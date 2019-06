Gelbe Westen und Schwarze Regenjacken

Am Anfang wurde die Bewegung durch eine Mobilisierung auf Social Media Plattformen, insbesondere auf Facebook, ausgelöst. In einigen wenigen Videos, die von Millionen von Menschen angesehen und von Tausenden geteilt wurden, forderten Einzelpersonen die Menschen auf, sich dem Anstieg der Kraftstoffpreise durch die Regierung, den neuen Geschwindigkeitsbegrenzungen und Steuern zu widersetzen. Damals erschien das Symbol der gelben Weste, in Frankreich ist jeder Autobesitzer gesetzlich verpflichtet, eine in seinem Fahrzeug zu platzieren. Die Videos riefen die Menschen auch dazu auf, sich in den Kreisverkehren zu sammeln und diese Weste zu tragen oder in ihren Autos zu zeigen. Diese Kreisverkehre wurden bald zu einem ganz zentralen Bestandteil der Mobilisierung.

Dies gibt uns einen Hinweis auf die Klassenzusammensetzung der Bewegung in ihren frühen Phasen. Der Kreisverkehr ist typisch für die französischen Industrie- und Handelszentren, Vororte zwischen Land und Stadt, ländliche Gebiete und Kleinstädte. Im Gegensatz zu den typischen Bewegungen, die sich auf große städtische Zentren konzentrierten, hat sich diese Bewegung in den ländlicheren Teilen des Landes ausgebreitet. Irgendwann begannen die Menschen, an manchen Orten diese Kreisverkehre Tag und Nacht zu besetzen. Zelte wurden errichtet, Hütten gebaut und Lagerfeuer angezündet. Man muss sich daran erinnern, dass es noch Winterzeit war und die Nächte ziemlich kalt sein konnten. Von Zeit zu Zeit wurden die Kreisverkehre blockiert und es kam hier und da zu Scharmützeln mit Autofahrern. Einige Menschen starben sogar, weil sie von Autos angefahren wurden. Die meisten Tätigkeiten bestanden jedoch darin, Flugblätter an vorbeifahrende Autos zu verteilen und mit anderen Gelben Westen zu diskutieren. Die Besetzungen sind der Ort, an dem Menschen, die noch nie an einer Mobilisierung teilgenommen haben, anfangen zu lernen, Freundschaften zu schließen, Kameraden zu finden usw.. Damals waren nur wenige von ihnen Gewerkschaftsmitglieder oder Aktivisten einer politischen Partei.

Politisch gesehen war und ist die Bewegung immer sehr vielschichtig. Der Fokus auf Steuern und Kraftstoffpreise war den linken Aktivisten völlig fremd. In den Kreisverkehren findet man auch eine Reihe von Kleinbürgern, Kleinunternehmern, rassistischen und faschistischen Galionsfiguren etc.. Es gab ortsabhängig einige rassistische Angriffe und einmal verhafteten Menschen Migranten und übergaben sie an die Polizei. Das ist bei weitem nicht der Kern dessen, was geschah, aber das erklärt, warum viele Linke und Anarchisten nicht wussten, wie sie reagieren sollten. Doch als die Bewegung wuchs und auf polizeiliche Repressionen traf, begann sich die Situation zu verändern. Die Menschen begannen, sich bei wöchentlichen Demonstrationen namens "Acts" zu versammeln und sahen sich mit der Brutalität der Polizei konfrontiert. Die Besetzungen der Kreisverkehre wurden immer gewalttätiger, weil die Polizei repressiv auftrat und nicht nur wegen der anderen Autobesitzer.

An einem bestimmten Punkt beschloss die Bewegung, sich zu Demonstrationen in Paris zusammenzuschließen. Man kann nicht genug betonen, wie politisch jung die Bewegung der Gelben Westen insgesamt ist. Beispielsweise muss man in Frankreich beabsichtigte Demonstrationen bei der Polizei anmelden. Das Problem ist, dass es trotz der Galionsfiguren der Bewegung weder einen Führer noch einen zentralen Entscheidungsprozess gab. Was passiert ist, ist, dass die Leute beschlossen haben, in Paris aufzutauchen, nur weil sie es angekündigt haben, und sie haben einen symbolischen Ort gewählt, der für soziale Bewegungen immer tabu war: den Arc de Triomphe und die Nachbarschaften der Oberschicht, die ihn umgeben.

