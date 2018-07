[25.08.] Wütend gegen Verbote – Aktionstag anlässlich des Jahrestages der Razzien zum Verbot von linksunten.indymedia.org

Nach den Riots zum G20 von Hamburg begann ein neuer Feldzug des deutschen Staates gegen „die Autonomen“. Zu Beginn der Repressionskampagne verbot das Bundesinnenministerium im Sommer 2017 die linksradikale Medienplattform linksunten.indymedia.org und ließ am 25. August mehrere Wohnungen und das Autonome Zentrum KTS in Freiburg im Breisgau durchsuchen. Seither existiert die Website nicht mehr. Zahlreiche Verfahren laufen gegen die Maßnahmen – der Staat wiederum strengt umfangreiche Ermittlungen gegen vermeintliche kriminelle Vereinigungen nach §129 aus der Region an – Linksunten wurde für sich auf der Basis des Vereinsgesetzes, also verwaltungsrechtlich illegalisiert.

Die Zensur von Indymedia linksunten ist ein weiterer besorgniserregender Schritt in Richtung weniger Freiheiten und mehr Kontrolle. Europaweit werden, wie zuletzt etwa in Frankreich, Netzwerkdurchsuchungs-, Polizei- und Zensurgesetze eingeführt oder verschärft.

Indymedia linksunten, als einst revolutionäres Werkzeug sozialer Bewegungen, verschwand nicht klanglos und wird in der Idee so schnell nicht sterben. Zahllose weitere Repressionsschläge infolge der G20-Proteste zeigten schnell auf, wie sehr Plattformen dieser Qualität fehlen und wie sehr der Staat nicht locker lässt um sich Rächen zu können. Nach der Zensur konnten die Leidtragenden öffentlicher Fahndungsaufrufe der Hamburger Polizei und über 80 Razzien im In- und Ausland nur selten sichtbar aufeinander Bezug nehmen. Im deutschsprachigen Raum wird es auch besonders seit seit der neuen Verschärfung der staatlichen Befugnisse in sozialen Netzwerken immer enger für autonome Medienpolitik im weitesten Sinne.

Eine Repressionssteigerung gegen Linke findet ganz im Einklang mit rechten und rechtspopulistischen Forderungen statt und soll das Kapital vor allgegenwärtigem „Terror“ schützen. Die mit Verboten, Großfahndungen und internationalen Razzien erfolgende Repression hat nach Hamburg eine neue Qualität erreicht. Nach den von den Behörden des Bundes und der Hansestadt provozierten Ausschreitungen vom vergangenen Sommer werden sich verteidigende, emanzipatorische Bewegungen mit Hilfe der meisten „Medien“ zur „schwarzen Gewalt“ hochstilisiert, um den Ausbau polizeistaatlicher Befugnisse zu legitimieren.

Anlässlich des Jahrestages der Razzien in Freiburg wollen wir sichtbar machen, dass wir niemals das Maul halten werden und unsere Solidarität stärker ist als ihre Repression.

Wir rufen solidarische Genoss*innen in Nah und Fern dazu auf mit großen, kleinen, lauten und leisen Aktionen aufzuzeigen, dass Zensur, weitere freiheitsfeindliche Gesetzgebungen und Polizeimaßnahmen von uns weder geschluckt noch unbeantwortet bleiben werden.

Solidarisch gegen Verbote ! Auf die Straßen am 25. August ! DIY Against The State !

[25.08.] Angry Against Forbiddance – Actionday one year after the raids and ban of linksunten.indymedia.org

After the Hamburg Riots against G20-summit, the german state went for a new campaign against „the autonomous“. During the start of their repression-campaign in the summer of 2017, the ministry of interior put a ban on the leftwing radical media-platform linksunten.indymedia.org and ordered their subjects to search the social center KTS and several apartments in Freiburg on august 25th. The webside is down since that day. Many lawsuits are currently on their ways against the ban – the state on it‘s side tries to determine a so called „criminal organization“ in our region. Linksunten was banned as a club on the base of german administrative law on associations.

The ban of Indymedia linksunten is a new and quite worrisome step towards less liberty and towards more control. All over Europe – France being the last current example – netsearch, police and censorship-laws are being passed or reinforced.

Indymedia linksunten, as a past tool of revolutionary social movements didn‘t dissapear without reactions and it‘s ideas will certainly survive. Several repressive hits following the summit quickly showed how important platforms of that quality are and how much the state doesn‘t want to let go any opportunity of vengeance. After the ban, victims of the public searches as well as the ones of the more than 80 raids in germany and abroad were less able to refer on each other. The case shows that german speaking parts of Europe are not excluded from tightening laws in social networks and that the air is becomming thinner for autonomous media-politics.

The increase of repression against the left harmonizes well with rightwing and populist demands and should protect the capital from all of that "terror".

With prohibitions, manhunt and international prosecutions, repression got to another level of quality after the Hamburg-Summit.

Following the Hamburg-Riots of last summer, which were self-inflicted by the federal and local administration, emancipatory movements keep being conventionalized as „the Black Violence“ to legitimate the growth of police capacities.

On the aniversary of the Freiburg-raids, we want to show that we will never shut up and that our solidarity ist stronger than their repression.

We call friends and comrades all over, to show solidarity against censorship and new liberticidial laws. Show with big, small, loud and silent actions that we won‘t take no more of it and find clear answers to their police-actions.

Solidarity instead of prohibitions ! Take the Streets on August 25th ! DIY Against The State !

