(Texas) Free Rodney Reed! Stoppt die Hinrichtung!

Hintergrund - Vergewaltigung und Mord an Stacey Stites:

Stacey Stites war die Lebenspartnerin des Polizisten Jimmy Fennell. Dieser bedrohte sie, dass er sie töten würde, wenn sie „fremd ginge“. Es gab im damaligen Prozess viele Zeugenaussagen, die bestätigen, dass Stites eine heimliche Liebesbeziehung mit Rodney Reed hatte und sie sich aus Angst vor ihrem Verlobten, dem Polizisten Fennell, nicht von ihm trennte. Spätere DNA-Untersuchungen haben ergeben, dass die zunächst belastenden Spermafunde von Rodney Reed von einem gemeinschaftlichen Liebesakt stammen, der viele Stunden vor ihrer Vergewaltigung und Ermordung stattfand. Weitere DNA-Funde belegen inzwischen die Anwesenheit von Freunden und Kollegen Jimmy Fennells (alle ebenfalls Polizisten) am Tatort der Ermordung von Stacey Stites. Als Rodney Reed bereits 2015 hingerichtet werden sollte, brachen weitere Opfer des Polizisten Fennell ihr Schweigen. Sie erzählten ihre Leidensgeschichten mit dem Polizisten und setzten sich für Rodney Reed ein. Zu seinen Unterstützern zählt auch die Familie von Stacey Stites. Der Polizist Fennell saß wegen Vergewaltigung im Amt in einem anderen Fall bis 2018 in Haft. Zehn weitere Frauen haben ihn sexueller Gewalt beschuldigt.

Hintergrund - Die Todesstrafe: rassistisches und klassistisches Ordnungsinstrument

Rodney Reed ist einer von über 3000 Gefangenen in US-Todestrakten, die kaum eine Chance auf einen fairen Prozess hatten, weil sie sich selbst keine qualifizierte Verteidigung leisten konnten. Texanische und föderale Gerichte lehnten Anträge von Rodney Reed auf forensische Untersuchungen der Tatumstände wiederholt ab. Trotzdem wartet ein weiterer Antrag von Reed vor einem föderalen Gericht, der viele neue Beweise enthält. Aus Angst vor einer möglichen Neuverhandlung hat der Bundesstaat Texas nun jedoch erneut eine Hinrichtung angesetzt: am 20. November 2019. Rodney Reeds Behandlung durch die lokale Polizei und Justiz ist die in Teilen der USA anhaltende Lynchmenatlität gegen People Of Color. Historische Fälle wie der Scottsboro Boys (1) oder auch in jüngerer Geschichte die Central Park 5 (2) sind mit diesem Fall vergleichbar.

Der entschlossene Widerstand vieler Menschen gegen die rassistische und tödliche Polizeigewalt hat seit dem Aufstand von Ferguson 2014 erneut ein Licht auf den Umgang mit People of Color in den USA geworfen. Eine Allianz aus straffrei agierender Polizei und voreingenommener Klassenjustiz sichert den ständigen Zustrom von Gefangenen an die Fließbänder der US-Gefängnisindustrie. Um Staatsraison und Angst unter den Armen und Nichtweißen aufrecht zu erhalten, werden deshalb alle paar Wochen u.a. Angehörige dieser Minderheiten staatlich sanktioniert ermordet.

Kein Staat hat das Recht Menschen zu töten, weder durch Militär, Polizei oder die Todesstrafe!

Deshalb: #dontshoot #wecantbreathe und Abschaffung der Todesstrafe - überall!

Schreibt Rodney Reed und zeigt ihm Eure Solidarität!

Rodney Reed; #999271

Polunsky Unit Death Row

3872 FM 350 South Livingston

Texas 77351

USA

Unterstützer*innenblog: http://justice4rodneyreed.org

Solidaritätskundgebung mit Rodney Reed am Dienstag, 19. November 2019 um 17 Uhr vor der US Botschaft in Berlin:

US Botschaft

Pariser Platz/Brandenburger Tor

10117 Berlin-Mitte, U+S-Brandenburger Tor

Free Rodney Reed! Stoppt die Hinrichtung - Abschaffung der Todesstrafe - überall!

(1) Scottsboro Boys - (Encyclopadia Alabama) Scottsboro Trials http://www.encyclopediaofalabama.org/article/h-1456 & A digital exhibit by the Scottsboro Boys Museum & Cultural Center and the University of Alabama - To See Justice Done: Letters from the Scottsboro Boys Trials http://scottsboroboysletters.as.ua.edu/

(2) "I'm one of the Central Park Five. Donald Trump won't leave me alone" (2016) https://www.tribpub.com/gdpr/chicagotribune.com/

& The Interview - Do police interrogation techniques produce false confessions? https://www.newyorker.com/magazine/2013/12/09/the-interview-7