Mumia Abu-Jamal – weltweite Solidarität am 70. Geburtstag

Er selbst gibt unter den harten Lebensbedingungen des Gefängnisalltags alles und ruft immer wieder zur Selbstorganisation auf, um endlich profitorientierte Gefängnisse - die Orte der aktuellen Sklaverei unter anderem Namen - oder die rassistische Todesstrafe abzuschaffen. "Wer keinen Krieg will, muß den Kapitalismus abschaffen" oder auch " Auf uns hoffen mehr Menschen, als wir ahnen1" bedeuten für ihn und ca. 2,14 Millionen andere Gefangene in den USA eine Hoffnung auf Leben und Freiheit.

Wir alle wissen, dass die Zerstörung des Planeten eine völlig andere Lebensweise erfordert. Kapitalistische Ausplünderung der Mehrheit der Menschen und der Natur drohen, uns alle zu vernichten. Dass Faschist*innen verschiedener Coleur nun auch noch großen Zuspruch in den Industriestaaten erfahren, um diesen Wahnsinn weiter zu verlängern, macht die Dringlichkeit umso deutlicher: "Manche sagen, es sei unvernünftig, Widerstand gegen dieses gewalttätige System zu leisten. Ich denke, es ist unvernünftig, das nicht zu tun." (Mumia Abu-Jamal).

Lasst uns Mumias bisherige Lebensleistung würdigen:

Free Mumia - Free Them All!

Es folgt eine Liste mit Protesten rund um Mumias 70. Geburtstag:

Mi, 17. April 2024 Frankfurt Am Main, US-Generalkonsulat 18:00 Uhr

Mahnwache: Wir fordern die sofortige Freilassung der politischen Langzeitgefangenen in den USA Leonard Peltier und Mumia Abu-Jamal!

gegenüber vom US-Generalkonsulat, Gießener Straße 30, U5-Gießenerstr.

Sa. 20. April 2024 Mexico City, US Botschaft 14:00 Uhr

"Celebremos el cumpelanos 70 de Mumia Abu-Jamal"

Kundgebung vor US Botschaft und anschliessend Geburtstagsfeier mit Live Musik im Café Zapata

US Botschaft Mexico City, Paseo de la Reforma 305, Colonia Cuauhtémoc, 06500 Mexico City

Di, 23. April 2024 San Diego (Kalifornien) Malcolm X Library 6 pm

Filmvorführung zum 70. Geburtstag von Mumia Abu-Jamal:

"Justice on Trial" (USA 2010, Johanna Fernandez)

Malcolm X Library - 5148 Marketstreet, San Diego, CA 92115, USA

Mi, 24. April 2024 Philadelphia (Pennsylvania) City Hall, South Side - 4:00 pm

Rally and March for Mumia Abu-Jamal

City Hall, South Side - Octavius Catto Statue, 1400 John F Kennedy Boulevard, Philadelphia, PA 19107, USA

Celebrating 70 years of Mumia Abu-Jamal: Free Mumia - Free Them All!

Fahrrad Demonstration am 70. Geburtstag von Mumia Abu-Jamal:

Demoauftakt Syndikat - Emserstr. 131, 12051 Berlin–Neukölln - U7/S-Neukölln

Abschlußkundgebung mit oder ohne Frahrrad um 20:00 Uhr vor US Botschaft am Pariser Platz - U5/S-Brandenburger Tor

weitere Informationen & Aufruf

more information in english

Mi, 24. April 2024 Bern (CH), US Botschaft, 18:00 Uhr

Kundgebung: Free Mumia - Free Them All!

weitere Informationen

US Botschaft - Sulgeneckstrasse 19 CH-3007 Bern

Sa. 4. Mai 2024London(UK) 2 - 4:30 pm

Free Mumia - Celebrate Mumia Abu-Jamal's 70th birthday and demand his freedom

with Selma James, Prof. Todd Burroughs, Mireille Fanon-Mendes

music and words composed by Mumia Abu-Jamal (Vampire Nation recording of premiere at Brown University)

C.L.R. James Library, Dalston Square, London E8 3BQ

Von weiteren Aktionsvorbereitungen haben wir aus Lagwiyann (French Guiana, Südamerika: “The Pan African freedom ritual marchers will leave from Kourou on April 23rd at 4 PM local time [ French Guiana ] to arrive in the city of Remire on April 24th at sunrise.“) und Brasilien gehört.

Beteiligt euch und überlegt eigene Aktionen!

Bis alle frei sind: Free Mumia – Free Them All!