz" (https://de.indymedia.org/node/47012) gegen Faschist*innen, ob im Anzug oder Uniform. Dies gilt es erneut deutlich zu machen. Leipzig muss daher auch weiterhin ein "Gefahrengebiet" für alle rechten Kräfte bleiben (https://de.indymedia.org/node/34770).

Schickt ihr Neonazis nach Connewitz, dann zahlt auch die Rechnung.

Antifa heißt Angriff!

https://de.indymedia.org/node/36987