Nachtrag: Gedenkdemo für Micha Panser in Leipzig

Am Abend des 1.9. haben wir uns an der antifaschistischen Demo im Leipziger Westen angeschlossen. Diese richtete sich gegen den immer stärker werdenden Rechtsruck in Sachsen, den Landtagswahlen in Sachsen und den damit einhergehenden Erfolg der „Alternative für Deutschland“. Unser anliegen war es, dem am 14.12.2018 verstorbenen Michael Panser zu Gedenken. Die Nachricht von seinem Tod erfuhren wir erst Ende August. Er wurde bei einem Luftangriff des türkischen Staates in den

Süd kurdischen Medya-Verteidigungsgebieten im Nordirak getötet.

Zu Beginn der Demo haben wir einleitende Worte an die Teilnehmer*innen gerichtet und es wurde ein Gedicht für Micha vorgetragen.

Im Anschluss wurde ein Redebeitrag mit anschließender Schweigeminute für Micha abgehalten. Kurz bevor sich die Demo in Bewegung setzte, wurde ein Partisanen Lied angestimmt.

Die Demo war kraftvoll, geschmückt u.a. mit Fahnen der YPJ und YPG und es wurden immer wieder Sprechchöre mit Bezug auf Kurdistan angestimmt. Während der Demo wurden Flyer verteilt, die auf den Mord an Micha und die Verflechtung der Deutschen Politik in den Konflikt der Türkei sowie in den Kurdengebieten aufmerksam machte……

Die Demo endete am Wilhelm Leuschner Platz. Dort wurde von Genossen*innen von uns ein weiterer Redebeitrag im Kontext Kurdistan und der deutschen Linken vorgetragen.

Am späten Abend gab es noch eine Spontankundgebung im Leipziger Süden

welche im Kontext zu „Riseup4Rojava“ stand.

https://www.youtube.com/watch?v=tePNAsdJ4Hg

Micha,

Xelîl,

Bager- wir werden dich nicht vergessen.

Unsere Herzen sind voll mit guten Erinnerungen an dich!

Şehîd namirin - die Gefallenen sind unsterblich!

Hier das vorgetragene Gedicht:

Ein Freund ist gestorben.

Ein Freund ist gestorben, der denjenigen Weg gegangen ist, wo man für

das Leben steht.

Ein Freund ist gestorben, der weiterkämpft gegen Tod und vergessen.

Denn alles was er wollte, wollen wir auch.

Das Glück, das Licht sei, das sich in den Augen, im Herzen spiegelt, und

Gerechtigkeit auf Erden.

Es gibt Worte, die uns Leben lassen und das sind unschuldige Worte.

Das Wort Wärme, das Wort Vertrauen, Liebe, Gerechtigkeit, und das Wort

Freiheit.

Das Wort Freundlichkeit, das Wort Mut, und das Wort Entdecken.

Die Namen einiger Freunde und Freundinnen.

Zählen wir Xelîl dazu.

Xelîl ist gestorben für das, was uns leben lässt.

Vertrauen wir ihm. Er ist von uns gegangen, aber dank ihm kennen wir uns

besser.

Vertrauen wir uns. Seine Hoffnung lebt.

Und er lebt weiter.

In unserem Leben. In unserem Kampf. In unserer Liebe zueinander und zum

Leben.

In den Geschichten, die wir über ihn erzählen.