indy-LeserInnen wissen mehr

Kriminelle und verfassungswidrige Vereinigungen sind zweierlei

Schon im dritten Satz sind ein gravierender Fehler und eine Fragwürdigkeit. Dieser Satz lautet:

„Die einst bei Linken beliebte Internetplattform [linksunten.indymedia] mit Open-Posting-Prinzip hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) 2017 […] als kriminelle Vereinigung verboten.“

Nein, weder die Plattform noch der BetreiberInnenkreis der Plattform – wie es richtiger heißen müßte (siehe dazu unten) –, wurde als „kriminelle Vereinigung“ verboten. Das Verbot wurde vielmehr wegen angeblicher Widerläufigkeit gegen die Strafgesetze und wegen angeblicher Gerichtetheit gegen die verfassungs­mäßige Ordnung ausgesprochen [ ]:

„1. Der Verein ‚linksunten.indymedia‘ läuft nach Zweck und Tätigkeit den Strafge­setzen zuwider und richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung.

2. Der Verein ‚linksunten.indymedia‘ ist verboten und wird aufgelöst.“

(Bundesanzeiger. [ ] Allgemeiner Teil vom 25.08.2017 B1)

Der Unterschied ist vor allem für Leute wichtig, die beschuldigt werden, Mitglie­der in solchen Vereinigungen zu sein:

Die Mitgliedschaft in einer Kriminellen Vereinigungen ist von Anfang straf­bar. [

Die Mitgliedschaft in Vereinigungen der zweiten Art ist dagegen erst ab Vollziehbarkeit des Verbots strafbar.[

Um Kriminelle Vereinigungen geht es in § 129 StGB (siehe unten FN 9).

Die Rechtsgrundlage für Verbote von Vereinen/Vereinigungen (beide Aus­drücke sind im vorliegenden Zusammenhang gleichbedeutend) ist dage­gen Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz [ ] in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Satz 1 Vereinsgesetz [ ]; die Strafbarkeit der Mitgliedschaft in Vereinigungen der letzteren Art, sofern sie verboten wurden, ergibt sich erst (von Vollzieh­barkeit bis Bestandskraft des Verbots) aus § 20 Vereinsgesetz (siehe FN 4); ab Bestandskraft des Verbotes aus § 85 StGB [ ].

Die Definition beider bzw. aller drei Arten von Vereinigungen unterschei­det sich: (Bestimmte) Vereinigungen sind unabhängig davon, ob deren Mitglie­der Straftaten begehen, verfassungswidrig. Bei gegen die verfass­sungsmäßige Ordnung (das gleiche oder jedenfalls so etwas ähnli­ches wie die „freiheitliche demokratische Ordnung“) gerichtete Vereini­gungen geht es – als Verbotsgrund – nicht um Straftaten, sondern um politisch-ideologische Abweichungen von dem, was der Staat für wün­schenswert hält. Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz ist ein Element der spezifisch bundesrepublikanischen, ideologischen Staatsschutzkon­zeption [ ]. Strafgesetzwiderläufige und Kriminelle Vereinigungen sind sich zwar ähnlicher, aber zweiterer Begriff ist enger als ersterer. § 129 Absatz 1 Satz 1 StGB erfaßt ausschließlich solche Vereinigun­gen, „deren Zweck oder Tätigkeit auf die Begehung von Straftaten ge­richtet ist, die im Höchstmaß mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bedroht sind“[ ]; in Art. 9 Absatz 2 und § 3 Vereinsgesetz findet sich eine derartige Begrenzung dagegen nicht. Eine weitere Begrenzung des Begriffs der Kriminellen Vereinigung er­gibt sich aus § 129 Absatz 3 Strafgesetzbuch: „Absatz 1 ist nicht anzu­wenden, 1. wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesver­fassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat, 2. wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätig­keit von untergeordneter Bedeutung ist oder 3. soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten nach den §§ 84 bis 87 betreffen.“



Schon am § 129 StGB gibt es einiges kritisieren; am § 85 StGB und Artikel 9 Absatz 2 Grundgesetz – um die es in den Fällen linksunten.indymedia und Ra­dio Dreyeckland geht – ist noch mehr zu kritisieren: Letztere stellen ihrerseits autoritär-etatistische Abweichungen vom Modell der westlichen, bürgerlichen, pluralistischen Demokratie dar [ ]: Sie begrenzten den politischen Pluralismus.