Dies führte zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei und ein Teil der Bewegung begann sich zu radikalisieren. Von Menschen, die wollten, dass sich die Polizei ihnen anschließt und sie wie ihre Kollegen behandelt, wurden sie zu Menschen, die begannen, sich immer mehr über das zu ärgern, was als ungerechte und unfaire Gewalt und Unterdrückung wahrgenommen haben.

In der Zwischenzeit begannen sich Unternehmer und Rechtsextreme von der Gewalt zu distanzieren, der Kern der Bewegung tat es jedoch nicht. Die Forderungen begannen, immer mehr Dinge wie die Erhöhung des Mindestlohns, Steuern für die Wohlhabenden und demokratische Reformen einzuschliessen. Mehr Anarchisten und Linke begannen, sich der Bewegung anzuschließen, zu sympathisieren und sich innerhalb der Bewegung zu organisieren, die, wie es aussah - eine Arbeiterbewegung war, die nicht mit politischen Parteien und Gewerkschaften verbunden war. Für einige Anarchisten und Revolutionäre war auch die Tatsache, dass diese Menschen in der Lage waren, in den nobelsten Stadtteilen von Paris zu randalieren, ein Weckruf. Diese Demonstrationen fanden nicht immer in Paris statt, einige Städte entstanden als politische Knotenpunkte, obwohl sie keine Tradition der Teilnahme an sozialen Bewegungen hatten, und in vielen von ihnen begannen Unruhen, die durch polizeiliche Repression ausgelöst wurden.

Der Übergang von einer überwiegend gewaltfreien und friedlichen zu einer entschlosseneren Bewegung wurde auch von den Medien mitgestaltet. Am Anfang stellten die bürgerlichen Medien fest, dass die Bewegung sehr positiv wirkte. Es schien ein Traum für Rechtsextreme in Erfüllung zu gehen: Eine friedliche Volksbewegung gegen Steuern, staatliche Beteiligung am Markt usw.. Als die Bewegung jedoch radikaler wurde, begannen die Medien, sie als verantwortungslose Wesen zu charakterisieren, und forderten die Menschen auf, sich von Unruhestiftern, Vandalen usw. zu distanzieren. In der Zwischenzeit wuchs die polizeiliche Repression weiter an und die Medien haben dazu nichts verlautbart. Zum jetzigen Zeitpunkt haben mindestens 30 Menschen durch die LB-40 (Flashball) ein Auge verloren, 5 verloren eine Hand durch Offensivgranaten und eine Person wurde getötet. Die Zahl der Verwundeten liegt bei Tausenden, und viele Menschen wurden nach jeder Demonstration zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Die meisten von ihnen waren nicht einmal direkt an den Unruhen beteiligt.

Die Rolle der Medien bei der Nichtberichterstattung über Polizeibrutalität und die Verzerrung von Fakten erklärt, warum viele Gelbe Westen sie heute als Lügner und Feinde betrachten. Einige wenige Journalisten wurden sogar während der Demonstrationen angegriffen, obwohl die meiste Gewalt, der sie (die Journalisten) ausgesetzt sind, von der Polizei ausgeht. Wir haben auch etwas zur Rolle von Prominenten innerhalb der Bewegung zu sagen. Die meisten von ihnen weigern sich, als Führer angesehen zu werden, und viele von ihnen zögern nicht, die Menschen aufzufordern, außerhalb des Gesetzes zu handeln. Und dann wurden diejenigen, die versuchten, die Bewegung zu ihrem eigenen politischen Vorteil zu funktionalisieren oder sich von Randalierern zu distanzieren, mit einem Verlust an Popularität, Morddrohungen und Angriffen konfrontiert, auch während der Demonstrationen oder in ihrem privaten Umfeld. Dies gilt auch für Regierungsmitglieder und politische Entscheidungsträger, die sich der Bewegung widersetzen.

