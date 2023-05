6 Mai - "Alle zusammen" nach Jena! +Update+

-- english version below --

In den letzten Jahren hat sich unsere Kultur, unsere Art zu kämpfen verändert. Maßgeblich Corona und die damit einhergehenden Maßnahmen aber genauso der fortschreitende Kapitalismus und viele andere Faktoren haben für einen Wandel gesorgt. Wir sind ruhiger geworden. Während die Menschen in Frankreich beschissene Entwicklungen mit vielfältigem Protest auf der Straße beantworten, beschwert man sich hierzulande über die streikende Bahn, statt sich solidarisch zu zeigen. Dabei kämpfen wir doch, in all unseren Kämpfen, am Ende für die selbe Sache. Für eine befreite Gesellschaft, für ein besseres Leben. Für das Leben. Lasst uns also endlich mal wieder laut werden. Lasst uns der Ohnmacht stellen und unsere gemeinsamen sozialen Kämpfe auf die Straße tragen. "Alle zusammen" heißt gemeinsam kämpfen, heißt zusammenhalten in Solidarität. Was wir derzeit erleben sind staatliche Angriffe auf unsere Kämpfe an allen Ecken und Enden. Demos die schikaniert werden, Brutale Hausdurchsuchungen, zuletzt mit SEK Bullen in Jena und Leipzig, Einzelpersonen welche in haltlosen Konstrukten angeklagt werden wie Lina, die drei Mitangeklagten und alle Anderen vor Gericht.

Gehen wir also am 06.05 gemeinsam in Jena auf die Straße. Zeigen wir ihnen, das wir wütend sind. Zeigen wir uns, das wir solidarisch zusammen halten. Auf eine bunte und kämpferische Demo. Wir haben den 1.Mai in Gera nicht vergessen. Alerta!

Die Demo wird um 15 Uhr am Westbahnhof in starten. Wir laufen anschließend durch die Stadt, halten unter anderem eine Zwischenkundgebung an der Polizeiwache (Gefahrenabwehrzentrum), passieren die Burschenschaft Arminia auf dem Burgkeller. Bleibt also zusammen und passt auf euch und andere auf. Wir enden auf der vorderen Wiese im Paradiespark, hinter dem Paradiesbahnhof.

Wir sehen uns auf der Straße.

-- english version --

The crises of the last years have put us to the test. We are fed up with discrimination, repression and increasingly failing politics. Let's face the powerlessness and take our common social struggles to the streets. "All together" means fighting together, means standing united in solidarity. Let's be loud, have fun and connect.

See you on 06.05. 2023 at 3pm at the Westbahnhof in Jena.

We will then walk through the city, hold among others an intermediate rally at the police station (Gefahrenabwehrzentrum), pass the Burschenschaft Arminia on the Burgkeller. So stay together and take care of yourselves and others. We end on the front lawn in the Paradiespark, behind the Paradiesbahnhof.

Alerta!