Gerechtfertigt wird diese Begrenzung des politischen Pluralismus herrschender­seits als Lehre aus dem Nationalsozialismus + Totalitarismus-Ideologie:

Da die Nazis legal an die Macht gekommen seien, seien nunmehr verfas­sungsrechtliche Sanktionen (Vereins- und Parteiverbote, Grundrechtsverwirkungen) schon im Vorfeld von Straftaten geboten.

Dieses Fehllernen aus der Geschichte wird dann auch noch auf sog. „linksextremistische“ – vor allem stalinistische, teilweise aber auch natio­nal-befreierische und (mit dem Fall linksunten.indymedia) vermutlich zum ersten oder zweiten [ ] Mal auch auf in autonom-anarchistischer Tradition stehende Kräfte angewandt.

Um ein Fehllernen handelt es sich deshalb,

weil die Nazis – entgegen der historischen Legende – nicht legal, son­dern illegal an die Macht gelangten und

weil allemal Mängel an Entschlossenheit der November-Revolution (die daraus resultierende Kontinuität des monarchistischen BeamtInnenappa­rates etc.) entscheidender für den späteren nationalsozialistischen Macht­antritt waren als etwaige Mängel der Weimarer Verfassung (siehe dazu den Anhang zum hiesigen Artikel).

Wurde 2017 eine – bei Linken beliebte – Internet-Plattform verboten?

Aber zurück zu dem „nd“-Artikel in Sachen Radio Dreyeckland – in diesem heißt es (wie bereits gesagt) unter anderem: Es sei 2017 eine „bei Linken beliebte In­ternetplattform […] verboten“ worden.

Zwar hatte das Bundesinnenministerium 2017 tatsächlich eine Pressemitteilung verbreitet, in der es hieß:

„Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière hat heute die linksextremistische In­ternetplattform ‚linksunten.indymedia‘ auf Grundlage des Vereinsgesetzes verbo­ten und aufgelöst.“

Das Bundesverwaltungsgericht hat 2020 aber entschieden:

„Regelungsgegenstand des Verbotsbescheids ist nicht das Verbot des unter der Internetadresse ‚http://linksunten.indymedia.org‘ betriebenen Veröffentlichungs- und Diskussionsportals, sondern das Verbot des dahinter stehenden Personenzu­sammenschlusses ‚linksunten.indymedia‘ als Organisation“.

(https://www.bverwg.de/de/290120U6A1.19.0, Textziffer 33; meine Hervorhebung).

Auch dieser Unterschied ist wichtig. Er ist deshalb wichtig, weil die Innenminis­terien des Bundes und der Länder nicht befugt sind, Meinungsäußerungen und Medien zu verbieten. Zwar werden auch (bestimmte) Parteien und Vereinigun­gen – letztlich – wegen deren Meinungen verboten; zusätzlich bedarf es aller­dings einer spezifischen Organisiertheit, aus der – aus Sicht des Staates – eine besondere Gefährlichkeit bzw. – aus Sicht der politischen AktivistInnen – eine besondere Effektivität resultiert:

„Ein gleichgesinnte Gemeinschaft ist bedrohlicher als Individualität.“

(Löwer, in: von Münch / Kunig, Grundgesetz. Bd. 1, 20126, Art. 9, RN 1; s.a. RN 48: „gesteigerte Gefährlichkeit kollektiver Verwirklichung strafbaren Tuns“.)

„Der Einzelne wird nämlich“ von Organisationsverboten „nicht betroffen, soweit er selbst bestimmte politische Ziele anstrebt und vertritt. Es wird ihm nur verwehrt, dies durch Förderung einer verfassungsfeindlichen Organisation und der ihr eige­nen Wirkungsmöglichkeiten zu tun. Sein Handeln wird gefährlich durch die von der Organisation ausgehende Wirkung.“

(BVerfGE 25, 44 - 64 [56 f. = DFR-Tz. 47 - 49]; https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv025044.html#057)

Wichtig ist dieser Unterschied insbesondere hinsichtlich individueller Meinungs­äußerungen und Vereinsverboten:

Die sog. „Verwirkung“ [ ] der Grundrechte auf freie Meinungsäußerung und Pressefreiheit (und anderer Grundrechte) darf nur vom Bundesverfas­sungsgericht ausgesprochen werden.

