Bundesweite Anti-Atom-Demo und direkte Aktionen in Lingen 09.06.18 - Letzte Infos für morgen

Im niedersächsischen Lingen wird das Atomkraftwerk Emsland das „neue“ AKW genannt. Dabei wird es am 20. Juni 30 Jahre alt! Dieser Atommeiler, einer der „jüngsten“ in Deutschland, hat eine Betriebsgenehmigung bis Ende 2022. Das Risiko einer so langen Laufzeit können und dürfen wir nicht zulassen, weder in Lingen noch an anderen Standorten! Es gibt keine ’sichere Atomkraft‘, und je älter ein Reaktor wird, desto gefährlicher ist er. Allein durch Materialermüdung und Verschleiß steigt die Anzahl der Störfälle dramatisch an, auch im AKW Emsland. Gleichzeitig entsteht täglich Müll, der weder jetzt noch in Zukunft sicher gelagert werden kann. Die unflexiblen Atommeiler – ebenso wie alte Braunkohlemeiler – ‚verstopfen‘ außerdem die Netze und blockieren den Ausbau Erneuerbarer Energien. Wir fordern deshalb von der Bundesregierung, im Zuge der Atomgesetz-Novelle bis Ende Juni einen deutlich schnelleren Atomausstieg festzulegen.

Uranfabriken schließen!

Auch die Brennelementefabrik Lingen und die Urananreicherungsanlage Gronau müssen so schnell wir möglich stillgelegt werden. Es kann nicht sein, dass sich Deutschland zwar zum „Atomausstieg“ bekennt, aber durch Brennstoff-Lieferungen die weltweite Atomindustrie noch jahre- und jahrzehntelang stützt – indirekt sogar Atomwaffenprogramme wie das in den USA.

Uralt-Reaktoren in Grenznähe werden genauso aus Lingen versorgt wie z. B. Olkiluoto, ein AKW-Neubau in Finnland, der schon vor seiner Inbetriebnahme für Negativschlagzeilen sorgte. Dabei wäre eine Schließung der Uranfabriken per Bundestagsbeschluss ohne Weiteres möglich. Umweltministerin Schulze muss nun diese Gesetzesänderung auf den Weg bringen!

Uran-Exporte stoppen!

Dass marode Reaktoren in Tihange, Doel (Belgien) sowie Fessenheim und Cattenom (Frankreich) mit Brennelementen aus Lingen und Uran aus Gronau beliefert werden dürfen, ist ein fortwährender Skandal. Gerade hier hat die Umweltministerin Handlungsspielraum. Sie kann und muss die Ausfuhr von Brennstoffen an grenznahe Risikomeiler unterbinden – das haben renommierte Jurist*innen überzeugend dargelegt. Wir fordern Frau Schulze eindringlich auf, bestehende Genehmigungen für Brennstoff-Lieferungen zu widerrufen und neu beantragte zu verweigern.

Wir brauchen eine echte Energiewende – ökologisch und sozial gerecht! Weder Kohle, noch fossile Energien, noch Atomkraft haben darin einen Platz!

Geht mit uns zusammen für einen sofortigen und vollständigen Atomausstieg auf die Straße!

Anreise:

Köln:

Der Demobus aus Bonn fährt in Köln-Deutz um 9:30 h ab. Alle weiteren Infos auf der Webseite von AntiAtomBonn.

Lüchow:

Der Bus aus dem Wendland startet in Lüchow um 7:00 h am Gildehaus und legt je einen Zwischenstopps in Dannenberg und Lüneburg ein.

Rückfahrt in Lingen: 16:30 h, Preis: 30 Euro; ermäßigt 20 Euro.

Anmeldungen bitte umgehend an buero@bi-luechow-dannenberg.de

Lüneburg:

Der Bus aus Lüchow fährt um 8:30 h Auf den Blöcken 6 (Star Tankstelle) in Lüneburg ab.

Rückfahrt in Lingen: 16:30 h, Preis: 30 Euro; ermäßigt 20 Euro.

Anmeldungen bitte umgehend an buero@bi-luechow-dannenberg.de.

Münster:

Der Demobus, organisiert von SofA Münster, fährt um ca. 10:30 Uhr am Fernbus-Bahnhof (Vrie-Vendt-Platz) ab. Rückkehr in Münster ca. 17:30 / 18:00 Uhr. Kosten ca. 10 Euro.

Anmeldungen unter: info@umweltforum-muenster.de oder Tel. 0251 – 13 60 23 (Umweltforum Münster).

Nordhorn / Grafschaft Bentheim:

Fahrgemeinschaften koordiniert der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Schüttorf,

Tel. 0171-2804110, aku-schuettorf@t-online.de

Nottuln:

Der Bus aus Münster (SofA Münster) legt einen Zwischenstopp in Nottuln ein, um 09:45 Uhr an der Araltankstelle Autobahnauffahrt. Kosten ca. 10 Euro.

