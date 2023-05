Solidarische Gruesse aus Steine - Stop Deportation

Mit zwei Fotos aus Steine im Wendland gruessen wir alle, die sich gegen Grenzen, Lagerpolitik und Deportationen stellen.

Auf den Fotos ist der Schlachthof von Steine zu sehen, der seit der Besetzung letzten Sommer weiterhin zum groessten Teil leer steht. Die dazugehoerige ehemalige Glitzerverwaltung ist aktuell eine Sammelunterkunft fuer gefluechtete Menschen, vor allem aus der Ukraine.

BIldbeschreibung.

An einem Rolltor steht we are here, we are qeer, we wont disappear. Davor stehen und liegen einige Menschen. Ein Transpi wird hochgehalten mit der Aufschrift freedom of movement und queers against deportation center BER.