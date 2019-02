[HM] - Alte Kamellen mit aktuellem Bezug

Am Tage des nun schon etwas zurückliegenden AfD-Landesparteitages positionierten wir uns bei einer bekannten lokalen AfD-Politikerin, Annemarie Knoke, um zu schauen, ob und wenn ja, mit wem sie zum Parteitag fährt. Unvermittelt stießen bei dieser Recherche auf einen traurig anmutenden Pavillon, der ein elendes Dasein als Infostand des völkischen AfD Kreisverband Weserbergland fristete. Der Pavillon lag in der Einfahrt zu Annemarie Knokes Haus und erweckte unser Mitleid. So packten wir die Gelegenheit beim Schopf und den Pavillon unter den Arm und entschwanden mit ihm in die Freiheit. Der nunmehr befreite Pavillon kann nun einem schönen Lebensabend als Unterstand für Freund*innen des guten Lebens für Alle entgegensehen. Wer weitere Tipps für Wahlkampfinterventionen für die kommende Europawahl 2019 benötigt, findet sie zum Beispiel auf dem Blog: Alles muss man selber machen!