Beat the System Nachttanzdemo - Solidarität statt Konkurrenz

Am Freitag, den 05.01.2024 findet in Karlsruhe wieder eine Nachttanzdemo unter dem Motto "Beat the System – Solidarität statt Konkurrenz" statt. Die Demonstration beginnt um 18 Uhr am Karlsruher Stephanplatz, führt in einer Runde durch die Innenstadt und endet am Platz der Menschenrechte. Es wird Redebeiträge zu Themen sozialer Ungleichheit und solidarischen Alternativen, sowie viel tanzbare Musik geben. Im Anschluss an die Demonstration wird bei einer Küche für Alle (KüfA) im Café Noir in der Schauenburgstraße 5 gemeinsam gegessen. Ab 21 Uhr findet eine Afterparty in der Kulturdose, in der Schauenburgstraße 5 statt.

Beat The System – Solidarität statt Konkurrenz!

Am 05.01.2024 tanzen wir durch die Karlsruher Straßen, wir wollen das System wegbassen!

Rassismus, Patriarchat und die Verteilung von Reichtum sind kein Zufall.

Die einen sind nicht arm, weil andere mehr wissen oder mehr können, sondern die einen haben wenig, die anderen zu viel, und dahinter steckt System.

Konkret ist das System in dem wir leben geprägt von Nationalismus, Kapitalismus, Sexismus, Antisemitismus, Kolonialismus und allgemein Menschenfeindlichkeit.

Ein System das Armut, Inflation, globale Ausbeutung, Patriarchat, Rassismus, Abschottungspolitik und Klimakatastrophen nicht nur zulässt, sondern aktiv befördert und begründet!

Seitdem Grund und Boden eingezäunt wurden, und nur noch wenige Menschen darüber verfügen, können Menschen ihre Grundbedürfnisse nicht mehr ausreichend stillen.

Die einen besitzen das Land, die anderen dürfen darauf arbeiten.

Wenn sie Glück haben, können sie mit ihrem Lohn die Miete für die Wohnung bezahlen, die ihnen auch nicht gehört. Neben Übernachten und Essen wird in ihrem Zuhause die nächste Generation Arbeitender großgezogen, welche von Beginn an ins System gestampft und in ihrer Freiheit beschränkt werden.

Die Verhältnisse, in denen wir leben, sind aber nicht naturgegeben!

Beschränkt und ausgepresst werden – warum sollen wir das akzeptieren?Werden wir nicht!

Wir sagen: Solidarität statt Konkurrenz! Nieder mit der Exzellenz!

Wir haben keinen Bock uns länger in der kapitalistischen Mühle zermahlen zu lassen. Wir wollen der Ausbeutung ein Ende setzten, dem Arbeitswahn den Kampf ansagen!

Dem Patriachat den Mittelfinger zeigen!

Die Erde brennt, eine Krise folgt auf die andere. Klima, Pandemie und Krieg. Was soll noch kommen?

Wir wollen die bestehenden Verhältnisse zerrütten und das System wegbassen!

Luxus für alle – Herrschaft für niemanden!

Defend people – deconstruct Capitalism!

Tear down fortress Europe!

Fight for people!