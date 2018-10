kollektiver Kauf des "Magasin Général de Tarnac"

Der "Magasin Général de Tarnac", ist ein kleiner Dorfladen mit Bar und Restaurant in Tarnac (Frankreich) und wurde 2007 von einer kleinen Gruppe von Freunden übernommen. Es ist ein zentraler Ort der alltäglichen Begegnung für die Bewohner und Bewohnerinnen des Dorfes und dessen Umgebung. Der "M.G.T." beinhaltet einen Dorfladen, eine Bar, einen Mittagstisch, eine Bibliothek, ein Spielzimmer für Kinder, Vereinsräume, einen Raum für Konzerte, Filme, Debatten etc. Es ist ein Ort für all Diejenigen die sich in Tarnac und Umgebung kollektiv organisieren wollen.

Die herkömmliche Gaststätte hat sich schrittweise in eine kooperative Kantine verwandelt. Es beteiligen sich mittlerweile rund 30 Personen an den verschiedenen Aufgaben, die den alltäglichen Betrieb dieser dörflichen Institution gewährleisten.

Der schlichten Dorfladen bietet mittlerweilel viele biologische und lokale Produkte und ist für die Schulkantine, das Gemeindehaus, sowie für ältere Menschen unentbehrlich.

Das seit 11 Jahren gemietete Haus soll nun von einer Genossenschaft erworben werden und so von denjenigen verwaltet werden die den Ort mit Leben erfüllen. Wir wollen das Gebäude dem Privatbesitz entreissen um uns in aller Ruhe der Renovierung und Neugestaltung des Hauses widmen zu können.

Um die erste Rate zahlen zu können brauchen wir nun 45.000 € bis Dezember 2018. Weitere 100.000€ kommen dann im Frühjahr 2019 hinzu, sowie weitere Kosten für die Renovation des Hauses.

Um diese Summen aufzutreiben haben wir nun einen Spendenaufruf als Crowdfunding online gestellt.

https://de.ulule.com/magasin-general-tarnac/

Bitte teilt den Link.