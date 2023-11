Unterstützungsaufruf des Prosfygika Squat (Athen)

In der Community of Squatted Prosfygika leben mehr als 500 Menschen. Prosfygika ist es gelungen, eine politisch vereinte Nachbarschaft aufzubauen mit zahlreichen besetzten Wohnungen, bedürfnisorientierte Gemeinschaftsstrukturen für die hier wohnenden Menschen, ständiger Beteiligung an lokalen und internationalen Kämpfen (Kämpfe gegen Gentrifizierung, Verteidigung von Hausbesetzungen, Solidarität mit politischen Gefangenen, Kämpfe gegen Grenzen und Pushbacks, Riseup4Rojava,...) und eine ganzheitliche revolutionäre Perspektive umzusetzen.

"Seit mehr als zehn Jahren zeigt das "Assembly of squatted Prosfygika", dass die Existenz einer selbstorganisierten Community im Zentrum einer europäischen Metropole möglich ist und signalisiert Hoffnung für unsere Utopien. Der Kampf um die Rettung der Prosfygika-Gemeinschaft ist ein Kampf für Freiheit, für das Leben und die Menschlichkeit, der die kollektiven Forderungen der Zukunft inspiriert und stärkt. Eine Zukunft, die auf Solidarität, Freiheit und Comradeship beruht." (Konstantinos, Mitglied des Komitees #SafeProsfygika).

Wir werden beständig das verteidigen, was wir sind. Dafür brauchen wir lokale und internationale Solidarität. Neben dem Austausch von Erfahrungen, Unterstützung hier vor Ort und dem Aufbau größerer Netzwerke ist eine der wichtigsten Voraussetzungen die finanzielle Unterstützung.

Grundbedürfnisse der Gemeinschaft: Die Gemeinschaft setzt sich aus einem Mosaik von Menschen der unterdrückten Klassen mit verschiedenen politischen, kulturellen, religiösen und ethnischen Hintergründen aus der ganzen Welt zusammen. Familien, Geflüchtete und Militante, die zusammen leben und kämpfen. Die Mitglieder der Gemeinschaft brauchen zum Beispiel Geld, um ihre Papiere zu besorgen (für Asylverfahren, Arbeitserlaubnisse usw.), für die medizinische Versorgung, für Gerichtskosten oder für jede Art von bevorstehenden Notfällen.

Grundbedürfnisse der Strukturen und Infrastrukturen: Das Gemeinschaftsleben wird durch Strukturen und Infrastrukturen organisiert, um die Grundbedürfnisse der Menschen erfüllen zu können. Finanzielle und praktische Unterstützung hilft dabei, eine nachhaltige Grundlage zu schaffen und zu erhalten.

Gesundheitsstruktur: Die Gesundheitsversorgung in Griechenland ist sehr stark privatisiert. Dadurch und durch das Fehlen von Krankenversicherungen ist der Zugang zur Gesundheitsversorgung für Geflüchtete sehr schwierig und für alle anderen sehr teuer. Die Gesundheitsstruktur unterstützt Menschen bereits mit Terminen, Zahlungen und Begleitung. Ein bestehender Plan ist es, Häuser in Prosfygika zu renovieren, in denen die Familienangehörigen der Patient*innen des nahe gelegenen auf Krebsbehandlung spezialisierten Krankenhauses untergebracht werden können. Außerdem müssen die Gesundheitskosten für Menschen aus der Community mit schweren Krankheiten übernommen werden.

Frauenstruktur: Die Frauenstruktur ist dabei, ein Haus zu renovieren und zu eröffnen; ein gemeinsamer Raum für die Frauen der Nachbar*innenschaft, um sich zu treffen und zu organisieren, aber auch um Produkte herzustellen, um ein finanzielles Einkommen zu schaffen, das den Grundbedürfnissen der Frauen der Gemeinschaft entspricht. In diesem Haus gibt es Schlafplätze für Frauen in ernsten Notsituationen sowie finanzielle und technische Unterstützung für die Installation von Wasser, Strom, elektrischen Geräten und Möbeln.

