Update zur Demo „Solidarität mit den Angeklagten im Antifa-Ost-Verfahren“ in Hannover

Nach fast 100 Verhandlungstagen ist es soweit, die Urteilsverkündung im Antifa-Ost-Verfahren steht vor der Tür. Es wird der 31. Mai werden. Daher wird es am 31.05 eine Demo in Hannover geben. Losgehen soll es um 20 Uhr an der Bahnstation Leinaustraße in Hannover Linden.Wie auf immer das Urteil ausfallen wird, kommt am 31.05 zahlreich und wütend nach Linden. Bringt gerne eigene Transparente, Regenschirme und anderes mit.

Die Demonstration wird angemeldet sein. Ihr müsst euch daher keine besonderen Sorgen bezüglich der Anreise und dem Start der Demo machen.Die Demo soll zügig und geschlossen von Linden in die Nordstadt ziehen. Versucht daher in euren Bezugsgruppen zu kommen und Reihen zu bilden. Vom Startpunkt geht es über die Limmerstraße über die Spinnereistraße auf die Königsworther Straße. Weiter von der Nienburgerstraße in die Wilhelm-Busch-Straße. Von dort weiter bis zur Lutherkirche, wo die Demo enden soll.Der EA ist wie immer unter 0511 1614765 erreichbar. Meldet euch dort auch wenn wir Festnahmen oder Maßnahmen von Bullen beobachtet.Lasst wenn möglich eure Handys und Fahrräder zu hause. Falls dies nicht geht, geht mit euren Fahrrädern bitte am ende der Demo. Fahnen von Nationalstaaten oder Parteien haben auf der Demo nichts zu suchen.

Den Aufruf zur Demo findet ihr weiterhin auf https://soli.blackblogs.org

Wir wollen alle dazu Aufrufen zur bundesweiten Tag-X Demo nach Leipzig zu kommen. Diese soll am 3 Juni stattfinden. Mehr Infos zu der Demo in Leipzig finden sich hier: https://tagxantifaost.noblogs.org/

Kommt am 31.05 in Hannover und am 3.06 in Leipzig auf die Straße!

Freiheit und Glück für alle Gefangenen!