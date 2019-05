konterwahlkampf am deich - afdler im alten land besucht (jan hensen outing, jork lühe stade)

in der nacht vom freitag auf samstag wurde mit flugblättern auf seine aktivitäten für die afd hingewiesen, außerdem nochmal darauf, dass die afd keine alternative ist, sondern in den abgrund führt. dazu wurde seine hausfront großflächig mit aufklärenden graffiti verschönert, wie Hensen selber dankenswerterweise auf dem beigefügten foto dokumentiert hat.

in einem artikel beklagt die afd-stade den angriff, sowie die zerstörung von hunderten wahlplakaten, weshalb der kreisverband jetzt soweit ist die anti-euro-plakate aus der lucke-zeit aufzuhängen, sowie extra anzeigen im wochenblatt schaltet um sich über die angriffe zu empören. zusammen mit farbattacken auf von ihnen genutzte veranstaltungorte ("zur schönen fernsicht"-grünendeich) seien "wir auch im alten land in dimensionen angekommen, die wir bisher nur aus der gut organisierten antifa-szene der großstädte kennen".

an dieser stelle einmal: liebe faschistenfreund*innen der afd, wenn ihr bei gegenwehr auf diesem level schon so rumheult, solltet ihr vielleicht einfach den kreisverband auflösen um euch weiteres leid zu ersparen. auf jeden fall aber solltet ihr euch gut überlegen ob ihr weiter öffentliche veranstaltungen machen wollt, wenn euch bei ein bisschen farbe schon so angst und bange wird. es ist noch nicht mal was kaputt gegangen.

organisert euch! ob plattes land oder große stadt - kein frieden mit den feinden einer befreiten gesellschaft!

keine ruhe der afd!