Free Mumia - Free Them All: Bericht vom Gewerkschaftlichen Aktionstag

Die US Solidaritätsbewegung streamte den Film "Mumia - Long Distance Revolutionary". Im Hafen von Oakland an der US Westküste streikten die Hafenarbeiter*innen der ILWU Gewerkschaft (Longshore Workers). Sie schloßen den Überseehafen und demonstrierten für die Freiheit von Mumia Abu-Jamal. In ihrem Streikaufruf bezeichneten sie Mumia als einen Freund der Arbeiter*innen und als Revolutionär, der dringend Unterstützung gegen den Staat in seinem Kampf um Freiheit benötigt.

Kalifornische Lehrer*innen, die in den Gewerkschaten UESF (United Educators of San Francisco), OEA (Oakland Education Association) und PFT (Peralta Federation of Teachers) organisiert sind, thematisierten am gleichen Tag die Geschichte von Mumia Abu-Jamal und den jahrzehntelangen Kampf um seine Freiheit im Unterricht in den Schulen.

In Südafrika hatte die Metallarbeiter*innengewerkschaft NUMSA zu zwei Demonstrationen für Mumias Freiheit vor die US Botschaft in Pretoria und dem US Konsulat in Durban (KwaZulu-Natal) aufgerufen. NUMSA ist der größte Gewerkschaftsverband des Landes. Unterstützt wurden sie dabei von RETUSA (Revolutionary Transport Union of South Africa), einer kleinen, aber sehr kämpferischen Verkehrsarbeiter*innengewerkschaft.

Auch in Tokio (Japan) gab es am 16. Februar 2023 eine Free Mumia Demonstration vor der dortigen US Botschaft. Aufgerufen hatten die Eisenbahner*innen in der Doro-Chiba Gewerkschaft.

Inspiriert von diesen Aktionen hatten Berliner Mumia Unterstützer*innen gestern ebenfalls kurzfristig vor die US Botschaft mobilisiert. Es kamen knapp 30 Menschen und skandierten Parolen und hielten Transparente direkt vor der Botschaft hoch. Denn auch hier wollten wir den US Behörden folgendes mit auf den Weg geben:

No Justice - No Peace! Mumia Will Never Walk alone! Free Mumia - Free Them All!

Alle diesem Bericht beigefügten Bilder sind von dem Berliner Protest am 16. Februar 2023. Einge Bilder sind vom Umbruch Bildarchiv - vielen Dank für die Unterstützung.