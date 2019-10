Einbruch bei "Pro Femina e.V." - Für den Feminismus!

Pro Femina e.V. wird nicht als staatliche Beratungsstelle anerkannt, weshalb der für einen Schwangerschaftsabbruch erforderliche Beratungsschein nicht ausgestellt werden darf. In vielen Fällen sei dies den Frauen* erst nach der Beratung mitgeteilt worden. Was das für die Schwangeren bedeutet, wird klar, wenn man sich die Zeitspanne für legale Abbrüche ansieht: nur bis zur 12. Schwangerschaftswoche ist der Eingriff möglich. Entscheidet sich die Frau* gegen die Schwangerschaft, muss sie eine Beratungsstelle aufsuchen, einen Termin vereinbaren und drei Tage nach der Beratung darf der Eingriff durchgeführt werden. Sind Beratungsstellen, wie im Fall von Pro Femina, nicht berechtigt, den Beratungsschein auszustellen, muss das Prozedere ein zweites Mal durchgeführt werden. Neben dem enormen emotionalen und existenziellen Stress, der durch die Fehlinformation in einer schon schwierigen Situation ausgelöst wird, kann dies schlimmstenfalls in einer Übertretung der Frist für die legale Abtreibung enden, womit Frauen das Selbstbestimmungsrecht genommen wird. Und genau das ist der Zweck der eigens dafür gegründeten „Beratungsstellen“, wie im Interview mit der rechten und holocaustrelativierenden Zeitung „Preussische Allgemeine“ berichtet wurde (https://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/artikel/die-probleme-beseitigen-nicht-die-babys.html).

Als Mitgliedsorganisation des „Bundesverbands für Lebensschutz“ wird Pro Femina von Kristijan Aufiero geleitet. Dieser ist gleichzeitig Vorsitzender des christlich-fundamentalistischen Vereins „Die Birke e.V.“, der die gewaltvolle Auffassung vertritt „eine Vergewaltigung würde von einer Frau besser verkraftet als die Abtreibung eines Kindes, das während der Vergewaltigung gezeugt wurde“ . Aufiero selber begründet seine Position mit einer vorgegebenen, „radikale[n], fundamentale[n] Solidarität mit schwangeren Frauen“, die bei einer Schwangerschaft von ihrem Umfeld zum Abbruch gedrängt werden würden . Somit stellt er das ungeborene Leben über das der Frau*. Gleichzeitig spricht er den Frauen* unabhängiges, selbstbestimmtes Verhalten ab.

Wie bei Pro Femina wird auch bei Birke e.V. wider der Recherchen angeblich „Niemals [...] zu einer Abtreibung geraten“

Organisationen und Vereine, die sich für das Leben eines ungeborenen Fötus einsetzen, ohne auf die Beweggründe und die Situation der Frau* einzugehen und sich unverblümt als „Frauenhilfsorganisation“ verstehen, sind Teil eines patriarchalen und menschenfeindlichen Systems. Die freie Entscheidung wird den Frauen* abgesprochen und über ihre Körper und Leben bestimmt. Die hohe Spendenbereitschaft, die die Zweigstelle in Berlin ermöglichte, sowie der Zuwachs an Beratungsgesprächen bei Pro Femina, zeigt die gesellschaftliche Relevanz dieser christlich-fundamentalistischen Struktur.

Wir kämpfen für die freie Entscheidung von Frauen*, gegen die Kriminalisierung von Abtreibung und von Strukturen, die diese unterstützen! Sprecht darüber, werdet aktiv und lasst uns gemeinsam die Wortführenden und Vereine der Lebensschutzbewegung mit allen Mitteln angreifen!

Wir grüßen mit unserer Aktion die Zusammenhänge aus Berlin und die Feministischen Roten Zellen (https://de.indymedia.org/node/35770)!

Frauen leben Freiheit!

Fight patriarchy and the state!

Zu den Fotos:

Solidarität mit den rebellierenden feministischen Anarchist*innen in Mexiko im August!

Aus ihrem Statement:

„WE ARE ANARCHIST WARRIORS IN STRUGGLE AGAINST PATRIARCHY.

