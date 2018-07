Hamburg: Glasbruch und Farbe für Rojava bei der Deutschen Bank und Commerzbank

Glasbruch für Rojava

Wir haben in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli in Hamburg an folgenden Filialen der Deutschen Bank und der Commerzbank unsere Spuren (Glasbruch und Farbe) hinterlassen:

- Osterstraße

- Bahrenfelder Straße

- beim Goldbekkanal

Beide Großbanken beteiligen sich als Finanziers an der deutschen Rüstungsindustrie. Diese unterstützt durch ihre Waffenlieferungen an den türkischen Staat die Angriffe auf unsere Freund*innen in Rojava.Diese Angriffe verstehen wir als einen Angriff auf ein revolutionäres Projekt und eine emanzipatorische Lebenspraxis.

Fight4Rojava! Deutsche Panzer raus aus Rojava!