krefeld: kommt alle am 17.05. zur demo gegen die "volksgemeinschaft niederhein"

der subkulturelle kriminelle, minderleister, faschist und ehemalige spitzel des nrw vs, kevin giulliani hat ueber jahre in kamp - lintfort seine nachbarschaft terrorisiert. mit einer selbsternannten "volksgemeinschaft niederrhein", "vgn". das gleiche hat der dorftrottel in krefeld vor. es droht darueber hinaus nazi konzerte. wie in kamp - lintfort. zu diesen fascho konzerten kamen nazis aus sachsen welche zum unterstuetzernetzwerk des nsu gehoeren. krefeld hat mit dem blutdruck verlag ug in der oberstrasse 3, dessen "krautzone" zeitschrift genug nazi probleme. die nrw sicherheitsbehoerden scheren sich nicht die nazis in krefeld zu bekaempfen. das gleiche gilt fuer die lokalpolitik in krefeld. der stadtrat in krefeld ist ueber die nazi umtriebe untaetig.

kommt alle in gemeinschaften nach krefeld. sonst wird das nazi problem wachsen. in duesseldorf, viersen, kleve, duisburg, gelsenkrchen. was von krefeld aus leicht zu erreichen ist. setzt euch in verbindung mit edith bartelmus - scholich, dampfmuehlenweg 37, 47799 krefeld. 02151800 854, ebs@scharf-links.de von die linke krefeld und dem nrw landesvorstand von die linke. bitte ueberweist geld an:

edith bartelmus - scholich

sparkasse krefeld

iban: de73 3205 0000 0001 3496 53

https://www.youtube.com/watch?v=pib5ZSPAaGo

https://www.youtube.com/watch?v=Asl1J9vj8Dw

alerta!