Brandanschlag auf Siemens

In der Nacht vom 7. auf den 8. Februar 2023 haben wir Brandsätze mit Zeitzündern an vier Fahrzeugen der Firma Siemens in Hannover/Laatzen angebracht. Leider haben nicht alle gezündet, wir wissen jedoch sicher von mindestens einem Auto, das komplett ausgebrannt ist.

Von Lützerath bis Yucatán, bei jeder Sauerei ist Siemens mit dabei!

Digitalisierung, Automatisierung, Übertragung von Daten und Signalen, Energieerzeugung, Elektrifizierung, Ausbau des Schienennetzes - Siemens stellt weltweit das Grundgerüst der Infrastruktur für kapitalistische und neokoloniale Ausbeutung bereit.

Konkrete Beispiele gibt es mehr als genug: Instandhaltung und Wartung von Maschinen im Tagebau Garzweiler, Bereitstellung von Signaltechnik für die weltweit größte Kohlemine „Adani“ in Australien oder die Umsetzung von Rüstungsprojekten wie das Laserradarsystem „Albis“, das weltweit in Panzern und Kriegsschiffen eingesetzt wird.

Auch an dem Infrastrukturgroßprojekt „Tren Maya“ in Mexiko zeigt Siemens nach wie vor großes Interesse. Durch den Bau eines gewaltigen Schienennetzes werden verschiedene Ökosysteme unwiederbringlich zerstört. Der Name „Tren Maya“ ist dabei besonders perfide, da er einen vermeintlichen Bezug zu indigenen Gruppe in Mexiko herstellt, die allerdings durch das Projekt ihrer Lebensgrundlagen beraubt und teilweise enteignet werden. Indigene Aktivist_innen, die sich gegen das Projekt stellen, werden durch die mexikanische Armee und paramilitärische Strukturen ermordet.

Der Konzern Siemens steht für neokoloniale Ausbeutung weltweit. Neokolonialismus bedeutet die im Kolonialismus angelegte Ausbeutung und Zerstörung von Mensch und Umwelt und die Ideologie von Rassismus und Patriarchat heute fortzusetzen. Wir wollen diese Strukturen auf allen Ebenen bekämpfen, in uns, in unseren Beziehungen und ihnen auch ihre materiellen Grundlagen entziehen.

Siemens und andere ausbeuterische Konzerne überall angreifen! Neokoloniale Infrastruktur zerstören! Gegen jede Herrschaft!

Siemens wurde in den vergangenen Jahren schon mehrfach angegriffen, in den Bekenner_innenschreiben dazu finden sich noch weitere Hintergrundinformationen zu einigen von Siemens Machenschaften:

Mehr zu „Tren Maya“ https://de.indymedia.org/node/161171

Mehr zu Rüstung https://de.indymedia.org/node/147162

weitere Aktionen gegen Siemens in der letzten Zeit: https://de.indymedia.org/node/252232 https://de.indymedia.org/node/252253 https://de.indymedia.org/node/254478