[25.08.] Enragé*e*s contre les interdictions –Journée d‘action par rapport aux perquisitions et la fermeture de linksunten.indymedia.org

Après les émeutes contre le G20 à Hambourg, l‘Etat allemand s‘est lancé dans une nouvelle campagne contre „les autonomes“. Au tout début de la campagne répressive de l‘été passé, le ministère de l‘intérieur ainterdit la plateforme d‘information de la gauche radicale linksunten.indymedia.org et a fait perquisitionner plusieurs apartements ainsi que l‘espace autogéré KTS Freiburg, le 25 août 2017. Depuis cette date, le média n‘existe plus.

De nombreuses procédures juridiques sont entamées contre ces mesures – l‘Etat de son côté enquête dans tous les sens en vue de criminaliser une présumée „association de malfaiteurs“ dans la région de Freiburg. Linksunten a été déclarée illégale en tant qu‘ “association“ sur la base du vaste droit administratif allemand.

La censure du site Indymedia linksunten est un pas inquiétant vers unecroissance du contrôle et plus d‘entraves aux libertés. La France est déjàun exemple récent d'adoption de nouvelles lois permettant plus de censure, de fouilles virtuelles et d‘effectifs militaro-policiers – mais le phénomène est au moins européen.

La fermeture d‘Indymedia linksunten, qui par un temps fut l'outil de mouvements sociaux révolutionaires, ne s‘est pas faite sans bruit, et ses idées vont certainement persister. Durant les nombreux coups répressifs qui suivirent les contestations au G20 de Hambourg, le manque d‘un site de qualité comparable s‘est fait lourdement ressentir, alors que l‘Etat resserre l‘écrou. Après la censure du site, il était impossible de communiquer sur les victimes des traques publiques ou des perquisitions (plus de 80 dans divers pays depuis lesommet) et de se référer les uns aux autres. La politique de médias autonomes au sens large devient de plus en plus compliquée, et les réseaux sociaux dans le monde germanophone sont depuis peu soumis à un contrôle étatique renforcé.

La croissance constante de la répression contre la gauche s‘accorde idéalement avec les thèses populistes et populaires de ladroite, tout en étant vouée à protéger le capital du „terrorisme“ . La répression après le sommet de Hambourg est passée a une autre étape qualitative. Avec de la censure, des traques de personnes et des raids internationaux.

Afin de légitimer le renforcement des ressources policières, les administrations fédérales allemandes et celles du pays de Hambourg, dont la gestion du sommet est à l‘origine des émeutes, transforment, avec l‘aide de nombreux „médias“, les mouvements émancipatoires en „violence noire“.

Lors de l‘anniversaire des perquisitions à Freiburg, nous voulons affirmer que nous ne fermerons pas nos gueules et que notre solidarité est plus solide que leur répression. Nous appelons les ami*e*s proches ou lointaines à faire des actions, qu‘elles soient grosses, petites,bruyantes ou silencieuses, afin de montrer que nous ne resterons pas sans réponses face aux renforcements de la censure et des lois liberticides.

Solidaires contre les interdictions ! Prenez la rue le 25 août ! DIY Against The State!



[25.08.] Infuriati con le proibizioni – Giornata d'azione in occasione dell'anniversario delle razzie e la proibizione di linksunten.indymedia.org





Dopo i tumulti contro il G20 ad Amburgo lo Stato tedesco ha dato inizio ad una nuova campagna repressiva contro „gli autonomi“. Nell'estate 2017 il ministero degli interni ha proibito la piattaforma d'informazione della sinistra radicale llinksunten.indymedia.org e il 25 agosto ha fatto perquisire numerosi appartamenti e il centro sociale autogestito KTS Freiburg. Da allora il sito non é piú esistente.



Numerosi processi sono in corso contro questi provvedimenti. Lo stato di suo conto intenta ampie indagini per criminalizzare una presunta „associazione a delinquere“ nella regione di Freiburg. Linksunten é stata dichiarata illegale a base del diritto amministrativo tedesco.

La censura di Indymedia linksunten é un ulteriore inquietante passo verso piú controllo e meno libertá. In tutta Europa come ultimamente in Francia vengono introdotte o rafforzate nuove leggi sulla censura, le perquisizioni elettroniche e di polizia.



Indymedia linksunten, un mezzo importante per i movimenti sociali, non scomparirá inosservata e la sua idea certamente persisteranno. Nel corso delle repressioni dopo il G20 di Amburgo, la mancanza di un sito di qualitá comparabile é stata notevole. Alle vittime delle indagini della polizia di Amburgo e di piú di 80 perquisizioni in Germania e all'esetero dopo la censura non é stato piú possibilie fare reciprocamente riferimento. L'attivismo mediatico autonome nel mondo germanofono é sottoposto ad un controllo statale intensificato. La costante crescita della repressione contro la sinistra agisce in armonia con le tesi populistiche della destra intenta a proteggere il capitale dal „terrorismo“. Con proibizioni, battute e razzie internazionali,la repressione dopo il G20 di Amburgo ha raggiunto un nuovo livello. Per leggittimare l'ampliamento delle competenze poliziesche lo stato tedesco e la cittá di Amburgo con l'aiuto di numerosi „media“ trasformano i movimenti emancipatori in „violenza nera“.

In occasione dell'anniversario delle perquisizioni a Freiburg vogliamo far vedere che non ci metteranno a tacere e che la nostra solidarietá é piú forte della loro repressione. Invitiamo gli amici e le amiche, i compagni e le compagne vicini*e e lontani*e a fare azoni piccole o grandi, silenziose o rumorose per dimostrare che non resteremo senza risposte di fronte a nuove censure o leggi liberticide.

Solidali contro le proibizioni! Scendete in strada il 25 agosto! DIY contro lo stato!