Das Kinderhaus und die Struktur für Selbstbildung arbeiten auf der Grundlage der Selbstbildung und zielen auf eine gemeinschaftliche Erziehung ab, die der individualistischen kapitalistischen Realität entgegentritt und sie durch unsere gemeinsame Kultur und gemeinschaftliche Werte ersetzt. Seit vielen Jahren kommen Kinder aus der Gemeinde und der Nachbar*innenschaft im Alter von 2-12 Jahren in die Kinderstruktur, wo sie an kreativen Aktivitäten teilnehmen, ihre Hausaufgaben machen, die griechische Sprache lernen, sich treffen, ihre eigenen Versammlungen abhalten und im Allgemeinen ihren eigenen Raum haben. Zusammen mit den Eltern und den anderen Gemeindemitgliedern unterstützt die Children Structure die Kinder bei medizinischen, gesundheitlichen und schulischen Problemen und greift auch ein, wenn Kinder oder ihre Familien von Ausgrenzung betroffen sind.

Seit kurzem gibt es einen selbst organisierten Kindergarten für Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren, die nicht an der staatlichen Schule teilnehmen können, der täglich geöffnet ist. Ziel ist es, den Kleinkindern einen sicheren und kreativen Ort zu bieten, an dem sie ihre Umwelt entdecken und ihre Selbstständigkeit entwickeln können.

Der Finanzbedarf der Einrichtung ist immer hoch. Wir brauchen das Geld, um eine echte Schule mit einem libertären Bildungsumfeld zu schaffen (Möbel, Spielzeug, Stoffe, Kissen, Teppiche, Pflanzen, Bücher, Kreativmaterial). Außerdem brauchen wir Geld für Aktivitäten außerhalb der Nachbar*innenschaft sowie für die notwendigen Arbeiten in den Räumen, Hygienematerialien (Windeln, Babynahrung, Toilettenpapier) und Schulmaterial.

Technische Struktur: Die technische Struktur ist auf die Bedürfnisse der über 90 Jahre alten Gebäude abgestimmt. Neben Geld für Baumaterialien und Werkzeuge werden zur Unterstützung der Instandhaltung Comrades mit Kenntnissen in den Bereichen Klempnerei, Elektrik und Bauarbeiten gebraucht.

Grundbedürfnisse der Selbstverteidigung und des Gegenangriffs: Seit dem Bestehen der Community fanden zahlreichen Angriffe repressiver Kräfte statt. Die Häuser wurden beschädigt, die Nachbar*innenschaft terrorisiert und die Menschen der Community mit Gerichtsverfahren konfrontiert. Wir brauchen Materialien, Werkzeuge und Wissen, um unsere Türen, Fenster und Dächer zu verstärken. Dadurch können wir auf der Grundlage der politischen Entscheidung der Community Widerstand zu leisten, unsere Kämpfe und unsere Werte verteidigen.

Repressionskosten: Durch die Teilnahme an internationalen und lokalen Kämpfen sind die Mitglieder der Gemeinschaft mit Gerichtsverfahren konfrontiert. Zwei Gerichtsverfahren folgten auf den Angriff der Polizei auf die Nachbar*innenschaft am 22.11.2022: Der Comrade Kostas Dimalexis wurde gewaltsam verhaftet und wegen erfundener Anschuldigungen angeklagt, später wurden 79 Mitglieder der Comunity (darunter eine schwangere Frau und vier Minderjährige) und weitere Menschen die sich solidarisch gezeigt haben wegen der Verteidigung der Nachbar*innenschaft verhaftet.

Andere Gerichtsverfahren der letzten Jahre sind zum Beispiel: Menschen aus der Frauenstruktur der Community wurden wegen einer Aktion gegen den Gentrifizierungsplan verhaftet und Gerichtsverfahren wegen unserer Teilnahme an einer Demonstration in Solidarität mit politischen Gefangenen sind noch offen.

Wir, die Nachbar*innenschaft, die Community der Besetzung in Prosfygika in der Alexandra Avenue, sind eine Community des Kampfes, die auf 13 Jahre kollektive Aktion zurückblicken kann. Wir werden nicht einen einzigen Zentimeter des befreiten Gebiets aufgeben. Wir werden weiterhin unsere Vielfalt, unser kollektives Gedächtnis, unsere Werte und unsere Ethik verteidigen.

Organisiert internationale Solidarität mit Prosfygika durch finanzielle Unterstützung, unterstützet den Widerstand durch Vernetzung und Verbarrikadierung und verbreitet den Aufruf!

Solidarität ist die Waffe der Unterdrückten.

Mehr Infos: https://www.firefund.net/internationalsolidarityforprosfygika