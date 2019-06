Nein zum Polizeigesetz MV - 16.06 ALLE NACH SCHWERIN

Die SPD stellt sich zwar gerne als Partei der kleinen Leute dar, schafft es aber seit Jahren nicht, Politik zu machen, um die Kräfteverhältnisse in dieser Gesellschaft zu verschieben. An ihrem konstanten Niedergang lässt sich ablesen, dass die Rufe nach einer anderen, einer sozialeren Politik lauter werden. Die SPD ignoriert diese progressiven Stimmen geflissentlich und setzt lieber weiterhin Gesetze um, die nur den Gewinnern in unserer Gesellschaft helfen, wie jüngst auf Bundesebenedas neue Asylgesetz oder auch hier bei uns in MV das SOG. Anstatt für ihre Werte zu stehen macht sich die SPD zum Büttel der CDU, der Rechten und des Kapitals, um verzweifelt den Wegbruch ihrer Umfragewerte einzudämmen.

Um ein Zeichen gegen die geplante Verschärfung des SOG und die autoritäre Formierung in SPD und der gesamten Gesellschaft zu setzen, haben wir uns mit Genoss*inneneiniger anderen Gruppen vor dem SPD Hausgetroffen, um gemeinsam eine Botschaft an die SPD zu hinterlassen und für Sonntag nach Schwerin zu mobilisieren.

Wir stehen zusammen- gegen Reaktionäre in und außerhalb der eigenen Reihen und die neue Verschärfung des Polizeigesetzes!

Am Sonntag 16.06. alle nach Schwerin! Treff 12 Uhr Schwerin HBF.

Gemeinsame Anreise aus Rostock: 10.40 Uhr, Hauptbahnhof Nord | Abfahrt 11.07 Uhr, Gleis 7