(Bestimmte) Vereine dürfen dagegen von den Innenministerien verboten werden. [

Praktisch

hat die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgericht bisher einen repres­sionsbegrenzenden Effekt (Grundrechtsverwirkungen wurden noch nie ausgesprochen, und es wurden erst zwei Parteien verboten; Vereinsver­bote gibt es dagegen zahlreiche).

Dabei muß es allerdings nicht bleiben:

Für Parteiverbote und den Ausspruch von Grundrechtsverwirkungen ist – abgesehen von der Möglichkeit der Beschwerde zum Europäischen Ge­richtshof für Menschenrechte – ausschließlich das Bundesverfas­sungsgericht zuständig.

Gegen Vereinsverbote kann sich dagegen zweimal gewehrt werden: Zu­nächst einmal vor den Verwaltungsgerichten; und falls dies erfolglos ist, vor dem Bundesverfassungsgericht. Die Verbotsbehörde kann dagegen nicht das Verfassungsgericht anrufen, falls bereits die Verwaltungsgerich­te das Vereinsverbot kassieren (was allerdings eh nur selten vorkommt; und Verfassungsbeschwerden gegen Vereinsverbote bestätigende Ver­waltungsgerichtsentscheidungen waren noch nie erfolgreich).

Nun wird jener Unterschied zwischen Meinungs- bzw. Medienverboten einer­seits und Organisationsverboten andererseits allerdings verwischt, wenn die verbotene Organisation eh nicht anderes macht, als Meinungen zu äußern und Medien herauszugeben (vgl. dazu de.indymedia vom 13.06.2019: Pressefreiheit in Deutschland: Medienunternehmen sind – verbotsfähige – Vereine :o). Genau das ist eines der vielen Probleme am Fall „linksunten.indy­media“.

Gericht und Staatsanwaltschaft sind zweierlei

Im vierten Satz des „nd“-Artikels heißt es dann:

„Als strafbare Unterstützungshandlung gilt dem Gericht eine kurze Nachricht über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens im Zusammenhang mit dem Verbot der von ‚Linksunten‘.“ (Hv. hinzugefügt)

Welches Gericht gemeint ist, wird vom „nd“ nicht ausdrücklich gesagt – aber in den vorhergehenden Sätzen des Artikels ist nur ein Gericht erwähnt: das „Land­gericht in Karlsruhe“.

Falls mit „dem Gericht“ im vierten Satz des Artikels tatsächlich das Landgericht Karlsruhe gemeint ist, ist auch dieser Satz Quatsch. Das Landgericht Karlsruhe wird vielmehr erst am Ende der mündlichen Verhandlungen, die am 18. April be­ginnt, entscheiden, ob es die „kurze Nachricht“ auf der Webseite von Radio Dreyeckland „über die Einstellung eines Ermittlungsverfahrens im Zusammen­hang mit dem Verbot der von ‚Linksunten‘“ als Unterstützung eines verbotenen Vereins ansieht.

Noch im Mai 2023 hielt dies das Landgericht Karlsruhe nicht für besonders wahrscheinlich; erst eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Stuttgart führte dann dazu, daß nun die mündliche Verhandlung stattfinden wird – wie aber erst viel weiter unten in dem „nd“-Artikel erklärt wird:

„‚Einzig das Karlsruher Landgericht schien auf die Pressefreiheit und die Verhält­nismäßigkeit achtgeben zu wollen‘, heißt es [seitens des Unterstützerkreises „Soli­welle Dreyeckland“] weiter. Tatsächlich hatte das Landgericht zunächst die Verfahrenseröffnung gegen Kienert abgelehnt, die erfolgten Durchsuchungen für rechtswidrig erklärt. Nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft ließ das Ober­landesgericht (OLG) Stuttgart die Anklage allerdings doch zu und verwies den Fall zurück an das Landgericht.“ [

Und auch das Oberlandesgericht Stuttgart hat noch nicht entschieden, daß die Kurzmeldung auf der RDL-Webseite tatsächlich eine Unterstützung eines ver­botenen Vereins sei, sondern bloß, daß dies „wahrscheinlich“ sei – und daß al­les weitere vom Landgericht Karlsruhe in der jetzt anstehenden mündlichen Verhandlung aufgeklärt werden müsse:

