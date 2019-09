[le] "als wäre ihnen erst 2014 aufgefallen wer in dieser Stadt das sagen hat" - militante chronik gegen die afd

Bereits 2014 kam es zu zahlreichen militanten interventionen im kommunalwahlkampf der leipziger npd. (http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/795) Diese ist offiziell aus angst um ihre kandidat_innen nicht erneut in leipzig angetreten.

Nach anfänglichem rumjammern von afd und lvz (leipziger volkszeitung) entschieden sich diese noch vor abschluss der stadtratswahl im mai für schweigen und versuchen die attacken unbemerkt zu lassen. Doch es ist wichtig, dass diese Angriffe wahrgenommen werden:

27. Mai 2018:

AfD Bus angegriffen

"Wir haben heute, am 27.05., in den frühen Morgenstunden einen AfD Bus angegriffen, in dem sich Mitglieder lokaler Kreisverbände auf dem Weg zum AfD-Aufmarsch in Berlin befanden.

Mit unserer Aktion beteiligen wir uns an der militanten Offensive gegen die AfD Sachsen „loslegen – fight AfD“. Grundlage des Aufrufs ist das Wissen um die bevorstehenden Landtagswahlen in Sachsen im Jahr 2019, bei denen die AfD möglicherweise die Regierung mitstellen wird."

https://loslegen.blackblogs.org/2018/05/28/leipzig-afd-bus-angegriffen/

09. November 2018:

Angriff auf Veranstaltungort des AfD Kreisparteitags

"In der Nacht zum 09. November haben wir im Hotel „Zur Ratte“ in der Erikenstraße 10 in Leipzig die Scheiben eingeschlagen und Farbe im Innenraum verteilt.

Das Hotel ist Gastgeber des Kreisparteitags der AfD am kommenden Wochenende, auf dem auch die KandidatInnen für die kommenden Landtagswahlen gewählt werden sollen.

Doch auch abseits davon ist „Zur Ratte“ ein Laden der knietief im rechten Sumpf steht. Mindestens seit 2016 finden dort öffentliche und nicht-öffentliche politische Veranstaltungen der AfD Leipzig statt."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/25797"

08. Januar 2019:

"Farbe gegen AfD-Büro in der Emilienstraße 15

Das AFD-Bezirksbüro in der Emilienstraße 15 (Leipzig, Zentrum-Süd) erhielt in der Nacht vom 7. zum 8.1.2019 ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk von uns in Form einer dezenten Fassadenverschönerung des Gebäudes. Aus der Dunkelheit heraus warfen wir mehrere mit Farbe gefüllte Weihnachtsbaumkugeln und sprühten eine kleine Botschaft an die Wand.

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/27979

14. Januar 2019:

AfD Veranstaltungsort angegriffen

"Wir haben die Gaststätte „Drei Kastanien“ in der Dammstr. 1, 04229 Leipzig, angegriffen.

Bitumen im Gastraum und die zerstörten Fenster sind die verdiente Quittung für die strukurelle Unterstützung für die faschistische Partei „Alternative für Deutschland“.

Die Gaststätte im Kleingartenverein ist regelmäßig Veranstaltungsort der Leipziger AfD. sie hielten dort mindestens seit Anfang 2017 Stammtische und Vorträge ab."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/28248

26. Januar 2019:

Auto mit AfD-Werbung brennt

"Der Mercedes hatte demnach im vorderen Bereich Feuer gefangen. Das Auto war mit Werbung für die AfD beklebt."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/02/03/leipzig-auto-mit-afd-werbung-...

15. Februar 2019:

Auto von Gert Pasemann abgebrannt

"In der Nacht zum Freitag, den 15.Februar, brannte in Leipzig das Fahrzeug des Stadtratskandidaten Gert Pasemann."

https://chronik.blackblogs.org/?p=9635

1. März 2019:

Teerfarbe und Stein auf Wohnung von Sylvia Deubel (Stadtrat Spitzenkandidatin WK7) und Steffen Deubel

"In der vergangenen Nacht wurde gegen 03:00 Uhr ein linksmotivierter Anschlag in Grünau verübt. Dabei kamen, wie so oft, Teerfarbe und Steine als Wurfgeschosse zum Einsatz. Durch die schweren Steine, welche durch das Fenster geworfen wurden, bestand für die Bewohner Lebensgefahr! Es ist unsäglich wie linke Gewalt in Leipzig an Schlagkraft gewinnt. Wirkliche Konsequenzen sind nicht feststellbar!"

https://loslegen.blackblogs.org/2019/04/23/leipzig-teerfarbe-und-steine-...