Anmeldungen unter: info@umweltforum-muenster.de oder Tel. 0251 – 13 60 23 (Umweltforum Münster).

Oldenburg:

3 Plätze im PKW. Bitte melden bei: inge.friebe@gmx.net

Zutphen (Niederlande):

Infos zum Demobus unter https://gelderland.sp.nl/form/bus-naar-demonstratie-9-juni

Infos zu Ablauf und Programm sind hier zu finden.

Bonn:

Der Demobus fährt in Bonn um 9:00 h ab und legt um 9:30 h einen Zwischenstopp in Köln ein. Alle weiteren Infos auf der Webseite von AntiAtomBonn. Anmeldungen unter kontakt@antiatombonn.de

Braunschweig:

AG Schacht Konrad ruft zur gemeinsamen Fahrt mit dem Niedersachsenticket auf:

Treffpunkt 8:00 h am Hbf am Fahrkartenschalter (Erkennungszeichen: Atomkraft – NEIN DANKE-Fahne – NA KLAR!). Rückfahrt Bf Lingen: 18:04 h, voraussichtl. Ankunft 21:41 h.

Coevorden (NL):

Infos zum Demobus unter: https://emmen.sp.nl/nieuws/2018/05/kerncentrale-lingen-moet-dicht-nu

Dannenberg:

Der Bus aus Lüchow fährt u 7:30 h am ZOB in Dannenberg ab. Rückfahrt in Lingen: 16:30 h, Preis: 30 Euro; ermäßigt 20 Euro. Anmeldungen bitte umgehend an buero@bi-luechow-dannenberg.de

Duisburg:

Das AntiAtom-Bündnis Niederrhein organisiert Fahrgemeinschaften. Treffpunkt: am 9.6.um 10:30 Uhr in Duisburg, der genaue Ort wird noch festgelegt. Interessierte sollten sich spätestens bis zum 8.6. melden. Mailkontakt: info@antiatom-buendnis-niederrhein.de

Enschede (NL):

Mitfahrgelegenheiten organisiert „Enschede voor Vrede“ unter info@enschedevoorvrede.nl

Emmen (NL):

Infos zum Demobus unter https://emmen.sp.nl/nieuws/2018/05/kerncentrale-lingen-moet-dicht-nu

Gronau und Umgebung:

Mitfahrgelegenheiten organisiert der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Gronau, 02562-23125, uaanee@web.de

Aachen:

Demobus – Abfahrt: 9:00 h Hbf, Ankunft Rückfahrt: ca. 18:00 h, weitere Infos auf den Webseiten von AAA und Kraz.

Arnhem (Niederlande):

Infos zum Demobus unter https://gelderland.sp.nl/form/bus-naar-demonstratie-9-juni

und viele weitere Städte.

Programm und AblaufAblauf

Die Auftaktkundgebung beginnt um 13:00 Uhr vor dem Haupttor des AKW Emsland bei Lingen. Der anschließende Demozug führt über eine Strecke von ca. 2 km bis zur Brennelementefabrik. Dort findet die Abschlusskundgebung bis 15:30 Uhr statt.

Startpunkt der Demo: Am Hilgenberg, 49811 Lingen, Beginn: 13 Uhr

Zugreisende können Shuttlebusse vom und zum Bahnhof Lingen nutzen. Weitere Informationen zu Anreise, Mitfahrgelegenheiten und Demobussen sind hier zu finden

Verpflegung: Eine Volxküche mit Getränken, Kuchen und Brötchen wird bei der Abschlusskundgebung angeboten.

Parken: PKW können seitlich der Straße „Poller Sand“ auf dem Grünstreifen zwischen Radweg und Fahrbahn parken (nicht direkt „am Hilgenberg“).

Programm

13:00 – 13:45 h Auftaktkundgebung

13:45 – 14:30 h Demozug zur Brennelementefabrik

14:30 – 15:30 h Abschlusskundgebung

Musik:

Gerd Schinkel, Liedermacher und Protestsänger. Anlässlich der letzten Brennelementleiferung nach Belgien komponierte er unser Mobilisierungslied.

Moderatorin: Kerstin Rudek (BI Lüchow-Dannenberg)

RednerInnen (alphabetisch sortiert):

Angelika Claußen (IPPNW)

Matthias Eickhoff (Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen)

Heidi Kuhnert (Lingen) spricht und verliest ein Grußwort von Charlotte Mijeon (Sortir du Nucléaire, Frankreich)

Cécile Lecomte (Robin Wood)

Gerd Otten (Elternverein Restrisiko Emsland)

Jan Schaake (Enschede voor Vrede, Niederlande)

Walter Schumacher (Aachener Aktionsbündnis gegen Atomenergie)

Vladimir Slivyak (Ecodefense Moskau)

Eva Töller (Hambacher Forst)

Leo Tubbax (Belgien)

Darüber hinaus wird es direkte Aktionen geben. Wir werden entschlossen sein und angemessen auf Provokationen reagieren.