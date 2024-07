Brandangriff auf JVA Tegel Autos - Beamte

Wir übernehmen die Verantwortung für die jüngsten Brandanschläge auf Fahrzeuge der Justizvollzugsanstalten Berlin-Tegel!

Nahe der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Tegel haben in der Nacht zu Samstag wieder Fahrzeuge gebrannt. Auf dem öffentlichen Parkplatz in der Seidelstraße neben der JVA Tegel mussten die Feuerwehr drei brennende Pkw, einen Transporter und einen Anhänger löschen. Auch in der Nacht zu Freitag gab es einen ähnlichen Vorfall auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Eschachstraße in der Nähe des S-Bahnhofs Tegel, bei dem vier Autos in Flammen standen.

Dies ist nur der Anfang. Wir werden weiterhin gezielt Fahrzeuge der Beamten angreifen, bis die Behörden unsere Forderungen ernst nehmen. Wenn sich nichts ändert, werden wir den nächsten Schritt machen und die Beamten direkt bei ihnen Zuhause angreifen.

Wir fordern Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und eine lückenlose Aufklärung der Missstände in den Justizvollzugsanstalten. Solange diese Forderungen nicht erfüllt werden, werden wir nicht aufhören.

Ihr wollt euch beteiligen? Habt Daten?

Nur gemeinsam können wir die nötigen Veränderungen bewirken und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen.

Endlich wird sich zeigen, wer die wahren Täter sind.

Wir lassen uns nicht länger ignorieren.

