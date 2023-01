Alfredo Cospito: über 80 Tage im Hungerstreik gegen Isolationshaft in Italien

Gestern, am 80. Hungerstreiktag von Alfredo Cospito fand in Berlin erneut eine Demonstration zu seiner Unterstützung statt, auf der u.a. seine eigene Erklärung und auch die von Anja Benjamino verlesen wurden, welche sich ebenfalls im Hungerstreik gegen die Isolationsfolter in Italien befindet. Diese und einen weiteren Beitrag über das "41bis Regime" (in englischer Sprache) sowie akustische Eindrücke von der Demonstration hört ihr in unserem Beitrag auf den Freien Radios.

