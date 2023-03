Free Mumia: UN Arbeitsgruppe gegen Rassismus wendet sich an Gericht

In der Eingabe macht die WGEPAD auf die für Jahrzehnte bewußt unterschlagenen Beweise in Mumias Fall aufmerksam und kritisiert die rassistischen Methoden, die seinen Fall stark beeinflusst haben.

In ihrer grundsätzlichen Analyse des Falls sehen sie Verweise auf systemischen Rassismus, koloniales Vermächtnis aus der Sklaverei und empfehlen aus internationaler menschenrechtlicher Vorgehensweise eine Neuverhandlung von Mumias Fall.

Die Eingabe an das Gericht befindet sich als PDF hier im Wortlaut.

Der UN High Commissioner veröffentlichte diesen Bericht in sozialen Netzwerken mit einer Aufforderung an das Gericht:

Case of US prisoner Mumia Abu Jamal: “Courts must be at the frontlines in confronting legacies of racism, incl. commitment to review misjudgments &effects of systemic racism, even decades later." UN #AfricanDescent Experts ask a US court to play its role: http://ow.ly/KhOl50NmSkQ