Wie immer war sich die revolutionäre Bewegung (Anarchisten und Autonome) nicht einig über die Situation und die Vorgehensweise, die wir anstreben. Besonders am Anfang hielten viele Menschen die Bewegung für eine rechte und sogar für eine rechtsextreme Bewegung. Es ist wahr, dass einige der frühen Führer in den Gelben Westen einen rechten Hintergrund hatten. Für mich war jedoch ein Großteil der Ablehnung von Teilen der revolutionären Bewegung auf die Trennung zwischen den Revolutionären und der Arbeiterklasse zurückzuführen. Dies ist natürlich ein größeres Problem, das an anderer Stelle angegangen werden sollte. Aufgrund der oben genannten Probleme, insbesondere Rassismus und Antisemitismus, sind einige Genossen überzeugt, dass diese Bewegung nichts anderes als eine faschistische Bewegung ist. Allerdings hat sich das Bild angesichts von Polizeirepressionen und Unruhen verändert. Die meisten Autonomen Gruppen wie die "appelistes" (Lundi Matin, Das unsichtbare Komitee, Julien Coupat, etc.) waren von Anfang an sehr begeistert. Aber wir müssen auch feststellen, dass ihre Begeisterung auch darauf beruht, dass sie die traditionelle Klassenanalyse ablehnen.

Als die Leute die Bewegung wegen ihres Rassismus kritisierten, nahmen es viele Genossen auf sich, zu versuchen, die Faschisten aus der Bewegung zu vertreiben. Dies geschah in der Hauptsache in Form von Straßenschlägereien während Demonstrationen, Einschüchterungen und Angriffen auf die Hauptquartiere der Faschisten. Zu einem gewissen Zeitpunkt war die Situation für linke Organisationen und Gruppen angespannt. Einige Angriffe waren wirklich gewalttätig und eine Reihe von Kameraden wurden verwundet. Die Faschisten griffen sogar linke Mainstream-Gruppen an, nicht nur Revolutionäre und Antifaschisten. Sie sind immer noch eine Bedrohung, aber es scheint, dass sich die Situation für sie geändert hat. Sie verloren eine Reihe von Schlägereien und wurden vor kurzem so sehr verprügelt, dass sie im Krankenhaus landeten. Einige von ihnen beschlossen, zur Polizei zu gehen, was für diejenigen Gruppen ungewöhnlich ist, die auf ihre Stärke stolz sind und die kulturell den Ultras und Hooligans nahe stehen. Für mich sind diese Straßengruppen jedoch nicht die größte Bedrohung, die intellektuellen Aushängeschilder der Bewegung sind manchmal viel problematischer. Eine Reihe von ihnen unterstützt Verschwörungstheorien und/oder antisemitische Ansichten. Im Moment scheint es dafür keine andere Lösung zu geben, als auf das Problem hinzuweisen.

Die Unruhen auf den Straßen sind auf einem Niveau, das in Paris seit 1968 nicht mehr zu beobachten war. Die Stadtviertel der Oberschicht wurden angegriffen und sogar ein Ministerium wurde während einer Demonstration mit einem Gabelstapler aufgebrochen. Die Gelben Westen werden durch die Unterdrückung immer radikaler, so dass sie die Taktik derer, die sie als "den schwarzen Block" ansehen, immer mehr als gerechtfertigt ansehen. Die meisten der Menschen, die bei den Unruhen aktiv sind, sind Neulinge. Diese Allianz zwischen Gelben Westen und dem "Schwarzen Block", auch "Kway noir" auf Französisch oder "Schwarze Regebjacken" genannt, ist ein Thema, das der Regierung große Sorgen bereitet. Es ist ihnen nicht gelungen, eine Ablehnung der radikaleren Elemente durch die Bewegung zu schaffen. Schlimmer noch, viele Menschen beginnen zu glauben, dass Black-Block-Taktiken im Sinne der Selbstverteidigung gerechtfertigt sind und dass diese sie manchmal vor polizeilicher Gewalt verteidigt haben. Auf der anderen Seite bedeutet die Zunahme der polizeilichen Gewalt, dass viele Menschen jetzt zu Recht Angst vor Demonstrationen haben, und das hat zu einem Rückgang der Beteiligung, wenn nicht gar der Popularität geführt.

