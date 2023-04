Kletteraktion am East Side Edge Tower ('Amazon Tower') Warschauer Straße +++ 28.4.2023, 19 Uhr

Um 19 Uhr gab es begleitend an der Nordseite des Towers einen 'Banner-Drop'. Dafür kletterten zwei Personen am Gerüst in die Höhe und breiteten ein 10 Meter langes Transparent mit der Aufschrift "FIGHT THE TOWER" aus.

Während die Welt von Mega-Konzernen um uns herum errichtet wird, werden die Menschen, die in ihr leben müssen, immer weiter abgehängt. Wer abgehängt wird, kann auch mal ein Banner aufhängen!

An vielen Punkten in Berlin wird die Gentrifizierung systematisch vorangetrieben. Der Bereich um die Warschauer Straße ist dafür exemplarisch. Reiche Investor:innen, in Komplizenschaft mit der städtischen Politik, erhoffen sich Mega-Profite durch Mega-Projekte. Bürogebäude, Hotels und Shopping Malls sprießen aus dem Boden. Um sie herum werden vorhandene Kiezstrukturen durch Wohn- und Konsumraum für reiche Menschen und Tourist:innen verdrängt. In der angeblichen städtischen Aufwertung vollzieht sich so die soziale Verwahrlosung!

Der Eastside Edge Tower als Arbeitsplatz von und Manager:innen und gutbezahlten Büroangestellten steht im krassen Gegensatz zu den prekären Arbeitsverhältnissen, dem Stress und der Überwachung, die Alltag sind für Arbeiter*innen an anderen Standorten, wie Bad Hersfeld und der polnischen Stadt Poznan. Der Tower und deren Bezieher:innen sind Teil einer konsumorientierten, ausbeuterischen, klimaschädlichen Logik, die es abzuschaffen gilt.

All das sind gute Gründe, um mit verschiedensten Aktionsformen gegen den Amazon-Konzern vorzugehen.

Friede den Spätis, Krieg den Glaspalästen!

- Kontakt zum Bündnis:

https://berlinvsamazon.com/

Email: info@berlinvsamazon.com

Informationen und Fotos finden Sie auf Twitter: @berlinvsamazon und Instagram: @berlinvsamazon