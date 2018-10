Braunkohle? Läuft nicht! INNOGY/RWE Marathon in Essen 14.10.18

Am 14. Oktober, genau an dem Tag an dem die Rodungsarbeiten im Hambacher Forst beginnen sollten, veranstaltet RWE im Namen seiner Tochtergesellschaft Innogy „Innogy Marathon“ am Baldeney See. Eine 17,2 Km lange Strecke führt rund um das Gewässer in Essen, der Stadt in der RWE seine Firmenzentrale hat. Um den See wächst ein schöner offener Wald. Daher haben wir uns entschlossen uns nach mehrwöchigem intensivem Training des Im-Wald-und-Wiese-im-Kreis-Laufens bei diesem Marathon mit mehreren Gruppen in unterschiedlichen Disziplinen anzumelden.

Wir haben uns lustige Aktionen in und rund um den Marathon ausgedacht, um diese Werbe- und auch Sportverantaltung der Innogy/RWE Klimagangster zu unterwandern.

Jede*r Athlet*in, die an diesem Event teilnimmt sollte sich, besonders nach der medialen Berichterstattung, bewusst sein, dass sie durch die Teilnahme zu einer laufenden Werbefläche für Innogy/RWE werden. Wir als Strassen-, Vereins- und Wagen-Sportler*innen verstehen die Verschränkung und manchmal auch die Notwendigkeit von Sponsoring im Breitensport. Doch nicht zu jedem Preis.

Daher werden wir konsequent versuchen den Marathon von innen und außen ins Lächerliche zu ziehen, über die Machenschaften RWEs weiter aufzuklären und den Ruf der Marke Innogy/RWE direkt und über die Medienberichterstattung weiter zu verschmutzen.

Macht mit uns mit! Meldet euch vielleicht auch noch an! Kommt am 14. Oktober zwischen 10:00 und 15:30 an den schönen Baldeneysee! Wir würden uns besonders über weitere motivierte Fanclubs und Lauffreund*innen die am Wegessrand warten sehr freuen.

Haltestellen und Zugang an die Strecke: Essen-Werden S und auch Essen-Hügel S

Autonome Gruppen und Antifa e.V. Ruhrgebiet

#boykottRWE #exitcoal