Was die Mainstream-Gewerkschaften betrifft, so war ihre Haltung gegenüber der Bewegung oft sehr feindselig, aber eine Feindseligkeit ihnen gegenüber ist auch innerhalb der Gelben Westen zu spüren. Der Grund dafür ist, dass der Teil der in der Bewegung aktiven Arbeiterklasse nicht derselbe ist wie derjenige, der gewerkschaftlich organisiert ist. Die Gewerkschaftler in Frankreich sind überwiegend Mitglieder des öffentlichen Sektors, haben eine höhere Bezahlung und/oder arbeiten in Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Auf der anderen Seite kommen viele der Gelben Westen aus der Privatwirtschaft und prekäreren Lebenssituationen - Selbstständigkeit, Zeitarbeit usw.. Vor Ort haben sich jedoch die einfachen Militanten der Gewerkschaften von Anfang an an der Bewegung beteiligt. Neu für Frankreich ist, dass diese Art von sozialer Bewegung weiter von den Gewerkschaften entfernt ist, als alles was es zuvor an ähnlichen Bewegungen gegeben hat, und als ein weiteres Zeichen für den Machtverlust der traditionellen Gewerkschaften angesehen werden kann. Die Gewerkschaften sind aber auch nicht per se gegen die Bewegung, am 1. Mai demonstrierten Gelbe Westen und Gewerkschaften gemeinsam.

Die Regierung unternahm Anstrengungen, die Bewegung mit anderen Methoden als der bloßen Repression zu zerstören. Der Hauptansatz war "die große Debatte", eine Art nationale Konsultation, die den Präsidenten über die Anliegen und Forderungen der Bevölkerung informieren sollte. Es handelte sich um lokale Gruppen von zufällig ausgewählten Personen, die mit der Diskussion und der Formulierung von Anfragen beauftragt waren. Am Ende erklärte der Präsident jedoch im Grunde genommen, dass er die Forderungen verstanden habe, aber nichts unternehmen werde, und zeigte damit, worum es bei diesem Versuch ging: Die Bewegung zu zerstören und Zeit gewinnen, in der Hoffnung, dass die Menschen müde werden. Es war noch absurder, zu versuchen, die "große Debatte" zu beginnen, denn die Bewegung hatte bereits mehr oder weniger klare dementsprechende Forderungen formuliert, Sachen wie das "RIC" - Volksinitiative-Referendum. Dies würde es den Bürgern im Grunde genommen ermöglichen, über Richtlinien abzustimmen und neue vorzuschlagen. Die Erhöhung des Mindestlohns und die Steuerbelastung der Reicheren sind die beiden anderen großen Forderungen der Gelben Westen.

In jüngster Zeit hat die Demonstration am 1. Mai in Paris viel Gewalt von der Polizei erfahren. Die Regierung hatte angeordnet, den radikaleren Gruppen keine Zeit zum Sammeln zu lassen. Dies geschah in Form einer Vielzahl von Denunziationen im Vorfeld und Angriffen auf die Demonstration selber und sogar auf die Mainstream-Gewerkschaften, was recht neu ist. Der Vertreter der größten französischen Gewerkschaft, der CGT, musste die Demonstration sogar wegen Polizeigewalt verlassen. Der Regierung gelang es, diese Demonstration in ihrem Verlauf zu beschränken, scheiterte aber dabei vor der Öffentlichkeit kläglich. Zum Beispiel wurde sie dabei erwischt, wie sie Lügen über Demonstranten erfand, die ein Krankenhaus überfallen hätten - es stellte sich heraus, dass die Leute nur versucht hatten, der Gewalt der Polizei zu entfliehen, indem sie auf ein Krankenhausgelände flüchteten . Immer mehr auftauchende Videos zeigten spezielle Polizeitrupps, die Menschen willkürlich angriffen, auch in ihren Häusern oder privaten Einrichtungen wie Bars. Die Repression der Polizei hat dazu geführt, dass Revolutionäre und Gelbe Westen radikalisiert und sich enger zusammen geschlossen haben. Der gemeinsame Nenner dieser vielfältigen Bewegung ist immer mehr der Hass auf die Polizei und die Forderung nach einer Revolution.

Es ist schwer zu sagen, was die Zukunft bringen wird. Diese Bewegung ist jedoch wie keine andere, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ich persönlich denke, dass diese Bewegung, obwohl sie viele Probleme und Aspekte hat, die angegangen werden müssen, immer noch die ermutigendste Sache ist, die seit langem aufgetaucht ist: Eine autonome, aus der Arbeiterklasse kommende soziale Bewegung.

Dieser Text eines französischen Anarchisten erschien am 5. Juni 2019 auf libcom https://libcom.org/news/yellow-vests-black-raincoats-05062019, diese Übersetzung erfolgte frei und sinngemäß.