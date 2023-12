13.12. - Europe, Frontex & Police

Die neue GEAS (Gemeinsames Europäisches Asylsystem) Reform folgt auf ein bisher schon menschenverachtendes Asylsystem.

"Die militarisierte Politik der Festung Europa hat seit 1993 über 40.555 Menschen getötet. Ertrunken im Mittelmeer, erschossen an den Grenzen, gestorben durch Selbstmord in Lagern, gefoltert und getötet nach der Abschiebung - Die EU hat Blut an ihren Händen" - aus den Forderungen von "Abolish Frontex".

Die nun anstehende deutliche Verschärfung der GEAS hat im Kern die Verhinderung der Ankunft von Geflüchteten in der EU zum Ziel.

Willkürliche Inhaftierungen und Abschiebungen, Geflüchtete, die bis zu 6 Monaten an den EU Außengrenzen in sogenannten "Grenzverfahren" zu haftähnlichen Bedingungen in Massenlagern festsitzen, das Abschieben in Drittstaaten und zunehmende Push-Backs sind nur ein Bruchteil der anstehenden drastischen Verschlechterungen, welche noch tödlichere Folgen für Menschen auf der Flucht bedeuten.

Für die Durchführung von Sammelabschiebungen, illegalen Pull- & Push-Backs und Verhinderung ziviler Seenotrettung ist vor allem Frontex verantwortlich, welche eng mit den nationalen Polizeibehörden zusammenarbeitet.

Solidarität muss Praxis werden – Feuer und Flamme den Abschiebebehörden!

Zum 13.12. teilen wir dieses Bild als Ausdruck unserer Wut und Entschlossenheit gegen Polizei, Frontex und Europas mörderischer Asylpolitik!

Frontex ist bei ACAB mitgemeint, Raus zum 13.12.!