[KA] Aktionszeitraum 22.8-01.09 gegen Aufrüstung / Mobilisierung zum Rheinmetall Entwaffnen Camp

Es ist kein Zufall, dass die Herrschenden in Deutschland gerade jetzt die Militarisierung vorantreiben. Die globalen kapitalistischen Krisen verschärfen sich, in denen die Widersprüche zwischen den großen Machtblöcken verstärkt werden und auch innerhalb der Blöcke wird um die Vormachtstellung gerungen. Deutschland setzt sich innerhalb der EU immer mehr an die Spitze und beteiligt sich intensiv an Nato-Projekten wie die dauerhafte Stationierung deutscher Soldat:innen in Litauen oder die Teilnahme an der größten Nato-Übung seit Ende des kalten Krieges. Vom eskalierenden Wettrüsten profitiert die Rüstungsindustrie und die schon im ersten Halbjahr 2024 um 30 % gestiegenen Rüstungsexporte zeigen eindeutig, wer an Kriegen mit verdient.

Militärische Auseinandersetzungen sind Teil der Konkurrenzkämpfen um die Vorherrschaft im imperialistischen Wirtschaftssystem. Außerdem ist es wichtig hervorzuheben, dass Aufrüstung mit Sozialabbau einher geht und somit auch immer ein Teil des Klassenkampfs von Oben darstellt. Deshalb ist es für uns wichtig, klassenkämpferische Position im antimilitaristischen Kampf zu beziehen. Denn die Konsequenzen hat die arbeitende Klasse zu tragen. Außerdem zeigt sich, dass Arbeiter:innen eine besondere Rolle einnehmen können um an einzelnen Stellen, an denen es möglich ist, in den kriegerischen Ablauf einzuschreiten wie zum Beispiel in Genua wo sich Hafenarbeiter:innen zusammenschließen und militante Streiks und Blockaden organisieren.

Es liegt an uns eine antimilitaristische Praxis zu entwickeln. Die Beteiligung an der Aktionswoche in Kiel ist ein wichtiger Schritt. Aber auch hier vor Ort, bei uns in Karlsruhe gibt es Anlass zu Handeln. Zum einen, um der gesteigerten Präsenz der Bundeswehr im öffentlichen Raum entgegenzuwirken, der Bevölkerung aufzuzeigen was für Folgen die kriegerische Zerstörung mit sich bringt, aber auch um Profiteur:innen und Verantwortlichen klar zu machen, dass sie die Konsequenzen für ihr Handelnund ihre Mitschuld am kriegerischen Leid und dem Zerstören, nicht ignorieren können!

Wir rufen hiermit einen Aktionszeitraum vom 22.08 bis zum 01.09 aus, und fordern euch alle auf raus zu gehen. Verschönern wir unsere Stadt, nehmen wir uns den öffentlichen Raum mit unseren eigenen Inhalten und informieren wir uns. Gegen Krieg, gegen Aufrüstung und gegen den Kapitalismus, denn im Kapitalismus kann es keinen Frieden geben.

Weitere Informationen zum Rheinmetall Entwaffnen Bündnis findet ihr hier: https://rheinmetallentwaffnen.noblogs.org/

Eine Analyse von Perspektive Kommunismus „Revolutionen beenden Kriege!“: https://perspektive-kommunismus.org/

Angehängt haben wir sharepic und die passenden Logos für den Aktionszeitraum, welche ihr sehr gerne für Aktionen nutzen könnt.