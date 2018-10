[HH] Antifaschistischer Stadtteilrundgang in Dulsberg

Bei dem Rundgang wurden zwischen dem Bahnhof Friedrichsberg und dem Straßburger Platz unzählige antifaschistische Aufkleber verklebt und der Rest der faschistischen Propaganda entfernt.

In den vergangenen Monaten führten Faschist_innen auch in anderen Stadtteilen im Hamburger Nord-Osten vermehrt Aktionen durch und griffen Anwohner_innen an. Bereits im Oktober fand als Reaktion auf diese Vorkommnisse ein Stadtteilrundgang in Bramfeld und Barmbek-Nord statt, bei dem sich ca. 70 Antifaschist_innen beteiligten.

Die Ereignisse der letzten Monate zeigen, dass antifaschistische Arbeit notwendig ist und bleibt.

Organisiert euch in euren Vierteln!

Never let the fascists have the streets!