We are aware that we are at war and we know who our enemies are. We know what we face, just as we know who the allies of the system are and who are our accomplices. We know that others shut up: the presence in national palace of a misogynist sexist fascist, pro-life, ultraconservative and evangelical with which the left has allied in its constant opportunism to “Take power” at any cost. Therefore, we do not ask for justice from our executioners or the impeachment and punishment of their rapist pigs. That would be to distinguish between good and bad police. For us the best cop is the dead one. We do not want dialogue, so we do not put limits on revolt. Our desires for destruction and our craving for freedom won’t get stuck in dream catchers: we’ll be their worst nightmare!

If one day we don’t come home: don’t light candles, light barricades!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ebenso schicken wir solidarische Grüße an die Frauen* in Exarchia!

Sie machten eine Sponti durch das Viertel und schrieben dazu:

„Athens, Greece: Antisexist scoutings in Exarchia

In response to the misogynistic culture of Exarcheia and the recent incidents of rape, sexual harassment and gendered violence in the streets of the area, we decided to show those who would have us live in fear that they are the ones with a reason to be afraid. On the night of the 10th of March we went on an antisexist scouting without the presence of cis men chanting slogans and demonstrating our ability to fight back.

On the night of the 15th of March we went on a second antisexist scouting by femmes in response to the misogynistic culture of Exarcheia and the recent incidents of rape, sexual harassment and gendered violence in the streets of the area. This time even more comrades participated in the intevention. We will continue being present in the street and we will be more and more. „

Anmerkungen

* bedeutet …

mehr Querverweise zu anderen Vereinen, Persönlichkeiten der „Lebensschutzbewegung“, konservativen Christ*innen etc. von Beginn an

Aus Sicht des Vorsitzenden Kristijan Aufiero stellt dieser Beratungsschein eine „staatlich legitimierte Tötungslizenz“ dar.

https://www.preussische-allgemeine.de/nc/nachrichten/artikel/die-probleme-beseitigen-nicht-die-babys.html

Erklärung Lebensschutz:

Die sogenannte „Lebensschutz“-Bewegung stellt sich gegen die Emanzipation von traditionellen Familienformen und Geschlechterrollen und propagiert eine nur auf Reproduktion gerichtete Sexualität: Es gebe nur die „gott-geschaffene“ binäre Geschlechtlichkeit, Heterosexualität sei die einzig legitime Beziehungsform, Abtreibung sei (Völker-)Mord.

Unter dem Dachverband „Bundesverband Lebensschutz“ (Fehrbelliner Straße 99, Berlin) siedeln sich all jene e.V.‘s an, die über eine christlich-fundamentalistische, frauenverachtende, völkische, cis-normative Ideologie das Selbstbestimmungsrecht von Frauen* angreifen. Auf Basis dieser Grundeinstellungen werden jährlich die „Märsche fürs Leben“ abgehalten.

Organisationen wie „Ärzte für das Leben e.V.“, „Alliance Defending Freedom“ (USA) oder „Aktion Lebensrecht für Alle“ (AlfA) sehen sich recht unverfänglich als „Anwalt für das menschliche Leben“ und „für eine familien- und kinderfreundliche Gesellschaft“. Sie alle führen einen mehr oder weniger bürgerlichen Kampf hin zu christlich-konservativen Werten.

Hinter ihren Kampagnen stecken rechts-außen Persönlichkeiten wie die AfDler „von Storch“ (Zivile Koalition e.V.), der christliche Fundamentalist Hartmut Steeb (Treffen christlicher Lebensrechtsgruppen) oder der holocaust-relativierende Klaus Günter Annen (Initiative Nie Wieder! e. V, homepage: „Abtreiber.com“, „Babykaust.de“).

Um eine breitere gesellschaftliche Akzeptanz auch in der Mitte der Gesellschaft zu erreichen positionieren sich jene Vereine vermehrt gegen Sterbehilfe, Pränataldiagnostik und Organspende und versuchen sich als einzig konsequente Bewegung gegen Technologisierung in der Medizin und gegen Behindertenfeindlichkeit zu präsentieren.