Demo gegen Gentrifizierung in Köln

In den Kölner Stadtteilen Bickendorf, Nippes, Ehrenfeld, Mülheim und im restlichen Stadtgebiet: Viele Normalverdienende können die Mieten in ihrem Viertel nicht mehr bezahlen. Rentner*innen, Studierende oder junge Familien finden selbst am Stadtrand keine Wohnung mehr. Auch, wenn man selbst nicht direkt betroffen ist: Unter den Mietpreisen leidet die ganze Stadt. Wenn Krankenpfleger*innen, Handwerker*innen und Erzieher*innen sich keine Wohnung mehr leisten können, trifft das letztlich uns alle. Noch schändlicher bei dieser Sache ist es, wenn es Parteimitglieder in der SPD gibt, die genau Diese Gentrifizierung im Hintergrund fördern. Dies sind die SPD Mitglieder Heiko Braun, Andreas Pöttgen und Deshalb wollen wir am kommenden Samstag, 6. April, ganz Köln auf der Straße sehen – gemeinsam gegen unbezahlbare Mieten. Lauter Protest wirkt – das hat schon der vergangene April gezeigt. 20.000 Menschen waren auf der Mietenwahnsinn-Demo in Berlin. Der Protest schaffte es in Zeitungen und Fernsehnachrichten. Jetzt prüfen die ersten Bundesländer, wie sie in den Wohnungsmarkt eingreifen können – zum Beispiel mit einem Gesetz zum Mietenstopp in angespannten Wohnlagen. Doch prüfen ist nicht handeln. Wir müssen den Kommunen und Ländern jetzt zeigen: Unsere Proteste wachsen noch schneller als die Mieten. Und wir in Köln sind nicht allein. Am 6. April gehen Menschen in vielen Großstädten auf die Straße. Berlin, Köln, München, Leipzig, Dresden und Stuttgart: Wir werden viele Tausende sein. Das Mietenwahnsinn-Bündnis ist stark – wenn auch Sie mit dabei sind! Kommen Sie zu der Demo am Heumarkt. Ort: Heumarkt Köln (Stadtplanlink)Zeit: Samstag, 6. April, 14 Uhr Die meisten Mieter*innen kennen ihre Nachbar*innen nur flüchtig. Sie verbindet kaum mehr als ein „Guten Tag“ im Treppenhaus. Doch der Kampf gegen Luxussanierungen, Mietsteigerungen oder Eigenbedarfskündigungen schweißt immer mehr Menschen zusammen. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Tricks der großen Wohnkonzerne. Bitte warten Sie nicht, bis auch Sie direkt von Mietsteigerungen betroffen sind. Handeln Sie jetzt! Nehmen Sie Ihre Freund*innen, Bekannten und Nachbar*innen am Samstag, 6. April, mit auf die Demo – was für ein schöner Grund, mal nebenan zu klingeln! Weitere Informationen zur Demo findet Ihr auf der Veranstaltungsseite: https://www.facebook.com/events/565769674153522/