07. März 2019:

Farbe am Wohnhaus eines AfD-Stadtratskandidaten

"Unbekannte haben das Wohnhaus eines Leipziger AfD-Stadtratskandidaten in Gohlis-Süd angegriffen. In der Nacht zum Donnerstag wurden Fassade, Fenster und Türen mit Farbbomben attackiert.

„Es ist unfassbar, wie offensichtlich linke Gewalt in Leipzig an Schlagkraft gewinnt“, erklärte AfD-Kreisvorsitzender Siegbert Droese."

https://chronik.blackblogs.org/?p=9722

9. April 2019:

Auto von AfD Funktionär beschädigt

"Diesmal traf es Stadtrat Christian Kriegel, der Spitzenkandidat der AfD im Wahlkreis 8 bei der Kommunalwahl am 26. Mai ist. Die Tat ereignete sich vor dessen Wohnhaus in Gohlis-Mitte. Unbekannte Täter zerstachen an seinem VW Golf drei Autoreifen, verfüllten Auspuff, Türschlösser und Türen mit Bauschaum und zerkratzten Teile der Karosserie.

„Seit Jahresbeginn sind Stadtratskandidaten der AfD Leipzig fast im wöchentlichen Rhythmus Anschlägen ausgesetzt“, erklärte Kriegel. Erst vor kurzem seien Kandidaten der Wahlkreise 7 und 9 von Gewalttätern bedroht worden, indem man ihre Wohnhäuser mit Teerfarbe beschmierte. Vom Spitzenkandidaten im Wahlkreis 1, Falk-Gert Pasemann, sei das Auto nach einem Anschlag komplett ausgebrannt."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/04/23/auto-von-afd-funktionaer-besc...

15.April 2019:

Farbe gegen AfD Veranstaltungsort

"Anschlag auf das Soziokulturelle Zentrum „Große Eiche“ in Böhlitz-Ehrenberg: Die Höhe des Schadens sowie das Motiv der Tat sind noch nicht bekannt. Allerdings soll am Dienstag eine Veranstaltung der sächsischen AfD-Landtagsfraktion in der „Großen Eiche“ stattfinden."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/04/23/farbe-gegen-afd-veranstaltung...

16. April 2019:

Anschlag auf Kanzlei eines AfD-Politikers in Leipzig

"Die Kanzlei des AfD-Stadtrats- und Landtagskandidaten Roland Ulbrich ist zum fünften Mal zur Zielscheibe von Anschlägen geworden."

https://www.lvz.de/Leipzig/Lokales/Anschlag-auf-Kanzlei-eines-AfD-Politi...

06.-12.05.2019:

Haus von AfD Stadtratskanditat mit brauner Farbe attackiert

"Letzte Woche haben wir das Haus von Torsten Bachmann in der Schützstraße 1 in Leipzig Leutzsch großzügig mit brauner Farbe attackiert.

Dieser kandidiert für die AfD im Wahlkreis 7 und steht auf Listenplatz 6."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/32752

16.05.2019:

Hausfassade beschädigt

"In der Nacht zum Donnerstag zogen drei unbekannte Vermummte vor ein Praxishaus. Kurz vor drei Uhr warfen sie Steine gegen die Fassade und beschädigten dabei acht Fenster. Außerdem warfen sie Farbe gegen das Gebäude, wodurch die Fassade über eine größere Fläche beschädigt wurde.

Das Haus sieht äußerlich wie ein Mehrfamilienhaus aus, beherbergt aber nur Arztpraxen. (Polizei)

möglicher Kontext:

Die Stadtbezirksbeiräte Ost: Dr. med. Sabine Weidnitzer

Holzhäuser Str. 77, 04299 Leipzig"

16.05.2019:

Pfefferspray, Glasbruch und zerstochene Reifen für AfD Wahlhelfer

"Es war am Donnerstag kurz vor 14.30 Uhr in der Kohlgartenstraße, als zwei Männer (52, 61) AfD-Wahlplakate anbrachten. Plötzlich wurde dem älteren Mann Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Er erlitt vom Reizgas Schmerzen in den Augen und den Schleimhäuten. Außerdem zerdroschen die Täter am Opel Astra der Plakatierer die Scheiben und zerstachen alle vier Reifen."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/05/18/leipzig-pfefferspray-glasbruc...

21.05.2019:

Angriff auf AfD-Flyer Verteiler

"Der Angreifer entriss ihm die Flyer und warf sie auf die Straße. Dann ging er zu dem Zustellerwagen und griff sich zielgerichtet die Flyer einer der drei Parteien – nach Behördenangaben jene der AfD – und warf sie ebenfalls auf die Straße. Fluchtartig verließ er schließlich den Tatort."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/06/05/leipzig-angriff-auf-afd-flyer...