„eine Verurteilung des Angeklagten wegen des in der Anklage erhobenen Vorwurfs des Verstoßes gegen ein Vereinigungsverbot gem. § 85 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 StGB [ist] wahrscheinlich“

Aber:

„Diffizile Beweiswürdigungsfragen dürfen nicht im Zuge der nicht-öffentlichen und nicht-unmittelbaren vorläufigen Tatbewertung des für die Eröffnungsentscheidung zuständigen Gerichts endgültig entschieden werden.“

(ebd., Textziffer 44)

Deshalb ist auch die Unterüberschrift des „nd“-Artikels („Gericht setzt wegen Unterstützung von ‚Linksunten‘ neun Termine an) ungenau: Jedenfalls zunächst einmal ist es nur ein hinreichender Tatverdacht, wegen dem das strafrechtliche Hauptverfahren eröffnet und die mündliche Verhandlung angesetzt wurden. Für eine Verurteilung ist dagegen nicht nur die Wahrscheinlichkeit der Verwirkli­chung des Straftatbestandes durch die angeklagte Person, sondern die Über­zeugung [ ] des Gerichts, daß der Straftatbestand durch die angeklagte Person verwirklicht wurde, erforderlich. (Hält das Gericht die TäterInschaft dagegen nur für wahrscheinlich, so hat das Gericht auch nach der mündlichen Verhandlung noch Zweifel – und muß freisprechen.)

Worauf es nun ankommt

Im vorletzten Satz das „nd“-Artikels heißt es dann:

„Zunächst muss das Gericht klären, ob das statische Archiv von ‚Linksunten‘ (hier als Kopie), auf das Kienert im Original verlinkt hatte, überhaupt als Fortführung der verbotenen Plattform gelten kann.“

Auch das ist – wegen des oben schon angesprochenen Unterschieds zwischen Verein und „Plattform“/Medium – ungenau. (Im übrigen muß das Archiv nicht als „Kopie“ verlinkt werden – es kann auch direkt verlinkt werden.)

Auch wenn nicht nur das „nd“ und viel andere, sondern auch das Oberlandes­gericht Stuttgart [ ] lax mit dem Unterschied zwischen Verein/BetreiberInnenkreis und Medium/Plattform umgehen, so hat es doch eine Sache in seinem Eröff­nungsbeschluß vom 12.06.2023 (in Übereinstimmung mit dem vorhergehenden landgerichtlichen Nicht-Eröffnungs-Beschluß des Landgerichts Karlsruhe und im Gegensatz zur Auffassung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe) korrekt er­kannt:

„Das Fortbestehen dieser“ – verbotenen – „Vereinigung [ist] für die Erfüllung des Tatbestandes des § 85 Abs. 1 Nr. 2, Abs. 2 StGB erforderlich […], weil eine nicht­existente Vereinigung nicht unterstützt werden kann“.

Die verbotene Vereinigung ist aber nicht die „Plattform“ bzw. das „Veröffentli­chungs- und Diskussionsportal“, sondern – wie das Bundesverwaltungsgericht (wie bereits oben zitiert) entschieden hat – „der dahinter stehenden Personen­zusammenschlu[ß]“:

„Regelungsgegenstand des Verbotsbescheids ist nicht das Verbot des unter der Internetadresse ‚http://linksunten.indymedia.org‘ betriebenen Veröffentlichungs- und Diskussionsportals, sondern das Verbot des dahinter stehenden Personenzu­sammenschlusses ‚linksunten.indymedia‘ als Organisation“.

(https://www.bverwg.de/de/290120U6A1.19.0, Textziffer 33; meine Hervorhebung).

Die erste Frage, die in der anstehenden mündlichen Verhandlung zu klären ist, ist also, ob das linksunten-Archiv von demselben Personenkreis veröffentlicht wurde, der auch bis 2017 für den laufenden Betrieb von linksunten.indymedia zuständig war – warum dies (entgegen der Auffassung des Oberlandesgerichts Stuttgart) ziemlich unwahrscheinlich ist (und, falls es doch der Fall sein sollte, es jedenfalls ziemlich unwahrscheinlich ist, daß es sich beweisen läßt), hatte ich in meinem Artikel bei taz-Blogs vom 25.02.2024 erklärt:

Schwimmen der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und dem Oberlandesgericht Stuttgart die Felle weg?

https://blogs.taz.de/theorie-praxis/schwimmen-der-staatsanwaltschaft-karlsruhe-und-dem-oberlandesgericht-stuttgart-die-felle-weg/.

