Verschönerung der Sportsbar 300 und Chris Willing

Vor knapp einer Woche wurde das Grend Kulturhaus in Steele angegriffen. Was nicht bekannt geworden ist, ist dass in der Nacht von Sonntag auf Montag die Sportsbar 300 antifaschistischen Besuch hatte in, Form einer Verschönerung der Außenfassade mit antifaschistischen Parolen in rot/schwarz. Somit ist stark davon auszugehen, dass die Schüsse den Steeler Jungs zuzuordnen sind und eine ziellose Racheaktion war um einzuschüchtern. Betreiberin der Sportsbar

300 ist Stephanie Willing, die Frau von Chris Willing und die Aktion traf somit direkt ins schwarze. Chris Willing dürfte allgemein bekannt sein, er ist führender Kopf bei den Steeler Jungs und geniesst dort ein hohes Ansehen, darüber hinaus ist er Vorsitzender der Bandidos Bottrop. Natürlich wird ihm die Verschönerung seiner Sportsbar überhaupt nicht gefallen haben. Da sie auch regelmäßige Anlaufstelle der Steeler Jungs ist, wird er nicht der einzige gewesen sein welcher sich über die Aktion geärgert hat.

Chris Willing posiert mit (Unbekannt) mit Graue Wölfe Tattoo

Chris Willing und Stephanie Willing posieren für ihr Umzugsunternehmen