[DD] Tu Mal Wat-Solibanner an Polizeiwache

Im Rahmen der Tu Mal Wat – Aktionstage hatten zahlreiche Menschen mit Hausbesetzungen und anderen Aktionen für eine selbstgestaltete Stadt und die Nutzbarmachung von Leerraum demonstriert. Während dieser Aktionen kam es zu Schikane und gewalttätigen Handlungen durch die Polizei. So wurde zum Beispiel verhindert, die Menschen, die die Frankfurter Allee 187 besetzten, mit Schlafsäcken für die kalte Nacht zu versorgen.

Noch immer sitzen einige Menschen, die an der Besetzung der Landsberger Allee 54 beteiligt waren, in Haft. Zum Zeitpunkt dieser Aktion wurde eine Person, die die ED-Behandlung verweigerte inzwischen in U-Haft gesteckt, während 6 Personen nach erfolgter ED-Behandlung freigelassen wurden. Diesen Menschen wünschen wir viel Mut und Kraft für die kommende Zeit! Lasst euch nicht unterkriegen!

Wir finden es absurd und ekelhaft in einem System zu leben, in dem es legitim ist lebenswichtigen Wohnraum leer stehen und verrotten zu lassen – aber verboten, diesen zu nutzen. Außerdem möchten wir mit dieser Aktion Repressionen im Besetzungskontext sichtbar machen und anklagen. Wir dürfen die die betroffenen Personen nicht alleine lassen. Wir solidarisieren uns mit allen Gruppen und Menschen die in Berlin, Dresden und überall auf der Welt Leerstand besetzen!

Wir können euch sehen! Ihr seid nicht allein!

#tumalwat #besetzen #hotsummerdd