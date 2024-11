Die im Feuer des Kampfes fallen, sterben nie

Kyriakos war immer präsent bei Solidaritätsaktionen für Gefangene, in der internationalen Antikriegsbewegung, bei Aktionen für die Verteidigung der Nachbarschaft Exarcheia, bei Kämpfen an der Uni, der Verteidigung von Freiräumen und Besetzungen und in sozialen und Klassenkämpfen. Er hatte sich diesen verschrieben, stets in Bereitschaft, zusammen deren aufständischste Ausweitung zu erkunden. Er verteidigte nicht nur theoretisch den vielfältigen Kampf zur sozialen Befreiung, sondern verkörperte dessen wahrhaftigste Manifestation.

Der Genosse Kyriakos wählte, bis zum Ende mit allen Mitteln kämpfend, die Welt der Macht, den Staat, das Kapital, den Rassismus, das Patriarchat zu bekämpfen. Er wählte, auf Seiten der Unterdrückten und Aufständischen für eine bessere Welt zu kämpfen, für eine Welt der Solidarität, Gleichheit, Freiheit.

Sein Verlust hinterlässt eine gewaltige Lücke in seiner Familie und seinem Freund*innenkreis, bei Genoss*innen, die ihm nahe waren, aber auch im Kampf, den er mit seiner ganzen Haltung und seinen Worten so sehr verfolgte.

Der anarchistische Kämpfer Kyriakos Xymitiris war einer von uns. Wir werden die Erinnerung an ihn sowohl für immer in unseren Herzen bewahren und verteidigen, als auch in jedem Moment unseres Kampfes.

"Ich weiß, dass Ihr nicht mit ihnen rechnet, weil der Hof bewacht ist, ich flehe Sie aber an mir zu erlauben Euch gegenüber zu erwähnen, dass Ihr sehr wohl mit Ihnen rechnen müsst, jedes Mal wenn sie selbst sich darin wähnen, Alles zu sein. An welcher Stelle befinden sie sich: Auch sie beginnen, nicht mit Euren Truppen zu rechnen, weil das Schlechte ist, dass ihre Stärke in ihrer Fantasie liegt und man mit absoluter Sicherheit sagen kann, dass sie, im Gegensatz zu allen anderen Formen der Macht, alles zu können vermögen, was sie denken vermögen zu können, wenn sie an einem gewissen Punkt angelangt sind."

Genosse, wir sprechen uns wieder auf den Wegen des Feuers, wo Du für immer leben wirst...

Marianna, stark bis zur Freiheit

Ehre für immer dem anarchistischen Genossen Kyriakos Xymitiris

Solidarität mit allen Menschen, die in diesem Fall verfolgt werden