(le) DITIB markiert

Warum DITIB?

Die „Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion” (DITIB) untersteht der direkten Leitung des türkischen Präsidenten, also Erdogan. So ist es kaum verwunderlich, dass die Funktionäre der DITIB die Lügen der faschistischen AKP-Regierung in ungefähr 900 deutschen DITIB-Gemeinden verbreiten. Sie sind somit Teil des Erodgan-Regimes und Mitverantwortlich für den Angriffskrieg gegen Rojava und dem unweigerlichen Wiederaufbau des IS, sollte Rojava fallen.

Egal wo ihr seid, an den Grenzen von Rojava, in den Bergen Südkurdistans oder den türkischen Metropolen: Wir wünschen euch, unseren Freund*innen und Genoss*innen vor Ort, viel Kraft für den Kampf.

Biji berxwedana Rojava – Es lebe das widerständiges Rojava