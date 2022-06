3. Juli: 40 Jahre nach Mumia Abu-Jamals Todesurteil – Protest in mehr als 40 Städten

Dann dürfte es endlich einmal zur Sache gehen und jenes ominöse Aktenmaterial aus 6 Kisten zur Sprache kommen, welches Mumias Verteidigung bis Januar 2019 nicht einsehen konnte, weil es erst Ende 2018 „gefunden“ wurde…

Berereits am 4. Januar hatten deshalb Judith Ritter und Sam Spital, die Anwälte von Abu-Jamal, einen Antrag auf Wiederaufnahme des Hauptverfahrens gestellt, der sich auf das offensichtlich unterschlagene Beweismaterial bezieht. Mumia war schon 1982 ein kurzer Prozess gemacht worden, der mit seinem Todesurteil endete.

Und das Material aus den 6 Kisten, das fast 40 Jahre vor sich hingammelte, hat wohl einige Brisanz: Die aufgedeckten Beweise offenbaren geplantes Fehlverhalten und Amtsmissbrauch durch die Staatsanwaltschaft, einschließlich der Bestechung von zwei Schlüsselzeugen des Staates und gipfelt im vorsätzlichen rassistischen Ausschluss bei der Auswahl der Geschworenen.

Nach der vertagten Anhörung verabredeten sich die Aktivisten, die Anhörung vom 29. Juni 2022 zum Anlass zu nehmen, für den entschlossenen 40-jährigen Kampf für die Freilassung von Mumia Abu-Jamal erneut die Stimme zu erheben: am 3. Juli ist bereits der 40. Jahrestag jenes schändlichen Todesurteils.

In möglichst vielen Städten sollen Soliaktionen laufen. Auch in Deutschand:

Do 30. Juni 2022 Frankfurt Am Main, US Generalkonsulat, 18:00 Uhr

Mahnwache: Freiheit für Mumia Abu-Jamal - Free Them All!

US Generalkonsulat, Giessenerstr. 30, 60435 Frankfurt am Main U5-Giessener Str.

Mo, 4. Juli 2022 Münster - Leo 16, 18:00 Uhr

"All Power to the People - von der Organisierung der Black Panther Party in den USA und Intersektionalität von unten" - Veranstaltung von ROSA mit Free Mumia Berlin

weitere Infos: https://vonuntennachlinks.org

Leo 16, Herwarthstraße 7 - 48143 Münster

Hier noch der Link zur "40 Cities" Aktion, wo sich Leute auch direkt an die Organisator*innen in Philadelphia wenden und ihre eigene Aktion vernetzen können:

https://lovenotphear.com/40cities