---------

Anhang: Wider die Legende von der ‚zu liberalen‘ / ‚zu demokratischen‘ Weimarer Verfassung

Das Grundgesetz stellt mit seinen Normen über Partei- und Vereinsverboten so­wie Grundrechtsverwirkungen insofern ein Fehllernen aus der Geschichte dar, als insbesondere die Artikel 18 (Grundrechtsverwirkung) und 21 (‚Parteiverbo­te‘) [ ] Grundgesetz zum Schutz der „freiheitlichen demokratischen Grundord­nung“ auf der Legende von der ‚zu liberalen‘ Weimarer Republik und der Legende von der Legalität des nationalsozialistischen Machtantritts beruht.

Weder war die Weimarer Republik gegen links sonderlich liberal (auch wenn die KPD nur zeitweilig verboten war) noch war der nationalsozialistische Machtan­tritt legal.

Abgesehen von den ökonomischen Integrations-Schwierigkeiten Anfang der 1930er Jahre, waren auf der staatsrechtlichen Ebene die Probleme eine anti-republikanische Justiz, die die – vorhandenen! – Repressi­onsinstrumente, die sie gegen links durchaus exzessiv anwandte, ge­gen rechts kaum anwandte [ ], sowie Notstandskompetenzen des Reichspräsidenten, die schon mit den Präsidialregierungen vor Ernennung Hitlers zum Reichskanzler für eine Entparlamentarisierung der Weimarer Republik [ ] und Grund­rechtseinschränkungen genutzt wurden.

Der Ernennung Hitlers folgte eine Auflösung des Reichstages, der Hitler anderenfalls das Mißtrauen ausgesprochen hätte können, die Reichstagsbrandverordnung brachte weitere Grundsrechtseinschränkun­gen und das Ermächtigungsgesetz konnte nach der Neuwahl nur aufgrund verfassungswidriger Zusammensetzung des Reichsrates [ und weil die KPD- und auch einige SPD-Reichstags-Abgeordneten [ ] inhaf­tiert waren [ ], die KPD-Mandate zusätzlich annuliert [ ] wurden und [ ] die nominell ‚liberalen‘ und konservativen Abgeordneten dafür stimmten, verabschiedet werden.



Daraus ist vor allem zu lernen,

daß den ‚liberalen‘ und konservativen Parteien das ökonomische (kapita­listisches) Hemd näher war als der demokratische Rock und

daß der ‚Geburtsfehler‘ der Weimarer Republik nicht ‚zu viel‘ Liberalis­mus, Demokratie, Pluralismus oder Formalismus, denen nun eine ‚wehr­hafte Wertordnung‘ (fdGO) entgegenzusetzen sei, war, sondern daß die sozialdemokratisch dominierte November-Revolution nicht einmal eine radikaldemokratische Revolutionierung von Verwaltung und Justiz brach­te, sondern der monarchische Staatsapparat des Kaiserreichs weitge­hend unangetastet blieb.

Wenn darüber hinaus auch eine verfassungsrechtliche Lehre gezogen werden kann, „dann nicht, daß ‚die Mehrheit’ oder ‚das Parlament’ zuviel Macht hatte, sondern daß es risikoreich ist, allzu viel Macht auf eine einzelne Person, vorlie­gend den Reichspräsidenten, zu delegieren – selbst wenn er von einer Mehrheit gewählt wird. Je größer der Kreis der Repräsentanten ist (nicht 1 Reichspräsi­dent, nicht 16 BundesverfassungsrichterInnen; sondern ca. 500, 600 Abgeord­nete), umso geringer ist das Risiko von unkontrollierbaren Alleingängen“ [ ] – auch wenn sie niemals ausgeschlossen sind.

Dies sollte auch aktuell beachtet werden, wenn vor allem grüne und sozialde­mokratische PolitikerInnen und JuristInnenorganisationen (linke eingeschlossen) auf das Bundesverfassungsgericht zur AfD-Abwehr setzen: Der Staatsgerichtshof der Weimarer Republik entschied schlicht nicht mehr über den Antrag der preußischen Landesregierung gegen das Ermächtigungs­gesetz, deren Rechte durch die verfassungswidrige Zusammensetzung des Reichsrates bei der Abstimmung über das Gesetz verletzt wurden…