[RMK ]Nachtrag - Eine ganze Woche voller antifaschistischer Überraschungen – Aktionstage vom 24. - 27.10.2018

Mittwoch

Am Mittwoch Abend ließen sich bereits mehrere Banner im Backnanger Stadtgebiet finden. Sie trugen Botschaften wie „(A)ufbruch – Get organized!“ oder „Eine Welt für alle – no papers no problem“ und riefen damit zu Solidarität und Beteiligung in politischen Bewegungen auf. Teils konnten sie bis zum Abend des Folgetages in der Innenstadt bewundert werden.

Zudem wurden angeblich mehrere rechtsgeprägte Orte von Antifaschist*innen mit Parolen markiert.

Donnerstag

In der Nacht auf Freitag wurden dann wohl mehrere Leichen in der Murr abgelegt. Auf angebrachten Transparenten wurden diese in Verbindung mit den Toten im Mittelmeer gesetzt. Zeitgleich warfen Antifaschist*innen vor der AfD-Veranstaltung in Sulzbach „Tote“ auf den Boden und veranstalteten mit Kunstblut wohl eine ziemliche Sauerei.

Freitag

Am Freitag Abend fand das vom Dachverband der Jugendzentren Rems-Murr organisierten „Krach unterm Dach“-Konzert statt. Den politischen Überzeugungen konnte dabei mit Musik Ausdruck verliehen werden.

Neben guter Stimmung kam auch die politische Komponente bei einem Infotisch zu den Folgen der G20-Repression im Bezug auf die KTS nicht zu kurz. Zudem wurde per Durchsage noch auf die Aktivitäten des kommenden Samstags verwiesen.

Bezüglich der KTS und dem Verfahren wegen des angeblichen Betreibens von „linksunten.indymedia“ betrachten wir es als wichtig diese Geschichte nicht aus den Augen zu verlieren. Wurde das Portal von weit mehr linken Strömungen genutzt, als welche sich heute gegen die Repression solidarisieren.

In der Nacht auf Samstag kam es dann auch zu der einzigen bedauerlichen Aktion dieser Tage. In Kenntnis der Aktivitäten antifaschistischer Gruppierungen konnte eine Gruppe Nazis in den zum ersten Mal in dieser Woche ungeschützten Straßen Backnang‘s einige Parolen und Sticker hinterlassen.

Samstag

Der Samstag begann bereits früher, als ursprünglich mit der Kundgebung geplant, da die AfD einen Infostand in der Backnanger Innenstadt hatte. Dieser konnte jedoch erfolgreich von Antifaschist*innen abgeschirmt werden. Eine spontane Kreativaktion diesbezüglich viel leider aufgrund einer zeitlichen Fehleinschätzung flach.

Ergebnis hiervon war jedoch eine recht kreative Teilnahme mehrerer Antifaschist*innen an der Kundgebung des „Zusammen gegen Rechts“-Bündnisses. Auf dieser Kundgebung nahmen letztlich um die 250 Personen teil.

Hierunter ein breites Spektrum an zivilgesellschaftlicher Backnanger Gruppen, linken Gruppen, Subkultur und Einwohner*innen. In Reden wurde u.a. die Extremismustheorie kritisiert und auf die Notwendigkeit von Widerstand hingewiesen.

Im Anschluss formierte sich eine Spontandemonstration, bei welcher Aktivist*innen aus unserem Umfeld den lokalen Teil des Frontblocks stellten. Im Rahmen der Sponti kam es auch zu einem Bannerdrop, wo bei roter Rauch gezündet wurde. Das umstehende Marktpublikum, sowie Cafébesucher*innen schienen von der Spontandemonstration insgesamt sehr erfreut.

Zum Ausklingen fanden sich am Abend einige Interessierte zur „Politik und Kultur“-Kneipe des Juze Backnangs ein. Mit inhaltlichem Anstoß durch die Dokumentation „Rechtsrockland“ wurde die Thematik der Rechtsrockfestivals und ihrer Bedeutung in der Rechten behandelt.

Fazit

Im Ergebnis bleibt von den Aktionstagen wohl eine der größten, antifaschistischen Happenings im Rems-Murr-Kreis. Entscheidend bleibt hierbei seinen Blick nicht auf eine Struktur zu verengen, sondern die Aktivitäten der unterschiedlichsten Player in diesem Bereich zu beleuchten.

Von autonomen Kleingruppen, selbstverwalteten Zentren, antiautoritären Organisierungen und dem Bündnis „Zusammen gegen Rechts“ gab es in der Woche voller Gegenwehr und eigener Aktivitäten. Insgesamt dürfte die Zahl der Menschen, welcher sich an diesen Tagen, auf Veranstaltungen sammelte oder selbstständig in Aktion überging, bei weit über 500 Personen liegen.

Die „Nationalisten“ zeigten sich dem entgegen nur in einem Moment und mit einer sehr begrenzten Handlungsfähigkeit. Lediglich an einem Tag konnten sie eine eigene Spur hinterlassen, während sie ansonsten von der antifaschistischen Mobilisierung überrollt wurden.

Klar für uns bleibt jedoch, dass dieses einmalige Happening nicht das Ende antifaschistischer Präsenz in Backnang sein kann oder wird. Wichtig ist es umso mehr, dass die Kraft dieser Tage in die jeweiligen Basisgruppen zurück getragen wird. Sich lokal zu organisieren und auf eine dezentrale, kreisweite Aktion hinzuarbeiten.

Die Anfänge sind gemacht und es liegt an uns allen sie fortzusetzen. Backnang ist antifaschistisch! Rems-Murr kann es werden.

+++

Sollte Interesse zur Stärkung der Aktivitäten in deiner Stadt, der praktischen Vernetzung oder Mitarbeit bestehen, sind wir per Mail zu erreichen. Eine weitere Option bietet die direkte Ansprache bei Veranstaltungen. Organize yourself!

---

19.12.18

Antifaschistische Linke [Antiautoritäre] Rems-Murr

alarm.blogsport.eu