Solidarität mit den 3 von der Autobahn – Gegen jeden Polizeistaat - RiseUp4Roajava

Als Aktivist*innen aus Nürnberg solidarisieren wir uns mit den drei von der Autobahn, die letzte Woche auf dem Weg in den Urlaub, unter dem Vorwand eine gewalttätige Gruppe gebildet zu haben, um anlässlich des G7 Gipfels in Frankreich Straftaten begehen zu wollen, in Frankreich ohne verhaftet wurden. Die drei wurden an einer Autobahn-Mautstelle in der Nähe von Biarritz, wo der G7 Gipfel gerade statt findet, verhaftet, als sie sich auf den Weg zum Campingurlaub nach Spanien befanden. In der Nacht wurden sie per Schnellverfahren, wegen angeblich geplanter Gewalttaten, zu zwei bis drei Monaten Haft verurteilt wurden. Zudem wurden sie mit einem fünfjährigen Wiedereinreiseverbot belegt.

Wie bereits zum G20 Gipfel in Hamburg, wird die Region rund um den G7 Gipfel von Polizei, Militär und Sicherheitskräften belagert und ein Bedrohungsszenario herbei phantasiert, um die Polizeigewalt, die schikanösen Kontrollen, und willkürliche Verhaftungen und Verurteilungen zu rechtfertigen. Getroffen hat es auch die drei Genossen aus Nürnberg, an denen ein Exempel statuiert werden soll, um Menschen offensichtlich davon abzuhalten, an den Protesten teilzunehmen. Wir sind solidarisch mit den drei Inhaftierten und fordsern darüber hinaus auch alle anderen auf sich solidarisch zu zeigen mit den drei von der Autobahn. Unsere Wut auf eine Welt der Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und Barbarei steigt mit jedem Tag.

Man kann inzwischen den Gefangenen Solibotschaften an autobahn3soli@riseup.net schicken welche ihnen in den Knast weiter geleitetet werden.

Darüber hinaus erklären wir uns solidarisch mit den Protesten in der Türkei gegen den Putsch der AKP Regierung gegen die kurdische Selbstverwaltung, sowie mit den Menschen in Roiava, die mit der täglichen Bedrohung eines Einmarsches des faschistischen türkischen Staates leben müssen. Unterstützt die Kampagne RiseUp4Rojava, stört die deutsche Rüstungsindustrie in ihrer Unterstützung des türkischen Staates bei seinen Angriffskriegen gegen die Revolution in Rojava und seinen Angriffen auf unsere Freunde in den Bergen, die sich täglich diesem Wahnsinn entgegenstellen.

Zeigt den Gefangenen, dass sie nicht allein sind!

Beteiligt euch an den den Aktionstagen von RiseUp4Rojava am 6. und 7. September!

Hoch die Internationale Solidarität!

Gegen jeden Polizeistaat!

Alle zusammen gegen den Faschismus und für die soziale Revolution!