17.06.2019:

"Anschlag auf Wohnhaus von Leipziger AfD-Stadtratskandidatin

Unbekannte haben mit einer Teer-Bitumen-Substanz das Wohnhaus einer AfD-Kandidatin für die Stadtratswahl attackiert. Die Angreifer attackierten Fassade, Hauseingangstür, Garagen, Flur- und Küchenfenster mit einer Teer-Bitumen-Substanz.

„Es ist unglaublich, dass die Anschlagserie gegen AfD-Kandidaten selbst gut drei Wochen nach der Stadtratswahl nicht abreißt“, so AfD-Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Siegbert Droese"

https://loslegen.blackblogs.org/2019/07/06/leipzig-farbanschlag-auf-wohn...

04.07.2019:

Angriff auf Autos von AfD Politiker

"Zwei Pkw eines Leipziger AfD-Politikers wurden am Donnerstag gegen 14 Uhr in Schönefeld beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden Spiegel abgerissen, eine Frontscheibe eingeschlagen und die Autos mit Beleidigungen beklebt."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/07/06/leipzig-angriff-auf-autos-von...

16.07.2019:

Farbe und Glasbruch für Haus von Thomas Illig

"In der Nacht zum 17. Juli wurde auf die Markkleeberger Wohnung von Thomas Illig, AfD-Mitglied im Kreisverband Landkreis Leipzig, ein Farbanschlag verübt.

Wie Polizeisprecherin Katharina Geyer bestätigte, gingen dabei zwei Fensterscheiben zu Bruch. Die Hausfassade wurde beschmiert."

https://loslegen.blackblogs.org/2019/07/23/markkleeberg-farbe-und-glasbr...

22.07.2019:

AfD-Karren angezündet

"Bereits am 4. Juli konnten wir Medien entnehmen, dass zwei AfD-Wahlkampfautos vor der Wohnungstür von AfD-Politiker Udo Hagen in Schönefeld angegriffen und beschädigt wurden. Über diese Nachricht haben wir uns gefreut und entschieden, die Karren nun auch noch komplett untauglich zu machen. Also haben wir sie in der Nacht zum 22.7. in Brand gesetzt und uns an dem Ergebnis erfreut, dass der Leipziger AfD jetzt zwei Autos weniger für ihren ekelerregenden Wahlkampf zur Verfügung stehen."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/34868

29.07.2019:

Angriff auf Faschisten der AfD und ihre Räume

"In der Nacht des 29.07.2019 haben wir bei dem AfD-Treffpunkt "Ristorante Farfalla" in der Delitzscher Straße 54 in Leipzig die Scheiben eingeschlagen und die Räumlichkeiten des Restaurants mit Buttersäure eingedeckt. "

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35206

31.07.2019:

karre von afd listenkandidat angegriffen

"wir haben heut nacht dem afd aktivisten rainer maleis das auto mit kennzeichen L RM 5711 näher richtung schrottwert gebracht."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35171

31.07.2019:

"Ebenfalls in der Nacht zum Mittwoch haben Unbekannte einen Farbanschlag auf eine Connewitzer Wohnung verübt. Die Polizei geht auch in diesem Fall von einem politischen Hintergrund aus. Wie die Leipziger AfD am Donnerstag mitteilte, handelt es sich bei der Mieterin um eine Frau, die zwar nicht Mitglied der Partei sei, aber bei der vergangene Kommunalwahl für die AfD kandidiert habe."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35549

06.08.2019:

"Dem Ehepaar Frank und Helgard Droese, wohnhaft in der Bernhard-Göring-Straße 135, 04277 Connewitz haben wir ihr Auto mit dem Nummernschild L-FD-312 vor der Haustür abgefackelt. Beide Droeses stellten sich im Wahlkreis 4 als KandidatInnen für die AfD auf, das haben sie jetzt davon."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35549

Juli/August:

"Andreas Zwicker, wohnhaft im Hinterhaus Scheffelstraße 25, 04277 Connewitz, haben wir die Reifen seines roten Sprinters mit dem Kennzeichen L-PY-7893 mehrfach platt gestochen und ihm Drohbotschaften an der Hauswand hinterlassen. Er ist Gründungsmitglied des sogenannten Mittelstandsforum für Deutschland der AfD Leipzig."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35549

"Thomas Steinert, wohnhaft im Meisenweg 24, 04416 Markkleeberg, haben wir die Scheiben seiner Autowerkstatt in Connewitz, Threnaer Straße 1, 04277 Connewitz, eingeschlagen. Steinert ist neu gewählter AfD Stadtrat in Markkleeberg."

http://4sy6ebszykvcv2n6.onion/node/35549

Ein Ende der Angriffe scheint nicht in Sicht.